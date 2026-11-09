2026-11-09 20:22 女子漾／編輯周意軒
《折月亮》《今天是太陽雨》先追哪部？林一慢熱暗戀、董思成對手變心動對象
11月想追一部陸劇談戀愛，光是選片就能猶豫半天！《折月亮》有盧昱曉鼓起勇氣追林一，《今天是太陽雨》則讓楊超越和董思成一開局就成了競爭對手。兩部都拍年輕人怎麼在低潮裡靠近彼此，心動的節奏卻很不一樣。如果今晚只想開一部，想看對手互相試探，先點《今天是太陽雨》；偏愛慢慢熟起來、連一句關心都想回放，就先追《折月亮》。
《折月亮》好看在哪？盧昱曉比林一更早踏出第一步
《折月亮》改編自竹已同名小說，與《偷偷藏不住》《難哄》同屬「南蕪三部曲」。盧昱曉飾演的雲厘到南蕪念研究所，因一場VR體驗活動再遇暗戀對象傅識則（林一 飾）。平常光是和人搭話就需要做足心理準備的她，這次卻決定主動靠近。傅識則看起來安靜、有距離感，心裡也有一段難以放下的過往。
雲厘最可愛的地方，是她明明會緊張，還是願意試一下。她往前走一小步，觀眾就跟著留意傅識則有沒有把這一步放在心上。這條感情線適合喜歡慢熱戀愛的觀眾，尤其是那種看見兩個人終於敢在對方面前說真心話，比看到告白還容易心動的人。
《今天是太陽雨》好看在哪？楊超越拚獎學金，偏偏對手是董思成
楊超越飾演的生物系學生鄭雨背著家中債務，努力爭取獎學金。董思成飾演的陳硯周是她在課業上的競爭對手，也因哥哥離世而把自己封閉起來。兩個人都有非撐住不可的理由，偏偏越是在意輸贏，就越容易留意對方的一舉一動。
這組CP好嗑在於，鄭雨有自己的目標，陳硯周也有他不願讓人看見的一面。前一刻還在較勁，下一刻對方一句關心，就會讓人猜他是不是早就偷偷在意。獎學金攸關鄭雨能不能減輕家裡的負擔，也讓這場較勁多了一點酸味。喜歡看兩個旗鼓相當的人一邊互相試探、一邊被對方看穿，這部更容易讓你接著點下一集。
同樣是清冷男主，兩組CP的心動點差在哪？
雲厘和傅識則的看點，是一個原本不擅長靠近別人的人願意先開口，另一個習慣把心事收起來的人，也漸漸願意讓她走近。鄭雨和陳硯周一開始就有理由盯著彼此，畢竟誰都想贏。等到對方的近況比成績更讓自己掛心，連一句「你還好嗎？」都多了點曖昧。
如果你喜歡看兩個人怎麼慢慢建立信任，選《折月亮》。如果你最愛猜「他到底在跟她較勁，還是在找藉口跟她說話？」，先選《今天是太陽雨》。追過《偷偷藏不住》或《難哄》的讀者，也可以把《折月亮》排前面，看看竹已筆下的另一段戀愛。
《折月亮》《今天是太陽雨》哪裡看？
《折月亮》由林一、盧昱曉主演，2026年11月5日於愛奇藝開播，中國大陸電視端由江蘇衛視播出。
《今天是太陽雨》由楊超越、董思成主演，2026年11月6日於芒果TV、Netflix上線，台灣讀者可在Netflix觀看。