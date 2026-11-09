【你今天又依樣畫葫蘆了嗎？慣性思維正在讓你全盤皆輸，用「逆思維」翻轉人生吧！】

2026-11-09 21:58 Elvis Lin

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：慣性思維讓人沿用舒適做法，卻可能限制職涯與人生選擇。
  • 重點二：逆思維是重新提問、拆解假設，用小步驗證突破組織僵化。
  • 重點三：真正的成長來自敢改變角色與視角，不再只靠穩定與努力。

每天早上起床後，你是先滑手機、還是先刷牙？

面對一個新機會時，你的第一反應是興奮還是警覺？

當上司說：「這就是我們一直以來的做法」，你會接受還是提問？

這些都是「慣性思維」的完美例子。它不是錯，但它可能限制我們。

這些行為不需要思考，甚至不需要決定——它們早已成為「完美慣性」。

我們以為自己每天都在做選擇，其實，許多選擇早就被「慣性思維」偷偷決定。這樣的模式不只出現在生活中，更滲透到我們的職涯選擇、人際互動，甚至自我定義裡。

什麼是慣性思維？

它是一種習慣化、預設性的思考模式，來自經驗、社會期待與個人安全感。

我想問你，你今天的決定，是思考過的選擇，還是慣性的結果？

我第一次真正感受到「慣性思維」的威力，是在剛進食品業的那幾年。

那是一間規模穩定、制度完善的公司，每個人對自己的角色瞭若指掌。流程固著、階層分明，升遷制度清楚，工作不輕鬆，但一切都有章法。說真的，那時的我也以為，這就是「理想職涯」的樣貌。

直到某天，一位資深同事在茶水間低聲說：「其實我有點麻木了……但想到要重新開始，又沒那個膽。」那句話深深卡在我心裡。

我們真的有在選擇嗎？還是只是照著別人預設好的軌道，重複行走？ 

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慣性思維：我們最熟悉的、舒服的不得了的無形牢籠

心理學家 Daniel Kahneman 在《快思慢想》中將大腦分為「系統一」與「系統二」：一個快速直覺（慣性），一個緩慢理性（思辨）。多數時候，人生其實是由「慣性」在掌舵。 

由慣性驅動的「慣性思維」（Cognitive Inertia），讓我們依循過往經驗、社會預期、安全感，自動做出選擇，不費力，但也不自由。

《哈佛商業評論》（HBR）指出，無論個人還是組織，過去的成功經驗會形塑一種「思維慣性」，使我們無法意識到新的情境已經需要不同的解法。企業因為這種「Active Inertia」而錯失轉型，個人也因此停滯不前。其中，最典型的就是因「思維慣性」導致的「溝通慣性」：在《高難度溝通：麻省理工最熱門的溝通課，在對立的世界裡，如何善用溝通打破僵局》（Breaking Through Gridlock）一書中，作者傑森‧傑伊（Jason Jay）與加布列‧葛蘭特（Gabriel Grant）指出，「自以為正確」、「自以為正義化身」、「自以為確定無疑」、「自以為安全」這 4 點是溝通障礙的 4 大 NG 心態。我同時認為，正是這 4 大 NG 心態讓我們作繭自縛，讓我們走心、玻璃心了。與人溝通時，因為你心裡總是抱持「我鐵定是對的」、「我是正義魔人」、「我確定無疑」、「我懶得聽你說下去」等心障，造成溝通的分歧，使得你受委屈、從而靜默無語。

靜默無語導致溝通僵化，溝通僵化導致組織思維挑脫不出舒適圈，最終停滯不前，再也無法攀高。

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慣性思維在職涯 / 工作場域的 3 種樣貌：

1. 把「穩定」當成唯一選項

我認識很多個案，待在同一個環境日復一日，一晃眼 30 年。我觀察到許多人不是不想改變，而是已經被「我不喜歡這工作，但穩定」、「反正已經做了這麼久，撐下去就好」、「這樣比較安全」、「薪水小偷好舒服」的框架自我洗腦、說服。

當穩定成了唯一標準，我們往往忽略了更適合自己的可能性。

我在食品產業起步，工作環境穩定，制度成熟，升遷與加薪幾乎可以預期。起初我也以為這是最理想的職涯樣貌，但心裡的聲音卻不斷提醒我：「我還能有其他可能嗎？」

我們習慣把風險視為錯誤，把離開熟悉視為不理性，卻忘了：真正的風險，是讓自己卡在同一個位置太久。

在全台灣最大的食品暨飲料公司——統一企業待了 3 年半之後，我毅然跳槽到全世界最大的食品暨飲料公司——雀巢。

2. 順從流程、不問為什麼

《哈佛商業評論》：

組織與個人最危險的，不是缺乏策略，而是無法察覺原本的策略已不再有效。

「這是 SOP」、「大家都這樣做」、「公司規定」、「找往例如此」這些都是我們在不同組織會聽到的答案，經常一秒被惹惱。

有一次參與產品開發，明知某項設計可以優化，卻因為「主管說照流程走比較穩」、「過去也是這樣處理」而作罷。結果，不出所料，收到的仍是消費者一樣的負評。

不是沒人看見問題，而是沒人質疑流程。不是沒人發現貓膩，而是沒人挺身而出。

為了熱鬧，老闆一定要鼓勵部屬主動拋出想法、提案、問題，只要是對公司有益，不存在任何錯誤的想法、提案、問題。矛盾的是，儘管絕大多數的企業最高主管都在大聲疾呼「早早犯錯，快快成功」，但當員工真的犯錯時，往往翻臉不認人、罵到下面的人臭頭，最終變成「快快安靜，別想犯錯」的負面結果。一次兩次，最後演變成沒人敢提議、說話，因為，不說就沒事。

3. 用「我不是那種人」限制自己

「我不擅長數據分析」、「這個創意太冒險，下次好了」、「那不是我的事」也是我們很常跟他人互動時，聽到的浪漫答覆。

進入 Gogoro 之前，我的前三份工作，都跟咖啡、食品飲料相關，合計 6 年多；我當時跟 85 度 C 的老闆提離職，說我要加入昔時名不見經傳的 Gogoro 時，他跟我對賭說我撐不過一年，沒想到一年、兩年……到了第七年， Gogoro 不但成為我最長的工作經驗，也是我職涯歷程中收穫最豐碩的地方之一。

如出一轍的是，轉進保險業前，我被許多人「善意提醒」：「都 40 幾歲了，你確定要跳這麼大？」老實說，我也曾懷疑。但後來我發現，真正關鍵的，不是我是不是「那種人」，而是我願不願意成為另一種人。

慣性會讓我們繼續相信昨天定義自己的句子，而忘了今天可以重新寫一段。

🚀 下一次，不妨把「想太多」的脫口而出，轉念成「那不然我們評估看看能怎麼小規模嘗試？」

🚀 下一次，不妨把「不可能」的想法，拆成「如果先不預設成本／風險，我能怎麼做？」🚀 下一次，不妨把「為什麼不是別人」的念頭，換成「為什麼不是我？」

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逆思維：打破慣性、重新提問的勇氣

所謂逆思維，不是故意反對，而是有意識地從不同角度重新提問、拆解假設、顛覆預設。

《哈佛商業評論》倡導「探索式規劃（Discovery-driven planning）」，指出與其一次性規劃長期策略，不如用小規模測試、快速驗證假設、重複調整的方式，在不確定中摸索出創新。這不只是管理方法，也是一種「不照慣性走」的生活哲學。這跟「最小可行性方案」( MVP ) 的概念是一樣的，這讓我想到 2020 年 COVID-19 疫情爆發，當時還在 Gogoro 工作的我，如何破框思考，邊探索、邊驗證、邊調整、邊實踐的小步快跑哲學：

GoPro 跟 Gogoro 不再傻傻分不清楚

2020 年，在疫情衝擊下，蠻多品牌對於資源投入都異常謹慎，「異業合作」蔚為流行。跟 GoPro 的 Crossover 是其中的代表作之一，我們先與 GoPro 臉書社團的管理員搭上線，進一步發現他們跟 GoPro 官方也有緊密關係，因此由兩個品牌贊助豪華贈品（包括價值 $30,000 的 Gogoro 豪華帳棚、價值 $19,600 的 GoPro MAX 、價值 $15,900 的 GoPro HERO8 Black 等），但以 Gogoro 社群 x GoPro 社群的非官方合作方式，鼓勵兩邊成員彼此認識，以「戴著 GoPro ，騎著 Gogoro 」為號召，合作拍攝影片，一共進行了三波，分別是：〈青春駐足過的地方〉、〈生活中最療癒的小事〉以及〈淨灘與海洋〉。除了共募集到 40+ 的質感、 Kuso 、創意影片，在線上四處流竄、軟化品牌印象外，最終章更綁入後來舉辦的 GOGORO X RE-THINK 重新思考的「夏日環島淨灘中」 Campaign，邀約 GoPro 玩家共襄盛舉，變成超級大亂鬥，讓三個社群成員看見彼此、與彼此牽手，好玩加倍。

在 Gogoro，我深深體會到——不照慣性走，才是活下來的唯一方式。

另一方面，在建構團隊的思維面，《The Diary of a CEO》作者 Steven Bartlett，也在他的演講與文章中反覆強調：

“Sometimes being naive, inexperienced and not knowing the accepted answer, makes someone more important to solving an old problem in a new way.”

——Steven Bartlett

他鼓勵團隊聘用非典型背景的人，因為他們不受框架限制，反而能用「逆思維」提供真正的新答案。

他進一步提出一種「反向思維」模式：勇於聘用那些不符合傳統經驗但具備「可培養性、正直與樂觀」的人，反而能為團隊帶來解決老問題的新角度。

這觀念也深深影響我，例如我現在在找的夥伴，可能不完全符合傳統保險從業人員的「樣子」，而是具備特定專業技能、創新思維和跨領域合作能力的人才──

要有行銷經驗，但不需要有金融保險業態的資歷；

要懂數位轉型，但最好也知道傳統行銷的成功術；

要能獨立作戰，但是跨部門跨單位的合作很重要；

要有產品思維，但一定以客戶需求及體驗為圭臬。

要常突發奇想，但創新思維及勇於嘗試亦要可行。

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在 Gogoro 的那幾年，我學會真正「重設問題」

Gogoro 是我職涯最具轉折意義的七年。我從門市管理、用戶社群、品牌活動一路參與，經歷從創業早期的混沌，到品牌成長的節奏。

當時，我們面對的問題從來沒有標準解。最常見的不是 SOP，而是「我們可以怎麼重新設計這件事？」

有一次，來客率明顯下降。大家思考的維度都是「客戶為什麼不願意進門？」，給出的直覺想法都是加碼折扣、導流廣告，但我提出：「我們是不是該先問，願意進門的客戶，是基於甚麼原因？」

後來我們策畫了一場「騎士故事分享活動」，讓用戶分享自己與 Gogoro 的旅程。不是價格驅動，而是情感連結。結果，活動不但吸引大量新客，也讓老客戶再次參與其中。這不是賭運氣，而是拆解慣性後，從第一性原則重構。

那時我深刻理解：逆思維不是反骨，而是本能思維的升級。

更重要的價值是讓我明白：真正改變不是解決問題，而是重新提問。

在工作中，除了要對單一僵局「重新提問」外，也必須要對你的職涯「重新提問」。我經常提醒自己的是─「Work」除了被翻譯為「工作」，還能被翻譯成「作品」。職涯漫漫，Day In, Day Out. 我們從未停止「工作」，卻未必能創造「作品」，然而，沒有「作品」生成，我們辛勤地「工作」，卻未必會被記得，到頭來，只是白忙一場。要知道，螞蟻每天也辛勤地「工作」著阿。

「別丟⼈了，你的努⼒不值錢 。」是《你以為的懷才不遇只是懷才不⾜⽽已》這本書裡的一句話，用比較極端的口氣陳述一個鐵錚錚的事實。作為一個職場工作者，偶爾會有的「受害者心態」是：

▍我都這麼努力了，為什麼你還覺得我做得不好？

▍我都這麼努力了，為什麼你還要刁難我？

▍我都這麼努力了，你真的看不見？

在某些傳統公司裡，「努力」可能真的被看見，「努力」可能真的被誇讚；但在新創公司，如果「努力」而沒有做出成績，或者「努力」卻無法產出高品質的成果，那「努力」幾乎是無足輕重的。其實，這件事也沒有這麼不可思議，主要因為「結果」是具體的，可以被視覺化或數據化，而「努力」不行。

▍成功的異業合作可以看到爆衝的點閱數字；而你口中「很努力進行異業合作」，只看到一個滿頭大汗的中年男子；

▍成功的實體活動可以看到 3,500 個參與人數以及 10 篇千讚的貼文；而你口中「很努力進行實體活動以及貼文撰寫」，只看到一隻跑來跑去的無頭蒼蠅以及案牘前絞盡腦汁撰寫文案的背影；

▍成功的車輛週邊商品可以看到業績；而你口中「很努力進行一連串雜七雜八的前置作業」，只看到一個抱著樣品汗流浹背的中年男子。

一部大獲好評的紀錄片、千人參與的實體活動、爆紅的病毒行銷、獲獎的廣告作品、銷售翻倍的周邊，才能創造你的「高光時刻」。

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因此，你可以從哪裡開始練習「逆思維」？

✅ 每天問自己一個「反向問題」

🚀例如：「如果我今天不是為了薪水，還會做這份工作嗎？」

🚀例如：「如果我今天是負全責的人，還會選擇做這個決策嗎？」

🚀例如：「如果我是新人，會用什麼方式重新設計這個流程？」

🚀例如：「作為組織內的領導者，我要繼續大家都這樣做的『地盤』心態，只把自己顧好，還是可以考慮轉移到『雙贏』，鼓勵『跨部門共好』？」

這些問題不一定要有 100 分的回答，但是可以幫助你更清醒、開放地看待自己。

✅ 拆解「一直以來」習以為常的假設，你可能就是「第 10 人」

若一個做法的理由是「這樣比較安全」或「大家都這樣做」，那它值得重新檢視。

布萊德彼特主演的電影《末日之戰》中引用篤信「無敵國外患者國恆亡」的以色列的「第 10 人法則」──當一件事情連續有 9 個人同意（或反對或持同一意見），第 10 個人有絕對的責任，找到一切反向的理由，窮盡所有可能，舉起不認同的旗幟。因為，他可能是最後一道防線，為的就是要讓萬無一失變成無懈可擊。

▍願我們都有勇氣提出與大眾不同的意見；

▍願我們都有雅量聆聽別人看似荒唐觀點；

▍願我們面對兩造的辯論都能公正而不阿。

✅ 刻意接觸與你背景不同的人

我在職涯這條長路學到最多的，往往不是同行，而是設計師、工程師、用戶。他們的思維給了我全新的視角，也打破了我職涯中的盲區。

✅ 練習「51% 規則」

Steven Bartlett 提出：「當你對一個選擇只有 51% 的把握，但它可能帶來質變，勇敢去做。」

不是等到萬無一失，而是決定之後讓自己變強。

✅ 「反其道而行」不是反骨，是再細思慢想一會

長大的這幾年，我經常告訴自己，「不要相信你的第一個念頭」，而是要「反其道而行」：

🚀 捷運上大家都在滑手機，你也好想，但你拿出了《輝達之道》讀。

🚀 吃晚飯時你又想滑手機，真的好想，但你跟孩子聊學校發生的事。

🚀 職場上總有人姍姍來遲，缺乏紀律，但你偏要提前三十分鐘到班。

🚀 晚上九點十五分，大家準備洗澡、追劇，但你奔出門跑七公里的菜單。

🚀 一對一會議，主管們避之唯恐不及，但你堅持與同事，真誠對話。 

「反其道而行」不一定次次奏效，但經常刻意練習「逆反轉念」，可能就會做出更好的反應，而不是沒經過深思熟慮的「膝反射」。

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真正的選擇，不是別人給你選的，是你敢問自己要什麼

有一段時間，我的職涯陷入瓶頸。當時我收入穩定，工作熟悉，主管賞識，別人看來「很不錯」。但我每天的心情是停滯的——不是不滿，而是沒有再長大。

那段時間，我重新整理自己的履歷，列出我真正喜歡的事、我曾經在不同產業裡學到的本質能力，開始想像：

「如果我不考慮他人期待，會怎麼設計我的下一段旅程？」

這個過程沒有馬上得到答案，但我知道：我不再只是沿著慣性滑行，而是真正開始為自己做選擇。

想送你幾個我自己練習過的提問方式，幫助你從慣性中脫身：

「我對於某件事情的決定，是當初清醒選擇的，還是因為懶得思考而留下的？」

「我對未來的恐懼，是來自現實限制，還是過去失敗經驗造成的幻影？」

「我現在的角色，有什麼是我從來沒質疑過卻早該更新的？」

「如果我不當管理者，當獨立工作者會更好嗎？」

這些問題不容易回答，但會幫助我們看見真正的卡點。

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結語：當你開始逆思維，你的人生才開始有選擇權

慣性是保護，逆思維是突破；慣性思維讓我們活得安全，逆思維讓我們活得有選擇。也許我們不需要每一天都做出大膽的決定，但我們不能習慣於不思考。因為思考，才有選擇，而每一個選擇，都是一種投票──

為你想成為的自己投票。

2025/7/12，我跟團隊首次在強敵環伺下，於「NS OPEN 南山人壽羽球賽」奪得季軍，站上頒獎台。

我從 10 歲開始打羽球，13 歲進入當時的羽球名門 - 英明國中，想要爭奪變成體保生，但緣鏗一面。大學加入政大羽球隊，歷練副隊長、隊長，但不管角色如何，我從來沒有當過板凳。

我年輕時，非常習慣以「二分法」看世界，也超級執著，練了球，我就是要上場；當板凳球員，對我而言，是一個巨大的心魔。

不是技癢，就是難受。

這樣的「慣性思維」也可被稱為「極端堅持」，帶來的動能就是──因為想要先發上陣，我一直付出巨大的努力，練球練體能，我總是份量最多的那個，因此，我從來沒有在任何團體賽中，屈居二線，學生時期如此，出社會亦然。

變老後，我開始迷戀蔡康永的一句話 - -

不是「事情」本身，而是你看待「事情」的方式。

所以，重要的，

不是「世界」本身，而是你看待「世界」的方式；

不是「參與」本身，而是你看待「參與」的方式。

今年，在原本班底之外，球隊陸陸續續加入幾名好手，實力明顯在現在的我之上，我知道，我必須「戴上另一頂帽子」，換個思維，重新刷洗三觀。

我換個角度「參與」球隊 - - 當壞人敦促大家出席、練球；陪女子隊員練習，加強她們的球速感跟跑動；不斷地練習隊員門間的搭配、變陣，找出最佳解；蒐集對手情報、預排組合、沙盤推演。

在比賽中，因為大家的出謀劃策以及臨場的狀態，在排點上幾乎是零缺點，我發現，這也是看了夠多賽局的我，可以「參與」這支球隊的方式。

▍體能完蛋了，但嘴巴能鼓舞隊友；

▍身材發福了，但腦袋似乎還清楚；

▍球技遜色了，但策略好像還可以。

不是「事情」本身，而是你看待「事情」的方式。

今天下雨，從大地的角度，就是舒爽；從自己的角度，就是不爽。

這次比賽，我學到很多，球場以外、人生以內的事情。

我們無法時時做出最完美的選擇，但可以努力讓每一個選擇不是來自混沌慣性，而是來自人間清醒。我們無法避免習慣、制度與社會的影響，但我們可以練習讓「每一次選擇」都更清醒一點。

回顧我這幾段職涯，每一次轉折事後看來，未必是最正確的選擇，但都是我真正思考過的選擇。而那些時刻，也正是我人生中成長最快的時候。

我們都值得一段真正屬於自己的旅程──

不因為穩定而選擇，不因為別人說可以就相信；而是因為我看見、我想清楚、我選擇。

願我們都能走出慣性的框架，不是為了叛逆，而是為了真的活得有選擇、有意義、有熱情。

吉本芭娜娜在《廚房》中有幾句有意思的話──

🚀 人生就是一場不斷失去與獲得的練習。

🚀 即使再怎麼悲傷，明天還是會到來。

🚀 能活在這個世界上，本身就是奇蹟。 

既然人生都在失去跟獲得之間；明天會不顧一切地造訪；活著本身就是個奇蹟，何不打破框架，死馬當活馬醫，把死棋完成活棋？ 

精華 FAQ

  • 慣性思維會讓人習慣照舊、沿著安全路徑前進，久而久之忽略新情境與新機會，甚至在職涯、溝通與組織中停滯不前。

  • 逆思維不是刻意唱反調，而是主動從不同角度重新提問、拆解假設，並用小規模測試與快速驗證來找出更好的解法。

  • 可以每天問自己反向問題、質疑一直以來的預設、接觸不同背景的人，並練習只要有 51% 把握就先行動，逐步建立清醒選擇。

Elvis Lin

Elvis Lin

現職金融業資深行銷經理，政治大學新聞所碩士畢，曾於 BBC 實習，並任職於統一、雀巢、85度C、Gogoro 等。他是 Gogoro 首批員工之一，引領車主創下金氏世界紀錄；更曾以英文向美國前副總統高爾簡報。超過橫跨 8 大不同主題（職場溝通、公眾表達與領導力培訓等），共 236 場演講或教育訓練。

#習慣 #心靈成長 #工作職場 #自我成長 #職場金句

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秦漢80歲靠「最不想演的角色」拿金鐘！《忘了我記得》放下男神光環才明白：人生永遠有重新開始的機會

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：秦漢以《忘了我記得》奪下人生首座金鐘男主角獎。
  • 重點二：他原本抗拒失智父親角色，後來反而投入並重新找回表演方法。
  • 重點三：劇中父女照護拉扯真實動人，也映照老去與人生重啟的可能。

「我就很健康，不想上醫院，不想跟這種東西沾邊。」80歲的秦漢，當初差點拒絕演出《忘了我記得》，如今卻靠著這個角色，拿下人生第一座金鐘獎！第61屆金鐘獎揭曉，秦漢以《忘了我記得》奪得迷你劇集男主角獎。

這是他出道60年來，第一次拿下金鐘獎，也是繼1988年《庭院深深》之後，睽違38年再次入圍，終於成功封帝。導演劉若英代為領獎，哽咽轉達秦漢的感言：「很多事情忘記沒關係，愛一直記得。」短短一句話，又讓人想起劇中那個逐漸失去記憶，卻讓女兒捨不得放手的爸爸。

我原本以為秦漢只是很遙遠的瓊瑤男神，直到看了這部戲

​坦白說，在看《忘了我記得》之前，我對秦漢的印象，還停留在很遙遠的瓊瑤劇男主角知道他很帥、很有名，是媽媽那個年代的偶像，卻沒有真正看過多少他的代表作直到《忘了我記得》，我才重新明白，為什麼秦漢能成為幾代觀眾心目中的男神。他的演技真的太好了！

劇中，他飾演的程光齊，是個有點孩子氣、愛開玩笑，也經常讓女兒哭笑不得的爸爸。一開始，他跟謝盈萱飾演的女兒程樂樂鬥嘴、耍賴，父女倆的相處自然得像是我們身邊隨處可見的家庭。可是，隨著失智症逐漸影響他的生活，那個原本能說能笑的爸爸，開始忘記事情，也慢慢失去照顧自己的能力。

​秦漢最厲害的地方，是他沒有刻意把失智症演得很悲慘。他用眼神、停頓，以及那些微小的情緒變化，讓觀眾看見一個父親，如何在不知不覺間慢慢老去。有些場景，他明明沒有哭，我卻看得眼眶泛紅。因為我彷彿看見了自己的父母。那個曾經替我們遮風擋雨、無所不能的人，正在慢慢變老。


劉若英好不容易說服他，他卻要求頭髮再亂一點、衣服再皺一點

​年輕時的秦漢，與林青霞、林鳳嬌、秦祥林並稱「二秦二林」。他憑藉俊朗外型、憂鬱深情的氣質，成為瓊瑤作品最具代表性的男主角之一。早在1978年，他就以《汪洋中的一條船》拿下金馬影帝。可是，到了晚年，他不太願意接演又老又病的角色。

當劉若英找上門，希望他飾演一名逐漸失智的父親時，他一開始相當排斥。他不想演整天躺在病床上、被疾病折磨的老人。但劉若英沒有放棄。她希望秦漢理解，這個爸爸雖然面對老去與疾病，卻依然幽默、調皮，甚至帶著一點孩子氣。更重要的是，這次他不必再演那些風度翩翩的董事長、大總裁，而是可以當個平凡的爸爸。

最後，秦漢被說服了。有趣的是，真正開拍後，他反而比誰都投入。

​劉若英透露，秦漢甚至主動要求造型師，把自己的頭髮弄得更亂一點，衣服穿得更皺一點。因為他希望觀眾忘記眼前這個人是秦漢，只看見一個真實的老爸爸。他也嘗試用「不演」的方式表演。放下過去習慣的表演技巧，不刻意設計情緒，只是好好活在角色裡。

這讓我非常佩服。一個已經演了60年、拿過金馬影帝的資深演員，竟然還願意為了一個新角色，重新摸索表演的方式

最讓人心碎的，是女兒明明很愛爸爸，卻也害怕自己撐不下去

​《忘了我記得》真正讓我難忘的，其實還有謝盈萱與秦漢的父女對手戲。程樂樂是獨生女，自己的婚姻和工作已經讓她筋疲力盡，爸爸又突然需要長期照顧。她很愛爸爸，卻也害怕照顧責任會讓自己的人生完全失去自由。

​「爸，我好怕你會走，但又好怕你一直不走」她害怕有一天爸爸離開自己，卻也害怕爸爸一直需要照顧，自己再也無法好好生活。這種矛盾，只有真正經歷過照顧父母的人，才能深刻理解。我們希望父母健康長壽，卻也害怕有一天，自己沒有能力承擔漫長的照顧。

​秦漢把這個爸爸演得太真實了。當他的記憶逐漸消失，我們才更能感受到，失去一個熟悉的人究竟有多難受。原來，那些曾經讓我們嫌煩的嘮叨、鬥嘴和日常，有一天都可能成為最捨不得忘記的回憶。

從金馬影帝到80歲首奪金鐘，他用了48年再寫下一次高峰

​其實，秦漢早就獲得過無數觀眾的肯定。1978年，他憑《汪洋中的一條船》拿下金馬影帝1986年、1988年，他又先後以《幾度夕陽紅》、《庭院深深》入圍金鐘獎，卻始終與獎座擦身而過。

​這次《忘了我記得》入圍，他還很謙虛地說，能夠入圍，是因為劇組每個夥伴都很優秀，自己只是跟著沾光。沒想到，80歲這年，他終於抱回人生第一座金鐘獎。而且，是靠一個他當初差點不願意演的角色。我覺得最令人感動的，是他到了這個年紀，仍然願意改變。

​年輕時，他靠俊美的外型與深情的演出，成為無數人心中的男神。如今，他不再需要維持當年的英俊模樣，反而願意讓觀眾看見自己的皺紋、白髮，甚至衰老與脆弱。而我們也終於看見，歲月除了帶走青春，其實也為一個演員留下更豐富的生命厚度。

人生最可惜的，是還有能力，卻不再給自己機會

​看著秦漢80歲拿下金鐘獎，我想到自己在教「圈粉寫作」時，也經常遇到一些已經累積數十年專業的學員。有人覺得自己年紀大了，不知道還能不能學會經營社群；有人一直靠口碑做生意，擔心現在開始寫文章，會不會太晚。

​但秦漢讓我看見，即使已經累積60年的成就，一個人依然可以學習、改變，甚至走出新的高峰。80歲的秦漢，還能演出讓觀眾念念不忘的新角色。現在的我們，又有什麼理由認為自己太晚了？

精華 FAQ

  • 他是以《忘了我記得》奪得第61屆金鐘獎迷你劇集男主角獎，這也是他出道60年以來第一次拿到金鐘獎，終於打破多年與獎座擦身而過的遺憾。

  • 他原本不想演又老又病、整天躺病床的角色，還直言自己很健康，不想碰這類題材；後來在劉若英說服下，才接受這位逐漸失智、但仍幽默孩子氣的父親。

  • 文章認為秦漢不只靠演技得獎，更重要的是他在80歲仍願意改變、放下過去的明星包袱，證明就算年紀很大，只要還有能力，人生依然可以再出發。

失敗要趁早-張念慈

失敗要趁早-張念慈

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#秦漢 #男神 #金鐘獎 #忘了我記得

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朋友有難絕不跑！「3星座」天生義氣王　平常愛嘴砲、關鍵時刻最可靠

朋友有難絕不跑！「3星座」天生義氣王　平常愛嘴砲、關鍵時刻最可靠

2026-11-02 12:10 女子漾／編輯張念慈
朋友有難絕不跑！「3星座」天生義氣王　平常愛嘴砲、關鍵時刻最可靠。女子漾AI製圖
朋友有難絕不跑！「3星座」天生義氣王　平常愛嘴砲、關鍵時刻最可靠。女子漾AI製圖

有一種朋友，平常最愛嘴你、吐槽你，甚至三不五時開玩笑損你幾句，但只要你真的遇到困難，他卻永遠第一個跳出來幫忙！從星座性格來看，有3個星座堪稱「義氣王」，平常看起來嘻嘻哈哈、不太正經，骨子裡卻超級重感情。尤其當朋友被欺負、失戀或遇到麻煩時，他們絕對不會袖手旁觀，能交到這種朋友真的要好好珍惜！

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義氣王星座1.獅子座：自己人絕不能被欺負，護短程度第一名

《四手聯彈》劇照。圖片來源：tvN
《四手聯彈》劇照。圖片來源：tvN

獅子座平常個性大方又愛面子，跟朋友相處時總喜歡開玩笑，偶爾還會故意吐槽對方幾句。不過，獅子最讓人感動的地方，就是超級護短！自己可以嘴朋友，但絕對不允許外人隨便欺負。

當朋友遇到不公平的事情，獅子往往比當事人還生氣，甚至會主動跳出來幫忙討公道。無論是失戀需要陪伴、工作受委屈，還是臨時遇到困難，只要能力所及，獅子都願意伸出援手。雖然嘴上可能嫌你麻煩，行動卻比誰都積極，根本是朋友圈裡最可靠的靠山。

義氣王星座2.射手座：平常最愛鬧，朋友出事卻第一個衝

《毛骨悚然的戀愛》劇照。圖片來源：tvN
《毛骨悚然的戀愛》劇照。圖片來源：tvN

射手座天生樂觀又幽默，平常就是朋友圈裡的開心果，最喜歡揪團出遊、講幹話，還常常把朋友逗得哈哈大笑。看似大剌剌的射手，其實非常重視友情，只是不太習慣把關心掛在嘴邊。

當朋友心情低落時，射手不一定會說出多麼感人的安慰話，卻可能直接約你出門吃飯、散心，想盡辦法讓你重新開心起來。如果朋友真的遇到麻煩，射手更是二話不說就願意幫忙。即使平常不常聯絡，只要一句「我需要你」，射手就可能立刻出現，讓人感受到滿滿的安全感。

義氣王星座3.牡羊座：脾氣來得快，挺朋友更是不囉嗦

圖片來源：tvN提供
圖片來源：tvN提供

牡羊座個性直率又熱血，平常說話不太修飾，想到什麼就說什麼，有時候嘴巴太直接，還會讓朋友忍不住翻白眼。不過，牡羊雖然脾氣急，對朋友卻相當真誠，尤其最看不慣自己在乎的人受委屈。

只要發現朋友被欺負，牡羊常常比本人還激動，恨不得立刻出面幫忙。遇到朋友需要協助時，他們也不喜歡找藉口推託，反而會直接問「要我幫什麼？」雖然牡羊偶爾衝動，安慰人的技巧也不算高明，但這份毫不猶豫的支持，正是他們最珍貴的地方。

圖片來源：tvN提供
圖片來源：tvN提供

這3個星座或許不是最會說甜言蜜語的朋友，卻常常用行動證明自己的真心。平常互相吐槽、鬥嘴沒關係，真正遇到困難時，才知道誰願意陪在身邊。畢竟朋友不需要天天聯絡，能在你最狼狽的時候伸出援手，才是真正值得珍惜的友情！

☛此為民俗說法，不代表本網站立場，切勿過度迷信。

#牡羊座 #射手座 #獅子座 #星座生肖

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2026-11-01 10:41 女子漾／編輯張念慈
《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博
《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博

楊洋終於回歸現代愛情劇！繼《凡人修仙傳》化身修仙者韓立後，這次在新劇《等風熱吻你》中挑戰「清冷偏執天才法醫」，搭檔陳都靈飾演的頂流女明星，上演分手多年後再度相愛的破鏡重圓故事。女子漾整理《等風熱吻你》6大看點、劇情介紹、演員角色及播出資訊，喜歡久別重逢、極致拉扯愛情劇的觀眾可以先收藏！

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《等風熱吻你》看點1. 楊洋挑戰偏執天才法醫，禁慾系男神回歸

《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博
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楊洋這次飾演的男主角「許星純」，是一名外表清冷、工作能力出眾的天才法醫。平時冷靜寡言，面對案件總能保持理性，偏偏遇到前女友付雪梨，所有自制力似乎都開始動搖。

許星純最吸引人的地方，就是他表面上看似對什麼都不在乎，內心卻對愛情有著強烈執著。年少時的分手成為他始終難以放下的心結，即使多年後再度相遇，也無法輕易將對方當成陌生人。繼《凡人修仙傳》裡沉穩謹慎的韓立後，楊洋這次將挑戰更複雜的情感戲，光是角色設定就讓不少喜歡高冷男主的劇迷期待。

《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博
《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博

《等風熱吻你》看點2. 陳都靈化身頂流女星，明豔張揚女主超有反差

《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博
《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博

陳都靈飾演的女主角「付雪梨」，是一名站在鎂光燈下的頂流女明星，擁有亮眼外型與成功事業，個性張揚、直率，看似什麼都不怕，內心卻藏著不願輕易示人的敏感與脆弱。

與許星純的冷靜克制相比，付雪梨在感情上更直接，也有自己的驕傲。即使多年後再次遇見舊愛，她也不願輕易低頭。這種「清冷法醫×明豔女明星」的反差設定，讓兩人每次交鋒都充滿火花，也讓陳都靈有機會展現不同於過往古裝角色的現代都會魅力。

《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博
《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博

《等風熱吻你》看點3. 六年後破鏡重圓，前任重逢上演極致拉扯

《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博
《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博

《等風熱吻你》改編自唧唧的貓同名小說，故事圍繞許星純與付雪梨的愛情展開。兩人在年少時相識相戀，曾經是彼此最親密的人，卻因性格差異與現實問題，最終遺憾分手。

六年後，許星純成為專業法醫，付雪梨則成為備受矚目的女明星。原本以為早已放下彼此，沒想到命運又讓兩人重新相遇。面對曾經深愛、如今卻充滿距離感的前任，兩人一邊試探、一邊隱藏真心，明明還在意對方，卻又不願率先承認。

比起一路甜到底的愛情劇，《等風熱吻你》更著重成年男女面對過往傷害、重新建立信任的過程。究竟當年的誤會能否解開？兩人又是否有勇氣重新開始？成為全劇最讓人期待的感情主線。

《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博
《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博

《等風熱吻你》看點4. 《左耳》CP時隔11年再合作，青春回憶殺太驚喜

《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博
《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博

楊洋與陳都靈再度合作，堪稱《等風熱吻你》最具話題性的亮點之一！兩人曾在2015年電影《左耳》中分別飾演「許弋」與「李珥」，當年青澀的校園戀愛故事，至今仍是不少觀眾的青春回憶。

時隔11年，兩人從青春電影走向成年愛情劇，角色也有了截然不同的變化。楊洋從當年的校園男神，變身冷靜偏執的法醫；陳都靈則從清純乖巧的少女，挑戰個性張揚的頂流女明星。這次再度同框，兩人能否擦出新的CP火花，也成為劇迷關注焦點。

《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博
《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博

《等風熱吻你》看點5. 《偷偷藏不住》、《難哄》導演聯手，打造成年虐戀

《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博
《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博

《等風熱吻你》的幕後製作陣容同樣值得期待！由曾執導《偷偷藏不住》的李青蓉，以及執導《難哄》的瞿友寧聯手掌鏡，兩位擅長描繪細膩情感的導演，這次將共同打造一段充滿遺憾與拉扯的成年愛情。

《偷偷藏不住》以青春暗戀的甜蜜氛圍受到關注，《難哄》則將久別重逢、原生家庭傷痛與雙向救贖融入愛情故事。如今《等風熱吻你》同樣具有破鏡重圓設定，男女主角更帶著複雜的過去重新相遇，導演如何呈現兩人之間的情緒張力，也讓劇迷格外期待。

《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博
《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博

《等風熱吻你》看點6. 五月天〈終於結束的起點〉成先行曲，虐戀氛圍拉滿

《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博
《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博

除了男女主角與製作班底，《等風熱吻你》也在官宣時同步公開宣傳先行曲，由五月天演唱的〈終於結束的起點〉為故事增添濃厚的情感氛圍。

這首歌原本收錄於五月天2016年發行的專輯《自傳》，由阿信作詞、作曲，以感情結束後的心境為主題。如今歌曲搭配《等風熱吻你》的破鏡重圓故事，格外呼應許星純與付雪梨從相愛、分離，到多年後重新面對彼此的情感歷程。

《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博
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#楊洋 #陳都靈 #等風熱吻你 #凡人修仙傳

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終於等到當媽媽！許允樂懷孕圓夢喜訊藏洋蔥 張兆志當年離婚放手原因惹淚

2026-11-05 16:57 女子漾／編輯張念慈
終於等到當媽媽！許允樂懷孕圓夢喜訊藏洋蔥 張兆志當年離婚放手原因惹淚。
終於等到當媽媽！許允樂懷孕圓夢喜訊藏洋蔥 張兆志當年離婚放手原因惹淚。

女星許允樂終於圓了當媽媽的夢！她與小6歲的歌手李玉璽於2025年12月登記結婚，今（5）日驚喜宣布懷孕喜訊，正式升格準爸媽。回顧許允樂的感情路，她曾因生育觀念不同，與結婚6年的前夫張兆志離婚，之後又經歷胎兒停止心跳的傷痛，如今終於等到寶寶平安成長，讓夫妻倆感動不已。李玉璽更心疼向老婆告白：「謝謝老婆，妳很勇敢，辛苦妳了。妳絕對值得這份幸運。」這段得來不易的懷孕歷程，也讓不少人為兩人感到開心。

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許允樂曾因生子觀念不同離婚！張兆志35歲就結紮

圖片來源：IG@byleway
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許允樂過去與張兆志曾是演藝圈令人稱羨的夫妻，兩人交往多年、結婚6年，卻在2023年宣布離婚，原因正是雙方對生育的期待始終無法取得共識。

許允樂一直渴望擁有自己的孩子，張兆志卻早在35歲時就決定結紮，也坦言自己始終找不到成為父親的動力。即使夫妻倆仍深愛彼此，面對人生規劃的分歧，最終還是決定和平分開。

當時張兆志曾在離婚聲明中表示，很開心許允樂終於確定自己想要孩子的心願，也感謝她在相伴10年的過程中，為這段關係做出許多讓步。他坦言曾努力想跟上妻子的想法，卻始終無法真正產生當爸爸的意願，因此選擇放手，讓彼此追求想要的人生。

其實許允樂早在28歲時就萌生凍卵念頭，希望30歲前完成，但當時因為資訊不足而暫緩，直到2022年夏天才正式完成凍卵。對於成為母親這件事，她始終沒有放棄希望。

二婚嫁小6歲李玉璽！曾懷孕卻在產檢時失去寶寶

圖片來源：IG@byleway
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離婚後的許允樂在2024年認愛小6歲的李玉璽，兩人於2025年12月登記結婚，婚後也積極準備迎接新生命。原本以為幸福終於到來，沒想到夫妻倆卻先經歷一場令人心碎的失去。

許允樂透露，婚後其實曾經懷孕，當時兩人滿心期待寶寶的到來，卻在準備聽見胎兒心跳的產檢時，被醫師告知寶寶已經停止心跳。突如其來的消息，讓夫妻倆難以接受，甚至當場崩潰。

圖片來源：IG@byleway
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李玉璽回憶，手術前一晚，看著妻子獨自整理超音波照片的背影，心裡充滿難以形容的難過，卻不知道該如何安慰她。許允樂也坦言，過去曾被外界拍到臉部浮腫、身材變化，因而引發懷孕猜測，但當時的她心裡卻只能默默想著：「本來是有，但現在沒有了。」短短一句話，道盡失去孩子後的心酸。

休養半年終於再懷孕！許允樂感動喊：我們要當爸爸媽媽了

圖片來源：IG@byleway
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經歷失去寶寶的傷痛後，許允樂與李玉璽決定放慢腳步，暫停部分工作，花了約半年時間調養身體、整理心情。如今終於再次迎來懷孕喜訊，且目前胎況穩定，夫妻倆才決定正式與外界分享好消息。

圖片來源：IG@byleway
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許允樂5日在社群平台公開孕肚及超音波照片，開心宣布自己懷孕了，並向肚子裡的寶寶喊話：「我們要當爸爸媽媽了！」李玉璽也分享，妻子現在每天晚上都會拿起放在床邊的超音波照片反覆觀看，讓他忍不住笑說：「原來同一張照片，真的可以看那麼多遍。」看似平凡的生活細節，卻藏著夫妻倆對寶寶滿滿的期待。

而許允樂也感性向老公告白：「謝謝你堅持的什麼都一起，恭喜你要當爸爸了。」經歷過一次失去後，如今能夠再次感受到寶寶的心跳，對兩人而言格外珍貴。

李玉璽爸爸李亞明天天拜拜！全家期待牡羊座寶寶

圖片來源：IG@byleway
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除了夫妻倆滿心期待，家人也早已準備迎接新成員。李玉璽透露，後來才知道爸爸李亞明這段期間每天都替夫妻倆拜拜，希望母子平安，而家中的媽媽們則忙著準備各種食物，把冰箱塞得滿滿的，用行動表達對許允樂的關心。

圖片來源：IG@byleway
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事實上，李玉璽婚後就曾公開透露，希望未來能擁有兩個孩子，夫妻倆也考慮等寶寶出生後再補辦婚禮。如今懷孕喜訊曝光，李玉璽透過經紀公司開心表示：「感謝大家的關心跟祝福，我們全家都會是牡羊座。」一句話也透露寶寶預計將在牡羊座生日區間出生。

回顧許允樂這一路的感情與備孕歷程，曾經因為想當媽媽而結束婚姻，也曾在重新找到幸福後經歷失去孩子的傷痛，如今終於迎來期待已久的新生命。這份得來不易的幸福，也讓夫妻倆更加珍惜即將成為父母的每一天。

#許允樂 #張兆志 #李玉璽

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2026-10-30 16:06 女子漾／編輯金柔葳、周意軒
圖片來源：萬家福、康是美
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史努比控快看！萬家福11月1日限定推出「史努比大容量便當盒」，持中國信託uniopen聯名卡消費滿799元，就能以1元加購！康是美也推出23款「SNOOPY暖冬小日常」周邊，包括開關夜燈、馬克杯、後背包等，單筆消費滿388元即可加價購買。女子漾整理兩大通路優惠、商品價格及活動資訊，一次看懂！

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桂冠×史努比湯圓登場！開心果、蕈菇滷肉鹹甜都滿足

圖片來源：桂冠
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桂冠攜手史努比家族推出3款聯名湯圓，以濁水溪糯米搭配六道傳統工法，打造Q彈外皮，包入各具特色的鹹甜內餡。

- 開心果湯圓：西班牙開心果搭配全豆研磨開心果醬、馬斯卡彭起司與卡士達，堅果香濃郁。

- 蕈菇滷肉湯圓：台灣豬、在地蕈菇加入紅蔥頭與醬油慢燉，呈現台式鹹香。

- 提拉米蘇湯圓：馬斯卡彭起司融合UCC咖啡粉、可可與淡淡酒香，打造大人系甜點風味。

11/6起買組合包，送史努比造型湯匙

圖片來源：桂冠
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圖片來源：桂冠
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「史努比湯圓派對」組合包將於11月6日起全台限量開賣，內含「芝麻包餡小湯圓」與「花生晶彩小圓子」，並附贈1支史努比家族造型湯匙，共有5款造型，包含1款隱藏版，粉絲可以期待！

史努比優惠1. 萬家福11月1日限定！滿799元享1元加購便當盒

史努比大容量便當盒只要1元！萬家福將於11月1日推出限定加購活動，只要持中國信託uniopen聯名卡，於賣場內單筆刷卡消費滿799元，就能再加1元換購「史努比大容量便當盒」乙個。這款便當盒擁有1000ml大容量，搭配304不鏽鋼內膽，無論上班帶便當、學生午餐或戶外野餐都很實用，兼顧可愛外型與日常需求。

圖片來源：萬家福
圖片來源：萬家福

萬家福自8月起，每月1日都推出史努比1元加購好物，8月是大容量保冷袋、9月為多功能旅行兩用變形包，10月則推出旅行收納包，11月換成大容量便當盒。不過要注意，這項優惠只有11月1日一天，且必須使用指定信用卡，商品數量有限，各門市配額不同，想換購的粉絲記得提前確認活動條件。

圖片來源：萬家福
圖片來源：萬家福

萬家福史努比1元加購資訊

- 活動日期：2026年11月1日
- 活動門檻：持中國信託uniopen聯名卡，於賣場內單筆刷卡消費滿799元
- 加購商品：史努比大容量便當盒（1000ml）
- 加購價格：1元
- 注意事項：數量有限，依各門市實際配額為準

史努比優惠2. 康是美23款「SNOOPY暖冬小日常」周邊登場

康是美自10月23日至11月19日推出「SNOOPY暖冬小日常」，以英倫格紋結合史努比、歐拉夫及胡士托等角色，帶來23款居家用品、餐具、玩偶及外出包款。活動期間單筆消費滿388元，即可用199元至699元加購指定商品。

居家小物：

最吸睛的「SNOOPY開關造型夜燈」採大型開關設計，輕按即可切換柔光，還具備磁吸安裝功能，加購價529元。「旋轉收納盒」採分層設計，附有掀蓋鏡面，加購價199元；「收納籃二入組」299元、「壓克力萬年曆」249元，以及防滑設計的「萬用墊」299元，也適合居家或辦公使用。

圖片來源：康是美
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圖片來源：康是美
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圖片來源：康是美
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餐桌用品：

餐具系列結合史努比圖案與英倫格紋，包括「陶瓷馬克杯二入組」299元、「陶瓷盤二入組」499元，以及「陶瓷筷四入組」259元，適合日常用餐或搭配居家擺設。

圖片來源：康是美
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圖片來源：康是美
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玩偶與保養小物：

喜歡絨毛小物的粉絲，可以留意「SNOOPY夾式玩偶」299元及「玩偶吊飾」399元，適合裝飾包包。「歐拉夫與胡士托造型髮帶二入組」299元，方便洗臉、化妝時固定頭髮；「歐拉夫造型擦手巾」則為199元。

圖片來源：康是美
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圖片來源：康是美
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英倫格紋包款：

包款系列以英倫格紋搭配史努比元素，包括翻蓋設計的「後背包」699元、輕巧「彎月包」399元、「肩背包」399元，以及適合通勤的「電腦包」499元。另外還有可吊掛、拆卸的「多功能收納袋」329元，方便整理旅行用品。

圖片來源：康是美
圖片來源：康是美

圖片來源：康是美
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通勤配件：

通勤小物則有可切換單杯、雙杯模式的「雙杯飲料提袋」199元、「摺疊購物袋」299元、「摺疊傘提袋組」399元，以及「票卡夾」199元、「伸縮票卡零錢包」199元。「隨身鏡磁吸支架」結合手機支架與鏡子功能，加購價229元。

圖片來源：康是美
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圖片來源：康是美
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康是美SNOOPY暖冬小日常活動資訊

活動日期：2026年10月23日至11月19日
活動通路：康是美實體門市、線上門市eShop
活動門檻：單筆消費滿388元
加購價格：199元至699元
商品數量：全系列23款，數量有限、售完為止

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#便當 #桂冠 #史努比 #萬家福 #康是美 #聯名卡 #SNOOPY

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Elvis Lin 2026.11.09 26
「溝通最大的問題，是你以為它已經發生了。」關於溝通，我確實知道的那幾件事

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Elvis Lin 2026.11.09 38
「所有的批評、攻擊、辱罵與評判，其實都是內心未受滿足的需要的悲劇表達。」——相見恨晚的非暴力溝通 4 步驟

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Elvis Lin 2026.11.09 30
「我辜負了妻子...」黃仁勳為40年感情不忠道歉！心理學解析：為何再成功的男人也難逃桃花劫？

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女子漾／編輯ANDREA 2026.11.09 1105
黃仁勳老婆究竟錯付了什麼？40年婚姻為何遇到這些事情？律師分享關鍵一事

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女子漾／編輯ANDREA 2026.11.09 2937
天生公主命！「3星座」從小被寵到大　不用開口就有人主動照顧

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女子漾／編輯張念慈 2026.11.09 60
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