2026-11-09 10:45 女子漾／編輯周意軒
黃仁勳認婚外情！科技圈8起感情風波，蓋茲、馬斯克當年怎麼回應？
「我對妻子不忠。」黃仁勳的一封員工信，讓輝達執行長的婚姻風波登上國際版面。科技圈過去也有幾起引發熱議的案例，比爾・蓋茲透過發言人承認曾與微軟員工有婚外情，宣明智曾錄影向妻子道歉，馬斯克則公開否認外遇報導。女子漾整理8起科技界領袖的感情風波，看看當事人怎麼回應，企業又在什麼情況下介入。
黃仁勳發信認對妻子不忠，輝達董事會啟動調查
美國時間2026年11月8日，輝達共同創辦人暨執行長黃仁勳發信向妻兒與員工道歉，坦承對妻子不忠，並表示願意承擔責任。信中未點名對象。《金融時報》此前引述知情人士報導，美方情報備忘錄指他曾與新加坡資料中心業者 Megaspeed 前高層黃樂（Alice Huang）有親密關係，並稱美國情報界研判黃樂遭中國國家安全部招募。
輝達董事會成立獨立委員會，由外部律師協助釐清黃仁勳是否遭外國情報行動鎖定。董事會表示，目前沒有理由認為美國國安或公司機密受到侵害。黃仁勳承諾配合調查，並繼續擔任執行長。
比爾・蓋茲曾與微軟員工有婚外情，董事會早在離婚前就調查
微軟共同創辦人比爾・蓋茲（Bill Gates）與梅琳達・法蘭西・蓋茲（Melinda French Gates）於2021年宣布結束27年婚姻。同年，蓋茲的發言人證實，他約20年前曾與一名微軟員工有婚外情，稱這段關係和平結束。微軟表示，公司於2019年收到反映後，由董事會委託外部律師調查。蓋茲在2020年辭去董事職務，他的發言人表示，辭職與這段關係無關。
宣明智錄影向妻子道歉，承認曾有3段婚外情
2012年，時任聯電榮譽副董事長宣明智在婚外情接連遭媒體披露後，透過預錄影片對外說明。他承認過去曾有3段婚外情，育有3名非婚生子女，並表示已認領子女。他向妻子表達歉意，說「我太太是我的唯一」，希望有機會彌補自己帶給家人的傷害。
貝佐斯宣布離婚後，與桑切斯的私訊遭媒體公開
2019年1月，亞馬遜創辦人傑夫・貝佐斯（Jeff Bezos）與麥肯齊・史考特（MacKenzie Scott）宣布離婚。消息公開後，美國八卦週刊《國家詢問報》報導他與前電視主播蘿倫・桑切斯（Lauren Sánchez）的關係，並披露兩人的私訊。據美聯社報導，麥肯齊離婚後持有亞馬遜約4%股份，以當時股價估算價值超過370億美元。貝佐斯與桑切斯於2025年在威尼斯舉行婚禮。
馬斯克被指與好友當時的妻子有染，兩人都否認
2022年，《華爾街日報》引述匿名消息人士報導，特斯拉執行長伊隆・馬斯克（Elon Musk）疑與 Google 共同創辦人謝爾蓋・布林（Sergey Brin）當時的妻子妮可・沙納漢（Nicole Shanahan）有過一段短暫關係。馬斯克公開否認，並表示自己與布林仍是朋友。沙納漢後來接受《People》專訪時，也否認這項說法。
WiseTech 創辦人卸任執行長，董事會查出利益衝突
澳洲物流軟體公司 WiseTech Global 共同創辦人理查・懷特（Richard White）在2024年10月因私人關係遭媒體接連報導，同月卸任執行長，後於2025年2月回任執行主席。公司同年3月公布調查結果，指他未完整揭露自己與一名員工及一名供應商相關人士的私人關係，並查出一項供應商交易存在未揭露的利益衝突。懷特接受調查結果，承認自己應該向董事會充分說明。
Coldplay 大螢幕拍到兩人相擁，Astronomer 執行長與人資長先後離職
2025年7月，資料軟體公司 Astronomer 時任執行長安迪・拜倫（Andy Byron）在 Coldplay 演唱會上與公司人資長克莉絲汀・卡波特（Kristin Cabot）相擁，被現場鏡頭拍上大螢幕。畫面在網路瘋傳，公司啟動調查，兩人先後辭職。卡波特後來受訪表示，兩人只在演唱會當晚接吻，否認曾有性關係。拜倫則婉拒《紐約時報》置評。
勝宏科技陳濤遭網紅爆料，公司稱日常營運未受影響
2026年6月，中國印刷電路板大廠勝宏科技董事長陳濤遭一名直播主公開指稱有婚外情。對方也發布一段影片，稱畫面是兩人在電梯內親吻。勝宏科技回應，相關事項屬個人事務，日常營運未受影響。6月8日，公司在深圳與香港掛牌的股票分別收跌約7.1%與8.2%。