2026-11-11 14:30 睿忒
獲得首支英國冠軍單曲！Jamie Miller 憑藉〈Babydoll〉終於創造出個人熱門歌曲！
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：Jamie Miller 以〈Babydoll〉作為翻身之作，終於拿下英國冠軍單曲。
- 重點二：歌曲靠短影音平台宣傳爆紅，並延伸出與藝人合作的挑戰熱潮。
- 重點三：合唱版進一步推升討論度，讓他首度登上美國 Billboard Hot 100
Hi there，今天想來說說我個人一直持續有在關注的英國歌手Jamie Miller，從選秀節目出道後就一直有推出新作品，直到前兩年的首張個人專輯《Long Way Home》(2024) 推出之後，便稍微淡出了大眾視野的感覺，儘管在社群平台上也依舊有陸續更新近況，但卻都沒有釋出新歌；據他個人的說法，是因為在這期間他同時面臨了經濟及精神壓力，因為以在音樂圈裡的工作來說，如果知名度一直沒有太大起色，收入方面是真的會不太樂觀，Jamie 雖然一直有些流量，但以旁觀角度來說其實有些不慍不火，也難怪他會遭受到來自生活中的壓力了。
因此在今年推出的〈Babydoll〉(2026) 其實是 Jamie 給自己在樂壇中的最後一次機會，在製作、宣傳上的經費非常緊張，可以說是幾乎都得靠他自己去完成，而在歌曲完成後他決定用現代流行的方式去宣傳 — 上傳到短影音平台，試圖以此引起討論及關注，而皇天不負苦心人，〈Babydoll〉竟真的因此而走紅，並且他也從知名女演員Jennifer Love Hewitt開始和其他藝人開始了短影音挑戰，進而推波助瀾這首闖進大眾視野的〈Babydoll〉。
目前這首輕快又充滿活力的〈Babydoll〉已經在英國的單曲榜上累積了三週的冠軍紀錄，從 Jamie 在社群平台上發出來的影片可以看出，這是他在幾個月前從沒料想過的事情，並且近期的他也完全從低潮中走出，一連串持續不斷的短影音宣傳顯現出了他現在的意氣風發，並且也很明顯地能夠看出他在音樂上找回了自信，我想這是作為歌迷最想看到的吧，他的音樂品質明明就都很有水準，但就只是缺了一個像這次被廣泛認識的機會啊！
其實仔細看這首〈Babydoll〉的歌詞會覺得蠻有趣的，歌名中的「洋娃娃」是借指自己所愛的對方，意思是在自己的眼裡對方就像是洋娃娃一樣，如果在世界上有什麼能夠讓自己傷心，那可能就只是這隻洋娃娃了，用這樣的方式來宣告自己全心全意愛著對方的這件事，於我而言算是挺奇妙的一種比喻，但又感覺是那麼地恰到好處，並且配上 Jamie 嘶啞而有力的嗓音，就像是在用力地許下承諾一樣，那樣的宣示給人特別有力的感覺。
在還沒有拿下英國的單曲榜冠軍之前，Jamie 自己就已察覺到歌曲熱度開始攀升的現象，於是便請到了Antonio Cipriano推出合唱版本的〈Babydoll〉，在成功增加討論度的同時，一方面又可以將英國本地的熱度，接著 Antonio 延伸到美國去，於是最後的結果是〈Babydoll〉在英國當地奪下榜單冠軍，在美國也成為了 Jamie 第一首登上 Billboard Hot 100 的歌曲，可謂是非常聰明的一手，當然，這主要建立在合唱版本也真的很好聽的情況下才成立啊！
從以前關注 Jamie Miller 到現在都一直是不慍不火的狀態，明明他的音樂品質和個人表現力都非常地出色啊，但幸好這次他孤注一擲的〈Babydoll〉讓大家看見了！輕鬆卻又充滿力量的歌曲將他本人的特色展現得淋漓盡致，使得聽眾們能夠真正地認識這位在樂壇中闖蕩多年後，最終獲得機會的年輕歌手。近期春風得意的 Jamie 最近也頻頻暗示，今年底或許又會有新歌推出，照這個進度及氣勢來看，他的第二張個人專輯或許也不遠了呢！
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🎧〈Babydoll〉官方收聽連結：jamiemiller.lnk.to/babydoll
🎧〈Babydoll (ft. Antonio Cipriano)〉官方收聽連結：jamiemiller.lnk.to/babydollftac
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精華 FAQ
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他是靠 2026 年推出的〈Babydoll〉拿下英國單曲榜冠軍，且已累積 3 週冠軍紀錄。這首歌也被視為他在樂壇重新被看見的重要代表作。
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因為他在資源有限的情況下，改以短影音平台進行宣傳，成功引發討論；之後又有 Jennifer Love Hewitt 等藝人加入挑戰，進一步擴大歌曲曝光。
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除了英國奪冠，Jamie 也推出與 Antonio Cipriano 合唱的版本，成功延伸美國熱度，讓〈Babydoll〉成為他首支登上 Billboard Hot 100 的歌曲。
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