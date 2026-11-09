AI重點 文章重點整理： 重點一： 喬丹成功不靠天賦神話，而是長期訓練與持續升級。

喬丹成功不靠天賦神話，而是長期訓練與持續升級。 重點二： 成長心態重視學習改善，定型心態則著重證明自己。

成長心態重視學習改善，定型心態則著重證明自己。 重點三：挫折與批評能促進成長，關鍵在於如何解讀與回應。

《心態致勝：全新成功心理學》

作者： 卡蘿．杜維克 ( Carol S. Dweck )

譯者： 李芳齡

出版社：天下文化

出版日期：2019/10/09

定型心態追求的是「證明自己」；成長心態追求的是「改善自己」——《心態致勝》5 分鐘書摘

1.喬丹也不是天生好手，他可能是運動史上最努力的運動員。

喬丹高中時未能入選第一校隊；喬丹也沒能入選自己的第一志願——北卡羅來納州立大學；參加 NBA 選秀時，也只是第三順位被選中。這在在證明了年輕的他，只是「一個會打籃球的年輕人」。

喬丹高中時未能入選第一校隊時，他母親對他說：「再回去好好訓練。」喬丹因此每天早上六點出門練球，練完了才去上學。就讀北卡羅來納大學教堂山分校時，他持續改進弱點——防守、控球、投籃等。有一次，球隊輸掉該季的最後一場比賽後，喬丹還是持續練習投籃，連續練了多個小時，因為，他要為下個賽季開始準備。前公牛隊助理教練曾形容喬丹是「一位持續想要升級的天才。」

在喬丹看來，成功來自心理素質：「心理韌性和勇氣，比你可能具備的身體優勢還要強大，我一直這麼相信。」不過，其他人看喬丹時，看到的是他的完美體格，認為那必然使他成功、卓越（《心態致勝：全新成功心理學》，頁 124~125）。

2.何謂成功？具有成長心態者做最擅長的事，以及持續在學習與改進中成功。這是我們在出類拔萃者身上發現的特質（《心態致勝：全新成功心理學》，頁 142）。

3.挫折會激勵成長心態者，對他們有益，有警示作用。喬丹曾經有一次僥倖心態，即轉戰棒球失利後，重返公牛隊那年，最後，並未能如願，喬丹因此記取教訓。他說：「你認知道自己未能像從前一樣呼風喚雨。從此以後，我會在技能和心理上做好準備。」接下來三年，公牛隊三連霸。

喬丹是如何擁抱失敗的？他在 Nike 廣告中曾說：「我投籃沒重的次數超過 9,000 次，輸掉將近 300 場比賽，有 26 次投失決定勝負的一球。」（《心態致勝：全新成功心理學》，頁 144）。

4.成長心態 vs. 定型心態

(1) 首先，人都有成長心態，也有定型心態。

(2) 要學習「辨識」自己的定型心態。是來自失敗？批評？歧見？

(3) 了解自己的定型心態人物出現時，會發生甚麼？這個定型心態人物是誰？會讓我們產生什麼想法、感覺或行為？如何影響周遭的人？

(4) 教育定型心態人物，邀請她一起邁向成長心態（《心態致勝：全新成功心理學》，頁 367）。

5.在《心態致勝》（Mindset: The New Psychology of Success）一書中，卡蘿．杜維克博士將人的心態分為「定型心態」與「成長心態」。這兩者的核心差異在於對「能力」本質的看法，進而影響了面對挑戰、失敗與努力的態度。

以下是兩者的詳細比較：

1. 對於「能力」的本質

定型心態（Fixed Mindset）： 認為人的天賦、智力與才能是天生固定且無法改變的。成功只是為了證明自己比別人聰明或有才華。

成長心態（Growth Mindset）： 認為人的基本素質是可以透過努力、策略、與他人的幫助來培養的。每個人都能藉由學習和練習變得更好。





2. 面對挑戰的反應

定型心態： 傾向避開挑戰。因為如果失敗了，就代表自己缺乏才華，這會威脅到自尊，因此更喜歡做自己擅長、能確保成功的事。

成長心態： 傾向擁抱挑戰。將挑戰視為磨練能力的機會，認為越困難的任務越有學習價值，失敗只是過程中的一個資訊。





3. 對「努力」的看法

定型心態：認為「努力」是無能的表現。如果需要努力，代表你可能不夠聰明或沒有天分；真正有才華的人應該要「輕而易舉」地成功。

成長心態：認為「努力」是通往卓越的必經之路。不論天賦高低，都要透過持續的練習與投入，才能發揮潛能。





4. 對待批評與反饋

定型心態：容易將建設性的批評視為人身攻擊。為了保護自我形象，往往會選擇忽視有用的反饋，或者尋找藉口推卸責任。

成長心態：將批評視為學習的養分。會主動探詢如何改進，並從別人的建議中提取有價值的資訊來修正自己的行為。





5. 看待他人的成功

定型心態：容易對他人的成功感到威脅或嫉妒。將他人的成就看作是對自己能力的否定，或是感到競爭壓力。

成長心態：會從他人的成功中獲得啟發與榜樣。會去觀察他人是如何成功的，並思考自己可以從中學到什麼策略。





6. 最終導致的結果

定型心態：容易陷入「停滯不前」的循環。為了維持表面上的完美，限制了自己的學習範圍，最終可能無法發揮真正的潛力。

成長心態：創造了「向上提升」的正向循環。因為不怕失敗且持續學習，通常能達到更高水平的成就，並擁有更強的韌性。

核心關鍵：定型心態追求的是「證明自己」（Proving yourself）；而成長心態追求的是「改善自己」（Improving yourself）。