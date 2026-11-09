「溝通最大的問題，是你以為它已經發生了。」關於溝通，我確實知道的那幾件事

AI重點 文章重點整理： 重點一： 溝通的核心不是說服，而是先讓對方願意接收。

溝通的核心不是說服，而是先讓對方願意接收。 重點二： 以三個重點、具體表達與提問，降低對方認知負擔。

以三個重點、具體表達與提問，降低對方認知負擔。 重點三：職場與親子溝通都要重視信任、協作與言行一致。

「你說了一千次，對方還是不懂——問題，可能不在對方。」

~《Gentle Discipline》，Sarah Ockwell-Smith

「溝通是為了連結，而非控制。」

~《Gentle Discipline》，Sarah Ockwell-Smith

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每一個瞬間，都是人生。

我是真心會記得，這段孩子還需要我們的時光。

接孩子放學的瞬間 --微 I 人的葛格，總是在走廊等著，看到我，立即書包上肩，朝我飛奔而來；

頗 E 人的妹妹，總是低著頭畫畫，看到我，第一句話總是：「把拔我好喜歡你來接我。」

每一個瞬間，都是人生；這樣的瞬間，充滿光亮。

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人生，本來就是由無數的瞬間，交錯、撞擊、堆疊而成。

興奮到瘋的瞬間、泫然欲泣的瞬間、混沌撞牆的瞬間、撥雲見日的瞬間。

每一個瞬間，都是人生。

這段時間，孩子的週末，由週六上午的圍棋課、下午的游泳課、以及週日下午的桌球課排列組合而成，像一塊一塊積木般堆積，很充實、很規律、很平實，也值得感恩。

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在破碎的時間裡，我們跟孩子約定好做 4 頁的奧林匹亞數學練習題；

在零散的時間裡，我們跟孩子約定好打「大老二」，有時候單槍匹馬，有時候兩兩組隊。

在數學的世界裡，我們邀請孩子一起動腦，解圓周長、面積題、邏輯規律，就跟試圖化解人生的疑難雜症一樣。

解題的過程，腦洞大開的孩子們，從傷透腦筋到覺得好玩，露出天真無邪的微笑。

解題的瞬間，進退維谷的大人們，不免心想：「數學，怎麼比人生簡單這麼多？」

在「大老二」的賽局裡，我們伴著孩子一起動腦，組順子、Full-House，判斷何時該進而攻，何時該退而守，就跟人生的每道十字路口一樣。

打牌的過程，全情投入的孩子們，從不會理牌到小有心機，贏牌時，露出我真厲害的表情。

抉擇的瞬間，晃晃悠悠的大人們，不免心想：「撲克，怎麼比人生好玩這麼多？」

然而，跟人生大部分的事情一樣，「80 / 20 法則」，放諸四海皆準。80% 的光陰超級歡樂，20% 的時間總有一些愛恨情仇，跟民視肥皂劇一樣。

昨天晚上，妹妹生氣了。

最後一把賽局時，媽媽跟妹妹的女子組合在中段時，不得已拆了「順子」，選擇一張一張出。過程時，妹妹皺起了眉頭，臉上不悅的微表情一覽無遺；嘴裡碎念著：「吼唷，為什麼要這樣出啦！急甚麼啦！都沒跟我討論！」

媽媽一邊說明她的理由，一邊想辦法贏下這局。因為，只要贏球，舉國翻騰，沒有人會去揪戰犯，復盤過程。

然而，跟人生大部分的事情一樣，「墨菲定律」，放諸四海皆準。如果你擔心某種情況發生，那麼它就更有可能發生。

隨著這個小插曲，中段戰後，戰局丕變，我跟葛格的男子團體最終笑到最後，帶走了比賽。

妹妹原本起皺的眉頭更皺了，臉上不悅的微表情變得更深，表面張力一覽無遺；嘴裡碎念著：「吼唷，就跟你說！為什麼要這樣出啦！急甚麼啦！都沒跟我討論！輸了吧！」

「以後都不要跟你一隊了！」她最後丟下一句狠話，離開了。

媽媽沒有上心，依舊和顏悅色想要扭轉乾坤，往前追了過去。女兒直衝衝地進了房門，甩上門，加重語氣地說：

「以後都不要再玩撲克牌了！」鋪了一鼻子灰的媽媽知道，明天還會玩撲克牌，但當下，也崩了。

「我去全家買個全家霜淇淋。伊藤園抹茶口味。」她最後丟下一句冷話，出門了。

我想跟女兒（跟兒子）說的是：

♠「人生是一趟去蕪存菁的旅途，既然是旅途，重點是沿途的風光；去蕪存菁後，你跟媽咪的並肩作戰，才是精華」；

♠「人生是一場不斷失去與獲得的練習，有優勝，就有劣敗；有奮起，就有摔落；對於牌局，學會贏，也要學會輸。後者，學問大得多。」

♠ 「留下甚麼，我們就成為甚麼樣的大人。我們不會一直跟你打牌，但只要你願意，我們極度願意跟你一起留下這些瞬間。對了，我早就偷偷記錄下這段跟你在牌桌上較勁的心情，知道自己擁有這麼多美好的人、美好的事物、美好的瞬間。」

我想跟老婆（跟自己）說的是：

♠ 其實，負責「自我控制、情緒調節」的大腦（前額葉），要到青少年後期才發展成熟。也就是說：3 歲的爆衝、7 歲的翻臉、10 歲的頂嘴，很多時候不是「故意」，而是——孩子的大腦還沒準備好做到大人期待的行為、規矩。當我們責備孩子：「你明明知道不能這樣，為什麼還做？」真實的情形是：「他其實知道不能甩門，只是『尚且』控制不了。」

♠ 孩子「聽不進去」，不是因為不配合，而是——我們的說法，他的大腦還接收不到。

♠ 講不聽，不見得是在挑戰父母的權威。如果我們這樣思維，那是把矛頭指向「孩子」。較好的思維，應該轉向「問題解決」，即——反求諸己，「我怎麼說，他才聽得懂？」、「是不是我用錯方法？」、「如何溝通，孩子比較能理解？」

♠ 溝通不是我「說了什麼」，而是對方「接收到什麼」。與其重複自己說的話，不如用探詢的方式問孩子：「這樣有聽懂嗎？聽得懂多少？」

♠ 把抽象變具體、把命令變選擇、把責備變引導

（部分內容參考自：kiddo.thrive Threads 文章，網址：

https://www.threads.com/@kiddo.thrive/post/DWSWEJjj_uX?xmt=AQF0QfACijpmpeJw5ruSrRFFY8bzuulZrM1xEIn8KoGIcA ）

♠ 拆解「錯誤行為」的冰山：

H.A.L.T. 原則： 孩子是否 Hungry（餓了）、Angry（生氣）、Lonely（寂寞）、Tired（累了）？

發展階段： 孩子是否正在經歷大腦的重組期？

環境刺激： 是否噪音太大、行程太滿？

（內容參考自：《Gentle Discipline》）

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導幕：現代職場的「溝通熵增」與關係設計

「人人都在說話，但很少有人能真正建立連結。」（Everyone communicates, few connect.）

—— 領導力大師 約翰·麥斯威爾（John C. Maxwell）

《領導的逆向思考》：「凡夫俗子都有三種錯覺：(1)自己是個好駕駛；(2)自己很有幽默感；(3)自己善於聆聽（《領導的黃金法則 Leadership Gold：Lessons I’ve Learned from a Lifetime of Leading》，John C. Maxwell，頁 69）

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10 幾年前，當我初次接任管理工作時，團隊裡迎來了一位新進同仁。他非常安靜，開會時點頭如搗蒜，交辦任何事項也從不吭聲，只以「收」或「好」來回覆。起初，我單純以為這是內向的性格使然；直到專案推進時頻頻卡關，我才驚覺，他不是不願意回應，而是「不知道怎麼表達」。

那時的我也陷入了另一種困境：我並非不知道他的「慣性沉默」正在對雙方的合作關係與團隊氛圍造成負面影響，但我卻「不知道如何打開他」。

這個職場初期的挫折，給了我極大的思維震撼。多數人對溝通的理解往往停留在：「我已經講得很清楚了，甚至都重複了三遍，對方怎麼可能聽不懂？」我們極其容易高估「說」的威力，卻嚴重低估了「被理解」的難度。

蕭伯納（George Bernard Shaw）曾說：「溝通最大的問題，是你以為它已經發生了。」（The single biggest problem in communication is the illusion that it has taken place.） 職場與生活中的許多紛擾，本質上不是能力問題，而是「頻道不匹配」所導致的溝通熵增。真正的溝通不是單向的訊息輸出，而是一種「設計關係的能力」。溝通的終點，從來不是「我說完了」，而是「我們連結上了」。

為了在資訊過載、本位主義高聳的時代裡實現高效溝通，我們需要一套融合國際大師底層邏輯與實戰場景的完整框架。這套框架由內而外，涵蓋了五個核心維度：定錨力、導航力、協作力、領導力，以及最終的信譽力。且聽我囉哩吧唆、娓娓道來......

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第一幕：定錨力——解碼聽眾大腦的「與我何干？」

所有失敗的溝通，共同的病灶都在於發送者「太習慣用自己理解的方式，去要求別人理解」，將溝通演變成了自嗨的「輸出自己」。

1. 麥斯威爾的黃金法則：以他人為中心

約翰·麥斯威爾強調，成熟的溝通者必須將焦點從「我想說什麼」，殘酷地移轉到「對方需要聽什麼」、「對方關心什麼」之上。當我們對著主管、跨部門夥伴或台下聽眾說話時，對方的大腦其實都在高頻率地過濾三個未說出口的潛意識提問：

「你在乎我嗎？」（你是否有同理心，站在我的立場思考？）

「你能幫我嗎？」（你的內容對我而言是否有實用價值？）

「我能信任你嗎？」（你的言行是否一致，具備信譽嗎？）

如果無法在溝通的開端回應這三個提問，聽眾的大腦就會自動進入節能模式，拒絕接收後續的任何資訊。

2. BBC 主播的破題技術：Why should I care?

BBC 知名主播羅斯．阿特金斯（Ros Atkins）在《愈忙愈要會表達》（The Art of Explanation）中提出了一套系統化的解釋框架。

🚀 七步驟解釋系統（The Seven-Step System）是一個從準備到呈現的完整流程：

1. 闡明你的目的 (Articulate Your Purpose)： 首先，必須清楚界定「你希望解釋什麼？」這是所有解釋的根本。

2. 收集你的資訊 (Gather Your Information)： 進行全面研究，但要超越傳統方法，納入個人經驗和不同觀點，以建立紮實的理解。

3. 提取關鍵重點 (Extract the Key Points)： 運用「首輪篩選」（First Sweep）技巧，質疑每一項資訊的相關性與獨特價值，刪除多餘的內容，只保留最核心的細節。

4. 建立邏輯結構 (Create a Logical Structure)： 選擇合適的敘事結構（如時間順序、因果關係或問題-解決方案），引導聽眾理解。

5. 串聯各點 (Connect the Dots)： 使用連接詞句（如 Joining Phrases, Back Annos, Hooks）來保持解釋的流暢性，避免生硬的「硬性停止」（Hard Stops）。

6. 精煉求清晰 (Refine for Clarity)： 進行「緊縮」（Tighten）工作，簡化複雜部分、去除分散注意力的資訊和不必要的贅詞，確保你所說和所呈現的內容一致。

7. 準備呈現你的解釋 (Prepare to Present Your Explanation)： 熟悉場景、排練、掌控節奏、語氣和肢體語言。

而七步驟系統的核心第一步，就是「闡明你的目的」（Articulate Your Purpose）。

阿特金斯指出，情境脈絡（Context）的作用，正是為了回答聽眾心中那句殘酷的：「我為什麼要在乎？」（Why should I care?）。目的是解釋的北極星，在沒有定義清楚之前，絕不要盲目開始。

💥 實戰案例：從 6,000 元講師費到 196 萬年薪的 Offer

N 年前的週五晚上，我正在路易莎外帶一杯小農鮮乳 Flat White，臨時接到一通緊急邀約電話。某家公司的原定講師因 COVID-19 確診，希望我能在隔週二下午前往蘆洲進行一場一小時的短講。當時我的工作地點在內湖，單趟車程近 45 分鐘，這意味著我必須請半天特休，而且講師費僅是極其平凡的 6,000 元。

但我沒有計較。為了確保萬無一失，我提早了整整兩個小時出發。到了現場，客戶的會議行程臨時變動，要求我提早半小時上陣。

面對台下的老闆、老闆娘以及全體員工，我知道這是一場「一對多」的高壓溝通。我沒有照本宣科地去唸那些死板的理論，而是徹底實踐了「以聽眾為中心」的定錨力：

我將原本 70 幾頁的簡報 Deck 殘酷地濃縮再濃縮，每一項資訊都必須證明其存在的價值。

拋棄抽象空洞的教條，開場直接點破職場溝通的真實痛點，拋出聽眾最關心的切身利益。

在舞台與人群間自由穿梭，講述具體、具畫面感的故事，以及自己慘不忍睹的溝通失敗教訓。

原本談妥的 60 分鐘短講，最終欲罷不能地講了 100 分鐘。台上台下全神貫注，爆笑聲與掌聲不絕於耳。老闆娘在會後激動地說，這是她「聽過最精彩的演講」。

當時，我的講師費依舊是 6,000 元。但驚人的連鎖反應在後續引爆了：

隔週一，老闆親自聯繫我，一口氣簽下 12 個小時的「內部講師訓練」，鐘點費提高 15%，將原本的 6,000 元放大了 14 倍。

在接下來的許多夜晚，我與這位老闆在 LINE 上針對經營哲學、公司願景、IPO 規劃、人員管理進行了無數次真摯的徹夜長談。

隔年，老闆親自開車從蘆洲到內湖找我，遞上了一紙 196 萬年薪的 Offer Letter。將最初那場短講的價值，放大了 327 倍。

196 萬年薪是多是少，每人自有判斷；但時隔多年想起來，起初僅僅是提供一小時的真摯演講，最後卻演變成將近 200 萬的「大場面」，真的十分有趣。

這件事送給我的啟發是：

▍目光放遠，關係拉長，你不必在第一次就計較太多

▍選題正確，明白客戶需求，你的價值，在於你能夠提供合作對象什麼價值

▍準備十分，你的底氣來自於備戰的時數

▍火力全開，上了場，你就是當天的王者，你要告訴自己，在那個片刻，你是在場最懂的那個人

更重要的是，說把好話，把話說好，溝通表達帶來的正面影響力，甚至意外的變現價值，可能超乎你的想像。「職場溝通」不是日常的攀談，也不一定是一對一，可能是一對多（如演講、報告場景），甚至多對一（如參與面試），可能是在極不舒服的情境（如被檢討業績落後、年度考績約談等），「說把好話，把話說好」是我闖蕩職場十幾年一直兢兢業業，每一刻都想磨練的技術，那你呢？

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第二幕：導航力——大腦的減負與「三重點法則」

當你成功吸引了聽眾的注意力後，下一個考驗隨之而來：如何確保訊息在傳遞過程中不產生位移，完好無損地複製到對方的腦海中？

1. 認知負擔管理與語言的視覺化複製

羅斯．阿特金斯在《愈忙愈要會表達》中提出一個精闢的觀點：「簡潔與『簡化』（省略細節）不同。它是透徹理解複雜性後的結果。」（Simplicity is not the same as simplifying. It is the result of complexity understood.） 解釋的藝術，本質上就是聽眾的「認知負擔管理」（Cognitive Load Management）。冗餘是清晰的大敵（Clutter is the enemy of clarity）。當我們試圖說明複雜的主題時，必須在腦中先進行「首輪篩選」（First Sweep），嚴格去功能化、去專業術語化，用短句和簡單的日常詞彙來降低對方的語言處理難度。

張敏敏老師在跨部門溝通課程中亦曾分享：人一生雖然掌握數千個詞彙，但高頻使用的不過 500 個。高明的溝通者，擅長運用這 500 個常民詞彙進行「語言的藝術導航」，用具體、具畫面感的視覺化表達，消除跨部門之間的專業壁壘。

2. 「三重點法則」（Rule of 3）的降維打擊

人類的大腦存在著一種奇特的認知慣性：我們習慣以「三個一組」的方式來思考。從奧運的金銀銅牌、田徑鳴槍的 3-2-1，到美國獨立宣言的「生命、自由、追求幸福」。

心理學研究指出，人類大腦擁有一種被稱為「直接數感」（Subitizing） 的能力。當訊息數量在 1 到 3 個之內時，大腦能夠瞬間識別並精確記憶；一旦超過這個數量，大腦的自信心就會呈斷崖式下跌，反應時間大幅增加。

蘋果創辦人賈伯斯（Steve Jobs）是這個法則的極致踐踏者。在 2007 年經典的 iPhone 發表會上，他沒有羅列繁雜的功能清單，而是對著全世界不斷重複三個核心概念：「一個自帶觸控的 iPod、一支革命性的手機、一個突破性的網路通訊器」。他反覆覆誦，直到台下觀眾瘋狂，才揭曉這三個東西其實完美融合在同一個裝置裡。

💥 真實故事：學校閨蜜的挑釁與兒子的演講比賽

「三重點法則」的威力，不僅在商業簡報中無往不利，在家庭教育的親職溝通中，更具有安定人心的強大力量。

有天傍晚，我從安親班接了妹妹。一路上她異常安靜，問什麼都嘟著嘴不回應。回到家，藉著晚餐放鬆的氛圍，她突然崩潰大喊：「她就一直挑釁我啊！」緊接著，淚水就像日本北九州高千穗峽的真名井瀑布般嘩啦啦地傾瀉而下。原來，她在學校被最好的閨蜜用言語刺傷，手足無措。

身為父母，在那個瞬間極容易犯的錯誤就是當場抓著孩子「曉以大義」。但我腦中閃過蒙特梭利專家的建議：陷在情绪裡的肉體，不論大人或小孩，都聽不進任何大道理。

於是，我按捺住說教的衝動，陪著她流淚、安撫她。直到深夜臨睡前，在那個安靜、放鬆、被允許坦誠對話的房間裡，我啟動了溝通手順，客觀地與她討論，並精煉地給了她 3 件事（三重點法則）：

無論如何，不要受委屈。

如果跟對方講不聽，立刻告訴大人（爸爸媽媽或老師）。

無論如何，絕對不能動手打人。

她點點頭，哭紅的眼睛裡閃過一絲安心。大團圓抱抱完，這件事就落幕了。

一個禮拜後，我正在客廳摺衣服，無意間聽到她跟媽媽聊天：

「把拔說，如果別人一直挑釁我，我不要受委屈、告訴大人、不能打人。這三件事很重要。」

我整個人愣在原地——一週前在極度脆弱、混亂的情緒後，一個七歲的孩子竟然能將這三點一字不漏地烙印在腦海中。

同樣的法則，我也用在哥哥身上。

在他參加成語說故事比賽、練習了兩週準備進學校上陣的清晨，我看著他的眼睛，只給了 3 個定心丸：

深呼吸、慢慢說。

你最了解這個故事，別人沒你懂，要有自信。

好好享受舞台，加入手勢、手舞足蹈。

他帶著這三點自信地上台，表現得極其出色。

貪多嚼不爛，別人吞不下去，就絕對記不住。在週會報告、行銷提案、部屬回饋時，強迫自己只給三個重點，這才是最頂級的傳播技術。

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第三幕：協作力——跨部門與對話中的 20-80 理性探戈

職場上的跨部門協作，之所以經常演變成災難，是因為每個人身上背負的 KPI 不同。當衝突發生時，多數人的本能反應是加強語氣、提高分貝、重複立場。但真正的高手，在跨部門協作中跳的是一場「理性探戈」。

1. 20-80 聆聽法則：聽見沒有說出口的真相

麥斯威爾深信，最好的溝通者，往往是最好的聆聽者。他提出了經典的 20-80 聆聽法則：在任何溝通與談判的賽局中，你應該花 80% 的時間在聆聽與精細觀察，只花 20% 的時間在說話與精準提問。

聆聽的真正目的，絕不是為了「等待輪到我反駁的機會」，而是為了徹底解構對方的觀點與情感。

當跨部門溝通陷入僵局時，我們需要借助《學問-100種提問力》的引導框架，透過有層次的提問，將彼此的對話從情緒泥淖中剝離：

事實（Fact）： 釐清客觀現狀，消弭資訊不對稱。

感受（Feeling）： 覺察對方的防衛心理與壓力來源。

價值（Findings）： 深入探尋對方核心關切的 KPI 或痛點。

行動（Future）： 共同推導出下一步的具體解決方案。

2. 「我們」代替「你們」：心理距離的縮放器

謝馨慧老師在《閱讀空氣+洞察人心的溝通課》中分享過一個極具威力、卻常被忽略的細節：在跨部門會議中，多用「我們」，代替「你們」。

主詞的微調，在行為語言學中是歸屬感與責任承擔的開關。黃仁勳在 NVIDIA 的大會上最常掛在嘴邊的話就是：「We are in this together.」這不是一句空洞的口號，而是他深知，頂尖的領導者永遠不能把問題推給「你們」。

當行銷部專案延誤，營運主管如果爆氣指責：「你們行銷部這次真的影響整體進度，這樣我們很難收尾。」場面勢必瞬間凍結。

此時若能將主詞轉換，改口說：「這次我們的進度確實受到影響，我們一起來看看哪裡可以提速，哪些支援還不夠？」光是這一個字眼的改變，原本對立的防護罩就會像針刺氣球般瞬間軟化。

將「這個有問題」，調整為：「這個和我想的有差距。」

強調「目標」與「未來」，不要糾結於過去的「錯誤」。

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第四幕：領導力——向上與向下的動態溝通雷達

無論是面對高高在上的老闆，還是面對講求自我價值的 Z 世代同仁，領導力的本質就是動態調整溝通雷達的過程。

1. 向上管理的本質：解碼主管的 KPI 密碼

在奈米公司擔任營運總監的早期，我曾犯過一個慘痛的錯誤。一報到，還沒摸順老闆的脾氣與慣性，就傻傻地基於專業想去「教育老闆、勸說老闆、試圖改變老闆」。有時甚至被對公司的愛沖昏了頭，愛得比老闆還深。

結果，自然是傷身、傷心、又傷腦筋。

經過幾次激烈的觀念碰撞，我徹底打碎了自己的玻璃心，學乖了。謝馨慧老師在課程中一針見血地提醒：

「不要玻璃心。老闆才是負『總責任』的人。不管如何，結果他要揹。你有建議權，沒有決定權。當老闆做出了決定，你唯一的職責就是 Leave it，並且全力支持他的決定。」

主管的無理要求或令人費解的指令中，往往藏著公司核心 KPI 的密碼。向上管理時，一定要徹底避免雞毛蒜皮、毫無意義的「細節溝通」。老闆之所以能站在高位，靠的是「抓大放小」的大格局與動態決策。對他而言，時間是極度稀缺的資源。

因此，每次接到看似不合理的任務時，不要急著在內心嘀咕，試著用以下 3 個關鍵問題去同步彼此的地圖：

「這件事背後，您最擔心、最想防範的是什麼？」

「這份報告（或專案），您最需要說服的關鍵對象是誰？」

「在目前的情境下，我協助解決哪個核心難題，對您最有幫助？」

當你能夠解碼主管身上的 KPI 密碼，順著老闆的思維走，把任務穩穩接好、做好，責任讓他扛，這才是另類的聰明溝通。

2. 向下領導：不靠權威，靠「公式回報」與「空間節奏」

「跨世代領導的關鍵，在於以影響力取代權力。」

～李河泉老師，《帶心管理學》

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8.3 個月前，我在 Linkedln 發表了一篇文章，創下了我發文有史以來最高的按讚數跟瀏覽量 – 1,347 個讚、107,348 個觸及，且獲得《商業周刊》轉載。那篇文章是這樣寫的：

【我可能錯了。當小主管 10 年來，我從在意到鈍感的 9 件事】

▍ 在走廊間擦身而過不打招呼，也沒點頭示意

▍ 會議邀請沒按「接受」回覆

▍ 訊息已讀不回

▍ 一大早看到人沒說早安

▍ 沒有按照死線繳交作業

▍ 各種微表情抑或眼神逼視

▍ 開會時眼神飄向遠方

▍ 把私事的情緒帶到辦公室

▍ 遲到

10 年前，剛為人主管，我覺得職場禮節蠻重要的，上述 9 個行為可能都會觸動我的敏感神經。

然而，這幾年來，漸次變成「成熟大人」後，我認為同事把事情做好，如期如質如預算，比上述這些「枝微末節」更加重要，我真心寧願他們把精力花在將工作做得更苛刻、更精益求精、更獨樹一格。只要我的同事能展現做事的實力與正確的工作心態，我就服，上述 9 個行為，我都提醒自己不需要放大，甚至，一點都不重要。因為，真相其實是這樣的：

▍ 在走廊間擦身而過不打招呼，也沒點頭示意 - BUT, 我找他談公事時，他來了。

▍ 會議邀請不按「接受」回覆 - BUT, 會議時間一到，他出現了。

▍ 訊息已讀不回 - BUT, 當我詢問狀況時，他很明顯「在狀況內」。

▍ 一大早看到人不說早安 - BUT, 要談正事時，他有在聽。

▍ 沒有按照死線繳交作業 - BUT, 我問專案進度時，他答得出來，而且能說明原委。

▍ 各種微表情抑或眼神逼視 - BUT, 你好好跟他說時，他能夠調整。

▍ 開會時眼神飄向遠方 - BUT, 你問他問題 / 想法時，他能提出觀點。

▍ 把私事的情緒帶到辦公室 - BUT, 你好好提醒他時，他會改變。

▍ 遲到 - BUT, 他通常是最後一個離開的 Team-Member。

為什麼我練習並提醒自己不再在意這些「繁文縟節」？

很可能我意識到 10 年前，那樣子、那副德性的我，可能錯了。

《我可能錯了》這本書中，有我很喜歡的 7 個金句，可以對付 10 年前，那樣子、那副德性的我：

1. 適時放下執念，即便它是對的

2. 可能是，可能不是

3. 我一生擔心的大部分事情，從來沒發生過。至於大多數確實發生的事，我永遠無法預料

4. 不要相信你的每一個念頭

5. 我可能錯了

6. 我們最難放下的念頭，到頭來往往對自己的傷害最大

7. 覺得別人很討厭，是人之常情。如果你想讓一個人好相處，行為舉止也不會讓你太反彈，其實只有一個小祕訣：學會喜歡他們本來的樣子

新的世代有自己的「格」，我努力學會喜歡他們本來的樣子。

他們不是很在意這些不起眼的事情或俗套的「待人接物」，因此我也告訴自己，我自己對內對外、對上對下一定要懂得應對進退，但不需要把這套標準，強加在同事身上。

職場一輪遊，做人還是做事重要？人本是萬物的尺度，但也不非得都丈量一切，對人對事的評斷，最好綜合考量，而經常，都是「自由心證」罷了。

這就是河泉老師在《帶心管理學：降低離職率，創造高績效》的線上課的 Chapter 3 --〔不是吃不了苦！打破世代誤解與迷思〕提到的，年輕人的原生家庭的父母，早就「放下身段」，不再威嚴，不會要求他們「道早安」。所以，這沒有對錯，就是世代差異。

既然沒有對錯，主管，應該有包容的雅量。

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在面對當今 Z 世代的同仁時，傳統「我是主管，你聽話就對了」的鐵腕威權已經徹底失效。他們要的是尊重、知情權，以及實質的共創空間。

為了建立彼此的信任，我常在團隊內部公開我的「動態溝通宣言」：

我的想法很多，但我可能是錯的。如果你說服了我，我們就照你說的做。

我的想法很多，即便我可能錯了，但若你說服不了我，我們就照我說的做。做錯了，我會扛下全部責任。

我的要求很多，但不是每一項都非常急，我們可以一起討論先後順序；有時候，減法管理更為高明。

我的時程很緊，那是根據當下的賽局判斷，但世界不一定會跟我們納許均衡，請隨時跟我討論，在舒服的節奏上做事，至關重要。

同時，為了應對職場上最常見的 NG 現象——交辦事情後同仁音訊全無，非得等到最後一刻才發現「爆炸」的透明度落差。我引入了低認知負擔的「主動回報更新公式」。

心理學上有個著名的「透明效應」：當人無法預測未知時，大腦會自動預設最壞的狀況。主管最怕的往往不是你做得慢，而是「完全沒有消息」。

我要求團隊夥伴，不需要巨細靡遺地寫流水帳，只需要每週定期回報三個關鍵點：

只回報 3 個最核心的任務進度。

給一個燈號： 綠燈（順利推進）、黃燈（遇到卡點）、紅燈（進度落後）。

明天的具體行動方案： 限 30 個字之內，言簡意賅。

貝佐斯（Jeff Bezos）曾說：「沒有回報的進度，不算進度。」主動回報，是讓協作夥伴與主管產生安心感的最佳責任體現。

關於「領導力」的檢驗，《別再管了! 溝通才是最好的領導》這本書也提出好幾個方向：

1.作為領導者，「被人信任」是底層邏輯

(1)要讓大家看得見你：

經常出現，而且讓大家找得到你。

(2)要有自信，勇敢做自己

(3)當個「成熟大人 」：待人以敬，成熟地對待他人，要關心他人

(4)言行一致

(5) 誠實：承認錯誤；坦承你不知道的事

(6) 成為典範（模板）：實踐你想看到的行為。

(7) 真實而真誠：忠於自我。你的真實和真誠，會在組織裡發酵。

Source: 《別再管了! 溝通才是最好的領導: 60位全球百大企業CEO會對員工這麼說》，頁 71~72

2. 領導者的三重任務

(1)我是否做了正確的事情 / 決定？我是否進行了正確的分析？並訂出正確策略？

(2)我是否用正確的方式去做？我是否正直？是否在過程中建立信任？是否關心客戶？

(3)判斷你是否為成熟領導者的判準—我有沒有帶領其他人跟我一起？

3.領導者只要做好 4 件事

(1)隨時與外界保持聯繫

(2)利用未來帶動現在

(3)透過對話提升員工

(4)了解並貫徹使命與價值觀

Source: 《別再管了! 溝通才是最好的領導: 60位全球百大企業CEO會對員工這麼說》，頁 139

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第五幕：信譽力——最頂級的溝通，是你的言行一致

👉 《領導力 21 法則》：

「人們會先相信領袖，然後才相信他的遠見。」

有人問我：

「我的同仁會贊同我的遠見嗎？」

我反問：

「他們贊同你是領袖嗎？」

（《從內做起》（Leadership from the Inside Out），頁 179-180）

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不論你掌握了多麼精湛的 BBC 表達技術、多麼巧妙的心理學提問框架，在職場漫長的賽局中，真正決定說服力的，永遠是你的信譽（Credibility）。

1. 刻意的真誠與真誠的刻意

麥斯威爾指出：「連結者實踐他們所傳播的。」（Connecting Lives What They Communicate） 短期的溝通或許可以依賴修辭與包裝，但長期的職場信任，完全取決於你說過的話，最終有沒有落實成具體的行動。

這裡涉及一個微妙的職場哲學：很多人抗拒在職場上有意識地經營關係，認為那是「刻意、功利、甚至矯情」。但我認為，在人際溝通中，「真誠的刻意」與「刻意的真誠」同樣高尚。

2021 年底動盪搖擺的時刻，我和太太購入了人生第一台自力買單的新車 CRV 5.5（胖白）。購車初期的兩三個月，我們的汽車業務知無不答、服務周到。但隨著交易結束，大家回歸各自忙碌的人生，關係便像斷了線的風箏，回歸平淡。

直到隔年車險即期前一個月，平淡的生活泛起了漣漪。群組裡開始充滿幸運地、雷打不動地在每天早上收到業務發來的「早安圖」。

那些圖片目不暇給，風景 Style、動畫 Style、中英文金句 Style 應有盡有。起初，我們覺得對方好刻意、好功利；但兩週、三週過去了，他風雨無阻、天天準時發送。我們竟然逐漸覺得這份刻意之中帶著一絲真誠，甚至每天早晨開始有了一點點期待。這無疑是一種非常高明的技術——既沒有進行令人不適的 Hard-push（強行推銷），又極其有效地在我們的腦海中刷足了存在感。

雖然故事的結局，我們在綜合比較下買了別家的保險，也從此失去了欣賞早安圖的福澤。但這個故事深刻地映照出職場溝通的鐵律：別等需要人家幫忙時才去溝通；不要不需要人家時，就殘酷地斷開溝通的鎖鏈。

2. 目光放遠，關係拉近。真正高明的職場工作者，懂得在平常日子裡進行「沒有要在當下索求任何好處」的再連結（Re-connecting）。

偶爾在 LINE 上跟過去的老長官、前輩或昔日協作夥伴打個招呼，純粹問候近況，更新彼此的工作狀態。正因為你在平凡的日子裡這麼做，才更顯得你是真心將對方放在心上。只要你的出發點帶著真摯，這份「刻意的問候」就會顯得無比自然與舒服。

而關於建立連結，麥斯威爾有 5 個關鍵原則：

連結需要能量（Connecting Requires Energy）： 溝通是一件耗費精力的事。你必須主動做好準備、專注聆聽，並刻意去迎合對方的溝通節奏，而不是期待對方來適應你。

連結超越言語（Connecting Is More Than Words）： 麥斯威爾指出，溝通的影響力組成中，視覺（外在、表情、肢體語言）與感覺（態度、能量、同理心）所佔的比例，遠高於你實際說出的字眼。

連結始於尋找共同點（Connecting Finds Common Ground）： 溝通不是為了彰顯自己有多特別，而是要找到彼此的「公約數」。如果你無法與對方站在同一個立足點上，就無法帶領他們前進。

連結需要保持簡單（Connecting Keeps It Simple）： 真正的溝通大師能將複雜的概念簡單化。如果你說的話讓人聽不懂，那不是對方的問題，而是你的問題。

連結者實踐他們所傳播的（Connecting Lives What They Communicate）： 這是關於信譽（Credibility）。短期的溝通靠技巧，長期的溝通靠人品。你的行動必須與你的言語相符。

說到底，溝通的終點不是「我說完了」，而是「我們連結上了」。

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第六幕：執著溝通，但不執著於溝通成效

我們必須承認，即便我們武裝了世界上最頂級的溝通智能，人生與職場中，依然充滿了「講不聽」、「對不準頻道」、甚至雙方情緒當場斷線的時刻。

當你在職場遇到同仁與你「永遠只有交辦時 OK，最後交卷時爆炸」的兩個端點溝通時；當你在家裡遇到孩子因為輸了一把撲克牌，憤怒地摔門、大喊「以後再也不要玩了」的崩潰瞬間，請在內心啟動這條終極心法：

💡 執著於溝通的努力，但不執著於當下的溝通成效；絕不放棄溝通，但隨時可以放棄「當下的溝通時機」。

當溝通卡關、情緒直線上升時，請立刻開啟「人事時地物」五維度雷達，去拆解那個看似不可理喻的「錯誤行為冰山」（H.A.L.T. 原則）：

人： 對方今天的生理與心理狀態好嗎？這個部屬（或孩子）是只對你這樣，還是對所有人都如此？

事： 這個任務對他而言，是否在發展階段上超出了認知？他是否正承受著經驗不足的強烈挫折？

時： 溝通的時間對嗎？他是否正處於 Hungry（餓了）、Angry（生氣）、Lonely（孤獨）、Tired（累了） 的極限邊緣？

地： 吵雜的會議室、充滿壓迫感的辦公桌，是否激發了對方的防衛機制？我們能不能換到茶水間、咖啡廳、甚至是尿尿時的輕鬆偶遇，再試一次？

物： 我們給對方的作業時間足夠嗎？配套的資源與適當的指導（Coaching）真的到位了嗎？

每個人都有自己的身家狀況、私領域的人際難題與不可承受之重。部屬或孩子在某個瞬間對你爆氣、頂嘴或甩門，很多時候根本不是針對你，也不是針對那件事，而是他內心深處的前額葉大腦還沒準備好，或者是他背後的冰山正在無聲地坍塌（親人生病、感情破裂、免疫失調）。

在那個緊繃的片刻，與其加大音量重複對錯，不如優雅地按下暫停鍵，給彼此留出一點呼吸的節奏與彈性空間。

停下來，不堅持，不要在盛怒時曉以大義。告訴對方：「我們先喝杯水，等準備好了，明天再說。」這不是懦弱逃避，而是最深沉的溝通智慧與延遲策略。

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結幕：每日溝通自我修練清單

《一如既往》這本書裡有一句極其溫柔的話：「你的生活有無限可能，你只是剛好活在其中一個版本裡。」

我們與他者的溝通同樣存在著無限的版本。即便過去的版本傷痕累累、雞同鴨講，只要我們願意帶著真誠、精準與理解重新調校，先前的版本隨時可以被複寫，彼此的關係也終將愈來愈好。

成功絕非偶然，頂級的溝通者，在每天踏入職場與家庭的每一步裡，都在不疾不徐地用這張清單反思與校準自己：

□ 【定錨力】 我今天開口的前三分鐘，成功回答聽眾心中的「我為什麼要在乎」了嗎？

□ 【導航力】 我是否將訊息濃縮成了「三個核心重點」，並用具體畫面進行導航？

□ 【協作力】 在跨部門的爭執中，我今天花在「聽」的時間是否達到了 80%？我用「我們」代替「你們」了嗎？

□ 【領導力】 我今天是否成功解碼了主管的 KPI？我給予團隊夥伴足夠的動態協商空間了嗎？

□ 【信譽力】 我平常日裡有主動去跟那些「暫時沒有利益關係」的人進行真誠的再連結嗎？

比我們優秀的人，往往還在比我們更努力、更在意每一次的溝通。願我們在每一次的表達中都帶著對人性的深切理解，在必要的沉默中醞釀力量，在流動的空氣中，練習展現真正溫暖、精準且高效的巨大影響力。