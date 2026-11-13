2026-11-13 10:30 職場讀書人 Thak tsheh lang
【選書】放一卷關於1990年代的錄音帶 不只是為了懷舊更是提醒與祝福—《我的世紀末：九〇年代混音帶》
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：以1990年代錄音帶串起世紀末的社會與生活記憶。
- 重點二：書籍分A、B兩面，對照政治事件與日常器物變遷。
- 重點三：作者藉懷舊回望民主代價，並向新世代提出提醒與祝福。
人們渴望飛得更高更遠，卻忘了翅膀的脆弱，最終迎來無數理想的崩解。唯有回探那些轉錯彎的地方，正視伊卡洛斯墜落的教訓，才能在下一次升空時，順利抵達。
比起其他世代，曾經歷過1990年代的人們，似乎經歷了更多的變化，比起Iphone第一代到Iphone X 這種軟體與同一產品的世代革新，我們所體驗的是從BB扣、錄音帶、錄影帶、CD與隨身聽等，在器物、科技與日常生活的多次全盤大換血，這或許也讓生長在這個時期的台灣人們，有了更多能夠懷舊的對象。以其中的錄音帶作為編輯構想，《我的世紀末：九〇年代混音帶》把那些事物變成了曲目，細數那些記憶與經驗，同時藉由回顧世紀末的變遷，企圖讓所有人反思未來的方向。
來自1990年代的聲音／文字
就像是錄音帶的運作方式，整本書被分成A、B兩面，前者聚焦在那些與政治、社會、治安層面相關的事件，像是毒品、教育改革、示威遊行與黑金政治等，後半部則把重點放在比較生活化的器物，輔以作者本人的成長經驗。生長在各個層面都快速變遷的世紀末，1990年代有著獨特的共同生命記憶，而家裡經營書店、在唱片行打工的經驗，更讓作者得以接觸更多的知識與資訊，進而獲得能夠旁徵博引、探究其中紋理的能力，因此讓這本懷舊感滿滿的作品，更能夠引發共鳴。
雖然我是出生在1990年代，與整個學生時期都沈浸在其中的作者多少有點差異，但尤其是關於B面器物層面的敘述，其實還是能夠回憶起部分童年的回憶。像是使用錄影帶看電影、隨身聽、撥接網路、錄音帶等，都是長久以來已經被深埋在記憶，透過這次閱讀才重新喚起的生活經驗。當然，像是職棒初期的熱潮、野百合等，因為根本還沒出生或者還未懂事，相關的內容讀起來也比較陌生，但同時也有種被前期提要的感覺，讓童年記憶有了更加清晰的前後脈絡。
回顧那快速變化的年代 是懷舊也是提醒與祝福
然而，這並不是一本單純為了懷舊的作品，以伊卡洛斯的翅膀來借喻，出身歷史系的翁稷安其實是希望藉由回顧這些歷史，來讓後來的世代知道前人走過了什麼、經歷了哪些，而我們現在享受的民主自由與便利，又是以怎樣的代價換來的。沒有經歷過戒嚴，也不曾遭遇過戰爭，在新世紀出生的世代其實是幸福的，卻也特別容易以為這些都是自己應得的；《我的世紀末：九〇年代混音帶》是一卷來自過去的呼告，在懷舊的情壞裡也藏著叮嚀，以及最真摯的期盼和祝福。
精華 FAQ
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作者把1990年代的重要事物與記憶編成一卷「混音帶」，是因為錄音帶能象徵那個時代的轉換與儲存方式，也方便把社會變遷、個人經驗與懷舊情感串連起來。
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A面主要談政治、社會與治安議題，例如毒品、教育改革、示威遊行與黑金政治；B面則聚焦錄影帶、隨身聽、撥接網路等生活器物，並結合作者成長經驗。
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作者不只是帶讀者懷舊，而是希望後來世代理解前人走過的歷史與代價，明白今日的民主自由與便利並非理所當然，因此這本書同時帶有提醒與祝福的意味。
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