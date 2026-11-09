「所有的批評、攻擊、辱罵與評判，其實都是內心未受滿足的需要的悲劇表達。」——相見恨晚的非暴力溝通 4 步驟

AI重點 文章重點整理： 重點一： 非暴力溝通以觀察、感受、需求、請求四步驟表達。

非暴力溝通以觀察、感受、需求、請求四步驟表達。 重點二： 先描述客觀事實，再誠實說出情緒與真正需要。

先描述客觀事實，再誠實說出情緒與真正需要。 重點三：清楚、正向且可行的請求，才不會變成命令。

非暴力溝通（Nonviolent Communication，簡稱 NVC）是由美國心理學大師馬歇爾．盧森堡（Marshall Rosenberg）博士於 1960 年代提出的一套溝通模式。

它也被稱為「愛的語言」或「長頸鹿語言」（長頸鹿是陸地上心臟最大的哺乳動物，象徵寬容與包容）。其核心定義是：透過「不帶評論的觀察」與「真誠表達內心需求」，幫助我們褪去防衛、攻擊與說教的語言，在人和人之間建立深刻的同理心連結，讓愛自然流露。

非暴力溝通認為，所有的暴力語言（如指責、嘲諷、貼標籤），其本質都是「內心未受滿足的需要的悲劇表達」。

非暴力溝通如何操作？4 大步驟馬上學

非暴力溝通的操作非常結構化，不論是「表達自己」還是「傾聽他人」，都必須依循這四個步驟。我們可以將它簡化為一個經典公式：

「當我看到／聽到……（觀察），我感到……（感受），因為我很看重……（需要），所以你願意……嗎（請求）？」

步驟一：觀察

核心作法：清楚說明自己看到了什麼、聽到了什麼，只講客觀事實，不帶任何個人評論或評判。

操作關鍵：想像有一台攝影機在拍攝。攝影機拍到的是「事實」，拍不到的是「評論」。

NG 作法是主管評判、指責：「你最近工作態度非常不負責任！」

正確作法是中立而客觀的觀察，只描述事實，只敘述你的所見所聞，跟攝影機一樣：「我注意到，這個禮拜的專案進度，你連續三天比預定時間晚了兩個小時交。」

步驟二：感受

核心作法：表達當下內心真正的「情緒狀態」，而不是「你的想法」。

操作關鍵：分清「感受」與「想法」。當你說「我覺得……」後面通常接的是想法或指責。

NG 作法是以「我覺得……」起手，很容易接著批判，一句錯步步錯，如： 「我覺得你根本不在乎我的感受。」

正確作法是真誠地表達你的情緒，如： 「看到進度延遲，我感到焦慮和沮喪。」

〔補充一〕別讓粗糙的詞彙，麻痺了你的情緒智商

你心情不好的時候，通常怎麼形容？是「很不爽」、「超煩」，還是只能乾笑說一句「我覺得不好」？

諮商心理師蘇予昕在《博音》節目中提到一個極具啟發性的觀點：那些我們習慣稱之為「不爽」的模糊地帶，其實是由無數種精細的情緒交織而成的。

一個看似簡單的憤怒，拆開來看，背後可能是： 「無聊」的靈魂內耗、「怨恨」的經年累積、「嫉妒」的自我懷疑，或者是「委屈」的無聲妥協。

心理學上有個詞叫「情緒顆粒度（Emotion Granularity）」。一個厲害的說話者或高 EQ 的人，通常具備極高的情緒命名能力。

當你開始練習把感受具體說出來，不再只用「不爽」敷衍自己時，你的情緒光譜就會變得立體。一步一步，你不但提高了情緒智商，大腦也能看清問題的本質，讓那些卡在心裡的淤泥，更容易被溫柔地「代謝」掉。

〔補充二〕30 個高顆粒度的「情緒精密命名」

當我們能精準叫出情緒的名字，它對我們的掌控力就會瞬間減半：

1. 當你覺得「不爽、憤怒」時，你其實是……

【挫敗 or 沮喪】：事情的進展不如預期，你付出了努力卻沒有得到相對應的回報。

【煩躁 or 躁】：外在的雜音或瑣事太多，打亂了你原本和諧的節奏，讓你失去了耐心。

【憤怒 or 不爽】：到不公不義、或是某些越界、違反核心價值的行為，內心燃起的正義感抑或怒火。

【防衛】：感覺到自己的能力或人格受到質疑，潛意識立起刺蝟的武裝。

【羞愧 or 慚愧 or 不好意思】：當眾被指出錯誤，那份憤怒其實是為了掩飾內心深處「自己不夠好」的難堪。

2. 當你覺得「很累、無力」時，你其實是……

【心力交瘁 or 崩了 or 不想努力了】：長期的高壓與超載，不僅是身體累，連靈魂的燃料都已經燃燒殆盡。

【倦怠 or 疲乏了】：每天做著重複且找不到意義的事，對未來失去好奇心與期待。

【抽離】：為了保護自己不受傷害，自動切斷了與周遭人事物的情感連結，冷眼旁觀。

【困頓 or 被困住】：感覺進退失據，卡在當前的體制或關係裡，動彈不得、無能為力。

【迷茫 or 迷惘 or 迷失】：失去了前進的動能以及為何而戰，不知道自己每天這麼忙，到底所為何來。

3. 當你覺得「難過、悲傷」時，你其實是……

【遺憾】：面對已經發生、且無法挽回的決定，在心中無數次假設「如果當初……」的隱痛。

【失落】：對某個人或某件事抱持期待，最後迎來落空時的空虛感。

【脆弱】：卸下了主管或大人的防護盔甲，赤裸裸地面對自己的局限與不安全感。

【孤立】：雖然身處在熱鬧的辦公室或團隊裡，卻覺得沒有任何人真正懂你，覺得自己像一座孤島。

【哀傷】：親友離世時，那種心中少了一塊的剝落感。

步驟三：深層需要（渴望）

核心作法：找出導致上述感受的「內心核心需求」。非暴力溝通認為，所有的情緒都源自於「需求有沒有被滿足」。

操作關鍵：需求必須是人類共通的價值，例如：安全感、尊重、信任、效率、連結、休息。

NG 作法是滿足表層需求而不是深層需要（渴望）： 「因為我需要你早點交報告！」（這依然是針對對方的要求，不是你的核心需要）

正確作法是退後一萬步想，不要被表層迷惑： 「因為我很看重團隊彼此的信任，以及對客戶的承諾（需要）。」

步驟四：請求

核心作法：提出具體、明確、當下可行且正向的行動請求，而不是模糊的期待，更不能是「命令」。

操作關鍵：正面表述超級重要，不要說「你不要做什麼」，而是要說「你希望他做什麼」。如果對方拒絕，你不會生氣或懲罰，這才叫「請求」；若對方拒絕你會動怒，那就是「命令」。

NG 作法是使用形容詞，愈講愈模糊，很容易引起更多誤會，如：「我希望你以後成熟一點，不要再讓我操心了。」

正確作法是提出清楚的請求 / 下一步，如：「你願意在下週一中午前，先跟我對齊一次進度嗎？」

非暴力溝通的經典金句

「不帶評論的觀察，是人類智力的最高形式。」

「也許我們並不認為自己的說話方式是『暴力』的，但我們的語言確實常常引發自己和他人的痛苦。」

「所有的批評、攻擊、辱罵與評判，其實都是內心未受滿足的需要的悲劇表達。」

「當我們把注意力聚焦在聽取彼此的需要時，我們就會發現，原來世界上沒有什麼是無法解決的。」

「一個懂得同理自己的人，才懂得如何同理他人。當你對自己嚴苛，你的語言自然會充滿對他人的指責。」