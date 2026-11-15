2026-11-15 10:30 職場讀書人 Thak tsheh lang
【追劇】以魔幻驚悚來描寫打工人的心酸 有創意但在深度上比較不足—《末路兼職》
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：《末路兼職》以高薪怪異打工包裝韓國青年困境。
- 重點二：劇集主打獵奇驚悚，卻因缺乏深度鋪陳而顯薄弱。
- 重點三：八段兼職各自獨立，關卡缺乏進階感與連貫性。
為了賺錢，你付出怎樣的代價？以高薪卻詭異的打工作為主題，李宰旭、金敏荷、高旻示等人主演的《末路兼職》，在呈現詭異奇談的同時，也以韓國青年困境為背景，企圖去談討金錢在現代社會所具備的意義與其極限。雖然帶有一點批判的意識，但整體而言還是以獵奇、驚悚為主要賣點；儘管如此，比起表面的劇情，整部劇在氣氛的營造上卻相對薄弱，缺乏更多的劇情解釋，也讓它多少有雷聲大雨點小的感覺。
《末路兼職》主角卞革浚是個30歲，卻在職場上屢屢碰壁的青年，加上遭逢投資詐騙，讓他賠掉了母親辛苦為他存下、原本是用來租屋的大筆積蓄，導致被債務逼到絕境的他一度決定走上絕路。但就在緊要關頭，他卻意外看到了以「高薪兼職」為號召的小廣告，並且在金錢的誘惑下，接受了看似怪異的兼職機會，並且一步步踏入另一個未知的世界觀當中。韓文片名「꿀알바」則是指像蜂蜜（꿀）一樣的爽缺，在強調報酬豐厚的同時，也隱喻著工作內容的不單純。
一開始看第一集超商打工裡，詭異的環境與各種「規則」，還以為會是前陣子流行的「怪談」系列，也就是主角會在這個環境不斷經歷怪事，並且要藉由遵守幾條「基本規則」嘗試求生。但比起在同一個環境中提升難度，《末路兼職》的每一集都有不同的工作內容，這些兼職彼此也沒有太大的關聯，連帶也讓劇情比較難去增加深度。如果說八道關卡彼此有連貫，那好像會好一點，但除了薪資上有變動之外，它們難度似乎也沒有太過明顯的差異，主角本身更是沒什麼「晉級」的感覺；換句話說把它們的順序調換好像也沒差，這也讓觀影體驗到後來其實會有點麻木。
但比起關卡之間缺乏「進階」的安排，在驚悚氛圍營造上的不足，或許才是會讓觀眾總覺得少了點東西的關鍵。在每一個兼職中，似乎都更在乎要把故事講完，卻沒有時間讓觀眾能夠先搞清楚狀況、了解當下的氛圍，這除了削弱劇情應該帶給觀眾的感受，有時還會有被劇情推著走馬看花的感覺。
老實說，八個場景與設定其實都有吸引觀眾的特點，但可惜的是沒有好好的去營造它們的深度，讓原本可以沈浸式的體驗，變成只是虛晃兩下就過去了，尤其最後的衝突更因為太突然，讓人覺得有點莫名其妙。
以絕境下挺而走險的「兼職」為主軸，《末路兼職》以魔幻驚悚的角度呈現打工人的辛苦，主角面對的妖魔鬼怪或許也多少隱喻了現實裡的職場困境；但另一方面，如果現實中真的有那麼「甜」的兼職，不管要面對怎樣的妖魔鬼怪，大概還是會有很多人躍躍欲試，而這其實才是資本主義社會最殘酷且真實的現況。
精華 FAQ
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本劇以高薪卻詭異的兼職為核心，結合魔幻與驚悚元素，描寫主角在絕境中被金錢誘惑，逐步踏入充滿怪異規則的未知世界。
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評論認為它雖然有獵奇設定，但在氣氛營造、劇情解釋與層次推進上都偏弱，導致觀眾容易只看到表面刺激，卻難以感受到更深的壓迫感。
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文章指出八個關卡彼此關聯不強，薪資與難度變化也不夠明顯，主角缺少明確的晉級感，因此順序幾乎可互換，讓後段觀影容易產生麻木感。
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