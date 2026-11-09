2026-11-09 12:44 女子漾／編輯ANDREA
「我辜負了妻子...」黃仁勳為40年感情不忠道歉！心理學解析：為何再成功的男人也難逃桃花劫？
AI教父也翻車了？！一直以來，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳與初戀妻子Lori的愛情故事，被矽谷視為神話。當年那個為了追妻而承諾「30歲要當上CEO」的純愛戰士，如今卻捲入震驚全球的婚外情風暴，甚至牽扯出女方疑似是中國間諜的國安危機！昨（8）日，一封黃仁勳發給全體員工的「核彈級道歉信」正式曝光，字字句句震撼了科技圈與華爾街。究竟，為何連站在世界之巔的男人，也難逃這場致命的桃花劫？
核彈級道歉信曝光：「我對妻子不忠，沒有任何藉口」
在這封流出的內部信中，黃仁勳褪去了過往穿著皮衣、意氣風發的霸總光環，語氣顯得格外沉重。他坦承：「我欠我的家人，以及所有支持我的人，一個道歉。我對妻子不忠。我的行為傷害了她，也傷害了我們的孩子。我的所作所為沒有任何藉口，我深感抱歉。」
信中他也向結婚40多年的Lori溫情喊話：「我知道，一句道歉無法挽回我所做的一切，我希望我們的家庭能夠療癒，重新贏回你們的信任。」 同時，針對外界傳得沸沸揚揚的「共諜黃樂」與先進晶片走私疑慮，黃仁勳承諾將全力配合輝達董事會的獨立調查，並強調自己深愛國家。這場風暴不僅是家務事，更讓輝達股價在夜盤一度嚇跌4%。
心理學解密：為何「霸總」總過不了情關？
從亞馬遜的貝佐斯、微軟的比爾蓋茲，再到如今的黃仁勳，許多全球頂尖CEO最終都栽在「感情」二字。心理學家分析，這類「霸總出軌」背後，其實有著高度相似的心理軌跡：
1. 權力帶來的「全能自大感」（God Complex）
當一個男人在事業上呼風喚雨、每一次決策都能牽動數兆台幣的市場時，大腦會分泌大量的多巴胺與睪固酮，讓人產生一種「我無所不能」的錯覺。這種「全能感」容易讓他們低估風險，誤以為自己能完美掌控地下情，甚至認為自己有特權打破常規。
2. 征服慾與「致命的危險誘惑」
對於站在金字塔頂端的人來說，財富與名聲早已無法帶來新鮮感。根據外媒揭露，這次捲入風波的女主角「黃樂」背景神祕，曾任職的Megaspeed公司甚至被控將高階晶片走私至中國。這種帶有禁忌感、甚至帶點危險氣息的關係，對習慣於「征服困難」的成功企業家來說，往往是一種難以抗拒的極大刺激。
3. 高處不勝寒的「情感隔離」
CEO的日常充滿了高度壓力與防備心，身邊多的是利益交換與點頭之交。面對結縭數十年的妻子時，有時反而難以展現自己脆弱或失控的一面。此時，若出現一個崇拜他、卻又不在他原有生活圈內的女性，很容易就成為他們宣洩壓力的「避風港」。
一句道歉，挽回得了40年的信任嗎？
「如果你每個星期天都和我一起做作業，我保證你會得到全A的成績。」 當年那個台南小伙子確實做到了他的事業承諾，卻在登頂AI之王之際，摔碎了最具價值的家庭信任。黃仁勳的這封道歉信，不僅是公關危機的處理，更是一個成功男人的中年自白。
商場上的失誤可以用資金彌補，但感情裡的裂痕，恐怕不是幾兆市值的輝達股票就能輕易修復的。這場讓全球吃瓜群眾跌破眼鏡的「桃花劫」，後續還會牽扯出多少國安內幕？只能說，比八點檔還狂的劇情，現在才剛剛開始！
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