2026-11-09 12:32 女子漾／編輯ANDREA
黃仁勳老婆究竟錯付了什麼？40年婚姻為何遇到這些事情？律師分享關鍵一事
AI教父、輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳一直以來給外界「愛妻顧家」、「純愛戰士」的完美形象，沒想到這顆愛妻濾鏡一夕之間竟徹底粉碎！就在全球還沉浸在他與妻子洛麗（Lori Mills）相戀40年的浪漫神話時，黃仁勳卻在8日發出一封震撼全公司的內部信，坦承自己違背婚姻誓言、對妻子不忠。消息一出，不僅震撼科技圈，更讓無數網友直呼「不再相信愛情！」到底這段長達40年的婚姻發生了什麼事？洛麗這大半輩子的心血，難道真的「錯付」了嗎？
40年青春相伴，招牌皮衣全靠她打理
要說洛麗錯付了什麼，首先就是她毫無保留的青春與支持。兩人在17歲的大學時期相識，在黃仁勳還是個默默無聞的學生時，同樣擁有工程師背景的洛麗就陪伴在他身邊。當年為了追老婆，黃仁勳承諾30歲前要當上CEO，後來他也真的在30歲那年創辦了輝達。
這40年來，每當黃仁勳來台颳起旋風，洛麗總是低調地走在後頭，鮮少搶走丈夫的鋒頭。就連黃仁勳身上那件標誌性的黑色皮衣與所有的日常穿搭，都是洛麗親自採買打理的。她付出了極致的信任與照顧，換來的卻是一封向全球公開的「出軌道歉信」，這對任何一個女人來說，無疑是核彈級的心碎打擊。
不只是外遇，竟還捲入「女共諜」風暴？
如果只是一般的暈船出軌，或許還能用「一時糊塗」來解釋，但黃仁勳這次的風波卻異常複雜。根據外媒與美方情報系統指出，黃仁勳的外遇對象，疑似是輝達客戶Megaspeed的前高層黃樂（Alice Huang）。更驚人的是，美方情報系統懷疑女方可能遭中國情報機構吸收，企圖刺探輝達的核心機密，甚至協助走私先進AI晶片。
這代表洛麗不僅要面對丈夫肉體與感情上的背叛，這段婚姻的裂痕甚至被無限放大到了「國家安全」與「企業存亡」的層級。美國眾議院三大委員會主席甚至已聯名施壓，要求黃仁勳11月18日親赴國會閉門說明，輝達董事會也為此聘請外部法律顧問展開全面調查。洛麗錯付的，是她以為那個只懂科技、心思單純的丈夫，竟然捲入了如此複雜的桃色諜報網中。
律師點破殘酷現實：男人有錢多作怪
面對這樣的婚姻劇變，知名家事律師李怡貞也忍不住在社群發文痛批：「男人有錢多作怪，自古以來不會變」。李怡貞更敏銳地指出，黃仁勳過去對於身體的邊界感可能就沒有拿捏好，覺得一切似乎不單純。她也隔空向廣大的正宮喊話，遇到這種事千萬別衝動離婚，第一步應該是「保全財產」，甚至開玩笑建議正宮去環遊世界「刷爆他的副卡」。
黃仁勳在致歉信中寫道：「我對妻子不忠，傷害了她和孩子。我對自己所做的一切沒有任何藉口...希望我們的家庭能夠慢慢走出傷痛」。但一句遲來的抱歉，真的能彌補40年的真心嗎？洛麗錯付的，是她以為年輕時那個相知相惜的伴侶，在登上世界巔峰後依然能守住初衷。這場震驚全球的婚變，不僅打破了矽谷的愛情童話，也讓外界感嘆，再堅不可摧的革命情感，在金錢、權力與誘惑面前，有時竟是如此不堪一擊。
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