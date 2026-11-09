2026-11-09 12:17 女子漾／編輯ANDREA
情牽46年愛情破滅！黃仁勳坦承外遇他如何處理？一窺AI教父的桃色風暴與神仙眷侶回憶錄
說到輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳，大家腦海中浮現的除了「AI教父」的稱號，一定還有那件萬年不變的標誌性黑色皮衣！而這件皮衣的幕後推手，正是他相伴40多年的愛妻洛麗（Lori Mills）。
一直以來，黃仁勳在外界眼中不僅是科技巨擘，更是對妻子一往情深、零緋聞的「純愛戰士」。然而，近日全球各大外媒卻拋出震撼彈，驚爆黃仁勳捲入婚外情，甚至牽扯出敏感的國安問題！究竟這對曾經羨煞旁人的神仙眷侶是如何相識相戀？面對這次的外遇危機，黃仁勳又是如何處理的呢？讓我們帶您一次看懂！
一見鍾情的學霸之戀：17歲遇見一生摯愛
黃仁勳的愛情故事，曾經簡直就像偶像劇般浪漫！他曾自曝幾乎沒有戀愛經驗，直到17歲那年，在奧勒岡州立大學遇見了當時19歲的洛麗，她不僅是他的初戀，也是他唯一談過戀愛的女生。黃仁勳對她一見鍾情，但為了不讓對方覺得自己年紀小，他拼命展現「學霸」實力，靠著超強的課業能力吸引洛麗的注意。
每個週末兩人都會約出來一起討論功課，就這樣靠著課業交流追了6個月後，兩人自然而然成為了情侶。黃仁勳更在交往期間對洛麗許下霸氣承諾，保證自己在30歲時一定會成為CEO。兩人在交往5年後順利步入禮堂，結縭約46年，育有現任輝達機器人模擬方向高級產品經理的兒子，以及擔任行銷總監的女兒，一直以來都是矽谷公認的模範夫妻。
震撼全球的桃色風暴：外遇對象竟涉間諜疑雲？
然而，這段曾被媒體評價為「46年走來，沒有緋聞，沒有風波」的童話婚姻，卻在2026年11月迎來了毀滅級的最大危機。根據《紐約時報》、《路透社》等全球權威媒體報導，黃仁勳被爆出與一名中國籍女子黃樂（Alice Huang）有婚外情。黃樂曾是新加坡資料中心業者「Megaspeed」的高管，美方情報機構懷疑她涉嫌為中國從事間諜活動，並向北京傳遞情報。這場外遇不僅是感情問題，更瞬間升級為美國國安層級的調查事件，連美國總統川普與富豪馬斯克都先後對此事件表態。
黃仁勳如何危機處理？內部信坦承出軌：「我辜負了家人」
面對排山倒海的輿論與美國國會的調查壓力，黃仁勳沒有選擇逃避。2026年11月8日，他向輝達全體員工發出了一封沉痛的內部道歉信，直接「直球對決」承認了這段婚外情。
他在信中坦言：「我對妻子不忠。我辜負了我的妻子和孩子，我的行為無法辯解，我誠摯地道歉。」他痛心地表示，家人一生都給予他愛與忠誠，但他卻背叛了他們，破壞了共同的生活。黃仁勳在信中一肩扛起所有過錯，強調：「我為我的不當行為承擔全部責任，並為我造成的麻煩道歉。我的家人對我的選擇沒有責任，責任在我，請給予他們隱私。」
在後續處理方面，輝達董事會已火速宣布啟動獨立委員會展開調查。黃仁勳則在信中表態會全力配合調查，並重申自己對國家的熱愛，以及保護輝達、支持美國國家安全的承諾。
童話愛情的現實考驗
從17歲的一見鍾情到如今引領全球AI浪潮，洛麗一直是黃仁勳背後最堅定、低調的後盾。這次的婚外情風暴，不僅重創了黃仁勳長年維持的「愛妻好男人」形象，也讓這段情牽46年的婚姻面臨最嚴峻的考驗。這對曾經的神仙眷侶能否攜手度過這次的難關？全球粉絲與業界都在持續關注中！
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