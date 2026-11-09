黃仁勳外遇事件懶人包！認對妻子不忠，輝達調查什麼？

2026-11-09 09:17 女子漾／編輯周意軒
圖/截自@CollinRugg在X的照片
圖/截自@CollinRugg在X的照片

「我對妻子不忠。」輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在員工信中坦承婚外情，向妻子、孩子與員工道歉。此前，根據紐時報導，美方一份情報備忘錄指他與輝達客戶的前高層黃樂有親密關係。如今輝達董事會已啟動獨立調查，美國眾議院也要求他說明。黃樂是誰？一封道歉信為何牽動美國國會？以下整理截至11月9日的事件進展。

黃仁勳發信認婚外情，向妻兒道歉

美國時間11月8日，輝達公開黃仁勳發給員工的信。他承認自己的行為傷害了妻子與孩子，表示願意負起全部責任。他也向同事、董事會、合作夥伴與股東表達歉意，希望重新贏回信任，並承諾全力配合董事會調查。信中未提及婚外情對象的姓名，最後也請外界給家人保留隱私。

輝達執行長黃仁勳。聯合報系資料照
輝達執行長黃仁勳。聯合報系資料照

黃樂是誰？曾任輝達客戶 Megaspeed 高層

黃樂（Alice Huang）曾任新加坡資料中心業者 Megaspeed 高層，與黃仁勳沒有親屬關係。Megaspeed 是輝達的 AI 晶片客戶，美方曾因懷疑這家公司協助中國取得受美國出口限制的先進晶片而展開查察。黃仁勳10月底接受彭博訪問時，曾表示自己與黃樂的往來都與 Megaspeed 的業務有關。 兩人也曾在台北公開同框。2024年6月，他們與其他科技業人士一同現身台北一場酒吧聚會。2025年5月，黃樂也出現在黃仁勳與多名供應商於台北三六食府的餐敘。

黃樂（左）曾被目擊與黃仁勳在派對同桌，過去輝達僅說兩人的互動「正常」。圖／取自NetThunder領英
黃樂（左）曾被目擊與黃仁勳在派對同桌，過去輝達僅說兩人的互動「正常」。圖／取自NetThunder領英

一份情報備忘錄，為何讓輝達董事會介入？

紐時報導，美方官員根據情報撰寫的備忘錄指黃仁勳與黃樂曾有親密關係。報導也引述知情人士稱，美國情報界研判黃樂遭中國國家安全部招募。

輝達董事會宣布由獨立董事組成委員會，聘請外部律師協助，釐清黃仁勳是否曾被外國情報行動鎖定。董事會表示，目前沒有理由認為美國國家安全或輝達機密受到侵害，調查將檢視所有可取得的資訊。輝達表示，黃仁勳將繼續擔任執行長。

黃仁勳強調AI需求爆表，市場卻可能更在意他承認的資金缺口。路透
黃仁勳強調AI需求爆表，市場卻可能更在意他承認的資金缺口。路透

美國國會早已發函，閉門簡報擬定11月18日

在黃仁勳公開道歉前，美國眾議院外交委員會、中國問題特別委員會及情報委員會的主席，已於美國時間11月4日聯名致函，要求他說明與黃樂的往來，以及輝達防範外國情報活動的措施。三位主席提議11月18日舉行閉門簡報，並請黃仁勳在11月11日前確認日期或提出替代時間。

圖片來源：女子漾Ai製圖
圖片來源：女子漾Ai製圖

#輝達 #外遇 #黃樂 #黃仁勳 #婚外情

熱門文章

秦漢80歲靠「最不想演的角色」拿金鐘！《忘了我記得》放下男神光環才明白：人生永遠有重新開始的機會

hotNews__list__item--img

朋友有難絕不跑！「3星座」天生義氣王　平常愛嘴砲、關鍵時刻最可靠
hotNews__list__item--img

楊洋終於回歸現偶！《等風熱吻你》6大看點，禁慾法醫愛上頂流女星 陳都靈《左耳》11年後再續前緣
hotNews__list__item--img

終於等到當媽媽！許允樂懷孕圓夢喜訊藏洋蔥 張兆志當年離婚放手原因惹淚
hotNews__list__item--img

史努比控快衝！萬家福1元換大容量便當盒、康是美23款周邊萌翻
往下滑看更多精彩文章
秦漢80歲靠「最不想演的角色」拿金鐘！《忘了我記得》放下男神光環才明白：人生永遠有重新開始的機會

秦漢80歲靠「最不想演的角色」拿金鐘！《忘了我記得》放下男神光環才明白：人生永遠有重新開始的機會

2026-10-27 07:00 失敗要趁早-張念慈
秦漢80歲靠「最不想演的角色」拿金鐘！《忘了我記得》放下男神光環才明白：人生永遠有重新開始的機會
秦漢80歲靠「最不想演的角色」拿金鐘！《忘了我記得》放下男神光環才明白：人生永遠有重新開始的機會

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：秦漢以《忘了我記得》奪下人生首座金鐘男主角獎。
  • 重點二：他原本抗拒失智父親角色，後來反而投入並重新找回表演方法。
  • 重點三：劇中父女照護拉扯真實動人，也映照老去與人生重啟的可能。

「我就很健康，不想上醫院，不想跟這種東西沾邊。」80歲的秦漢，當初差點拒絕演出《忘了我記得》，如今卻靠著這個角色，拿下人生第一座金鐘獎！第61屆金鐘獎揭曉，秦漢以《忘了我記得》奪得迷你劇集男主角獎。

這是他出道60年來，第一次拿下金鐘獎，也是繼1988年《庭院深深》之後，睽違38年再次入圍，終於成功封帝。導演劉若英代為領獎，哽咽轉達秦漢的感言：「很多事情忘記沒關係，愛一直記得。」短短一句話，又讓人想起劇中那個逐漸失去記憶，卻讓女兒捨不得放手的爸爸。

我原本以為秦漢只是很遙遠的瓊瑤男神，直到看了這部戲

​坦白說，在看《忘了我記得》之前，我對秦漢的印象，還停留在很遙遠的瓊瑤劇男主角知道他很帥、很有名，是媽媽那個年代的偶像，卻沒有真正看過多少他的代表作直到《忘了我記得》，我才重新明白，為什麼秦漢能成為幾代觀眾心目中的男神。他的演技真的太好了！

劇中，他飾演的程光齊，是個有點孩子氣、愛開玩笑，也經常讓女兒哭笑不得的爸爸。一開始，他跟謝盈萱飾演的女兒程樂樂鬥嘴、耍賴，父女倆的相處自然得像是我們身邊隨處可見的家庭。可是，隨著失智症逐漸影響他的生活，那個原本能說能笑的爸爸，開始忘記事情，也慢慢失去照顧自己的能力。

​秦漢最厲害的地方，是他沒有刻意把失智症演得很悲慘。他用眼神、停頓，以及那些微小的情緒變化，讓觀眾看見一個父親，如何在不知不覺間慢慢老去。有些場景，他明明沒有哭，我卻看得眼眶泛紅。因為我彷彿看見了自己的父母。那個曾經替我們遮風擋雨、無所不能的人，正在慢慢變老。


劉若英好不容易說服他，他卻要求頭髮再亂一點、衣服再皺一點

​年輕時的秦漢，與林青霞、林鳳嬌、秦祥林並稱「二秦二林」。他憑藉俊朗外型、憂鬱深情的氣質，成為瓊瑤作品最具代表性的男主角之一。早在1978年，他就以《汪洋中的一條船》拿下金馬影帝。可是，到了晚年，他不太願意接演又老又病的角色。

當劉若英找上門，希望他飾演一名逐漸失智的父親時，他一開始相當排斥。他不想演整天躺在病床上、被疾病折磨的老人。但劉若英沒有放棄。她希望秦漢理解，這個爸爸雖然面對老去與疾病，卻依然幽默、調皮，甚至帶著一點孩子氣。更重要的是，這次他不必再演那些風度翩翩的董事長、大總裁，而是可以當個平凡的爸爸。

最後，秦漢被說服了。有趣的是，真正開拍後，他反而比誰都投入。

​劉若英透露，秦漢甚至主動要求造型師，把自己的頭髮弄得更亂一點，衣服穿得更皺一點。因為他希望觀眾忘記眼前這個人是秦漢，只看見一個真實的老爸爸。他也嘗試用「不演」的方式表演。放下過去習慣的表演技巧，不刻意設計情緒，只是好好活在角色裡。

這讓我非常佩服。一個已經演了60年、拿過金馬影帝的資深演員，竟然還願意為了一個新角色，重新摸索表演的方式

最讓人心碎的，是女兒明明很愛爸爸，卻也害怕自己撐不下去

​《忘了我記得》真正讓我難忘的，其實還有謝盈萱與秦漢的父女對手戲。程樂樂是獨生女，自己的婚姻和工作已經讓她筋疲力盡，爸爸又突然需要長期照顧。她很愛爸爸，卻也害怕照顧責任會讓自己的人生完全失去自由。

​「爸，我好怕你會走，但又好怕你一直不走」她害怕有一天爸爸離開自己，卻也害怕爸爸一直需要照顧，自己再也無法好好生活。這種矛盾，只有真正經歷過照顧父母的人，才能深刻理解。我們希望父母健康長壽，卻也害怕有一天，自己沒有能力承擔漫長的照顧。

​秦漢把這個爸爸演得太真實了。當他的記憶逐漸消失，我們才更能感受到，失去一個熟悉的人究竟有多難受。原來，那些曾經讓我們嫌煩的嘮叨、鬥嘴和日常，有一天都可能成為最捨不得忘記的回憶。

從金馬影帝到80歲首奪金鐘，他用了48年再寫下一次高峰

​其實，秦漢早就獲得過無數觀眾的肯定。1978年，他憑《汪洋中的一條船》拿下金馬影帝1986年、1988年，他又先後以《幾度夕陽紅》、《庭院深深》入圍金鐘獎，卻始終與獎座擦身而過。

​這次《忘了我記得》入圍，他還很謙虛地說，能夠入圍，是因為劇組每個夥伴都很優秀，自己只是跟著沾光。沒想到，80歲這年，他終於抱回人生第一座金鐘獎。而且，是靠一個他當初差點不願意演的角色。我覺得最令人感動的，是他到了這個年紀，仍然願意改變。

​年輕時，他靠俊美的外型與深情的演出，成為無數人心中的男神。如今，他不再需要維持當年的英俊模樣，反而願意讓觀眾看見自己的皺紋、白髮，甚至衰老與脆弱。而我們也終於看見，歲月除了帶走青春，其實也為一個演員留下更豐富的生命厚度。

人生最可惜的，是還有能力，卻不再給自己機會

​看著秦漢80歲拿下金鐘獎，我想到自己在教「圈粉寫作」時，也經常遇到一些已經累積數十年專業的學員。有人覺得自己年紀大了，不知道還能不能學會經營社群；有人一直靠口碑做生意，擔心現在開始寫文章，會不會太晚。

​但秦漢讓我看見，即使已經累積60年的成就，一個人依然可以學習、改變，甚至走出新的高峰。80歲的秦漢，還能演出讓觀眾念念不忘的新角色。現在的我們，又有什麼理由認為自己太晚了？

精華 FAQ

  • 他是以《忘了我記得》奪得第61屆金鐘獎迷你劇集男主角獎，這也是他出道60年以來第一次拿到金鐘獎，終於打破多年與獎座擦身而過的遺憾。

  • 他原本不想演又老又病、整天躺病床的角色，還直言自己很健康，不想碰這類題材；後來在劉若英說服下，才接受這位逐漸失智、但仍幽默孩子氣的父親。

  • 文章認為秦漢不只靠演技得獎，更重要的是他在80歲仍願意改變、放下過去的明星包袱，證明就算年紀很大，只要還有能力，人生依然可以再出發。

失敗要趁早-張念慈

失敗要趁早-張念慈

內容經營｜文案靈感｜社群行銷 -資深媒體人、作家、二寶媽 -我擅長：內容經營、寫文技巧、社群行銷 -分享時事觀點、創作靈感、輕鬆寫作

#秦漢 #男神 #金鐘獎 #忘了我記得

熱門文章

秦漢80歲靠「最不想演的角色」拿金鐘！《忘了我記得》放下男神光環才明白：人生永遠有重新開始的機會

hotNews__list__item--img

朋友有難絕不跑！「3星座」天生義氣王　平常愛嘴砲、關鍵時刻最可靠
hotNews__list__item--img

楊洋終於回歸現偶！《等風熱吻你》6大看點，禁慾法醫愛上頂流女星 陳都靈《左耳》11年後再續前緣
hotNews__list__item--img

終於等到當媽媽！許允樂懷孕圓夢喜訊藏洋蔥 張兆志當年離婚放手原因惹淚
hotNews__list__item--img

史努比控快衝！萬家福1元換大容量便當盒、康是美23款周邊萌翻
hotNews__list__item--img

陳淑芳、楊貴媚獲得掌聲，許琡婷卻陷入爭議：同樣站上頒獎台，差別究竟在哪裡？
往下滑看更多精彩文章
朋友有難絕不跑！「3星座」天生義氣王　平常愛嘴砲、關鍵時刻最可靠

朋友有難絕不跑！「3星座」天生義氣王　平常愛嘴砲、關鍵時刻最可靠

2026-11-02 12:10 女子漾／編輯張念慈
朋友有難絕不跑！「3星座」天生義氣王　平常愛嘴砲、關鍵時刻最可靠。女子漾AI製圖
朋友有難絕不跑！「3星座」天生義氣王　平常愛嘴砲、關鍵時刻最可靠。女子漾AI製圖

有一種朋友，平常最愛嘴你、吐槽你，甚至三不五時開玩笑損你幾句，但只要你真的遇到困難，他卻永遠第一個跳出來幫忙！從星座性格來看，有3個星座堪稱「義氣王」，平常看起來嘻嘻哈哈、不太正經，骨子裡卻超級重感情。尤其當朋友被欺負、失戀或遇到麻煩時，他們絕對不會袖手旁觀，能交到這種朋友真的要好好珍惜！

編輯推薦

文章目錄

義氣王星座1.獅子座：自己人絕不能被欺負，護短程度第一名

《四手聯彈》劇照。圖片來源：tvN
《四手聯彈》劇照。圖片來源：tvN

獅子座平常個性大方又愛面子，跟朋友相處時總喜歡開玩笑，偶爾還會故意吐槽對方幾句。不過，獅子最讓人感動的地方，就是超級護短！自己可以嘴朋友，但絕對不允許外人隨便欺負。

當朋友遇到不公平的事情，獅子往往比當事人還生氣，甚至會主動跳出來幫忙討公道。無論是失戀需要陪伴、工作受委屈，還是臨時遇到困難，只要能力所及，獅子都願意伸出援手。雖然嘴上可能嫌你麻煩，行動卻比誰都積極，根本是朋友圈裡最可靠的靠山。

義氣王星座2.射手座：平常最愛鬧，朋友出事卻第一個衝

《毛骨悚然的戀愛》劇照。圖片來源：tvN
《毛骨悚然的戀愛》劇照。圖片來源：tvN

射手座天生樂觀又幽默，平常就是朋友圈裡的開心果，最喜歡揪團出遊、講幹話，還常常把朋友逗得哈哈大笑。看似大剌剌的射手，其實非常重視友情，只是不太習慣把關心掛在嘴邊。

當朋友心情低落時，射手不一定會說出多麼感人的安慰話，卻可能直接約你出門吃飯、散心，想盡辦法讓你重新開心起來。如果朋友真的遇到麻煩，射手更是二話不說就願意幫忙。即使平常不常聯絡，只要一句「我需要你」，射手就可能立刻出現，讓人感受到滿滿的安全感。

義氣王星座3.牡羊座：脾氣來得快，挺朋友更是不囉嗦

圖片來源：tvN提供
圖片來源：tvN提供

牡羊座個性直率又熱血，平常說話不太修飾，想到什麼就說什麼，有時候嘴巴太直接，還會讓朋友忍不住翻白眼。不過，牡羊雖然脾氣急，對朋友卻相當真誠，尤其最看不慣自己在乎的人受委屈。

只要發現朋友被欺負，牡羊常常比本人還激動，恨不得立刻出面幫忙。遇到朋友需要協助時，他們也不喜歡找藉口推託，反而會直接問「要我幫什麼？」雖然牡羊偶爾衝動，安慰人的技巧也不算高明，但這份毫不猶豫的支持，正是他們最珍貴的地方。

圖片來源：tvN提供
圖片來源：tvN提供

這3個星座或許不是最會說甜言蜜語的朋友，卻常常用行動證明自己的真心。平常互相吐槽、鬥嘴沒關係，真正遇到困難時，才知道誰願意陪在身邊。畢竟朋友不需要天天聯絡，能在你最狼狽的時候伸出援手，才是真正值得珍惜的友情！

☛此為民俗說法，不代表本網站立場，切勿過度迷信。

#牡羊座 #射手座 #獅子座 #星座生肖

熱門文章

秦漢80歲靠「最不想演的角色」拿金鐘！《忘了我記得》放下男神光環才明白：人生永遠有重新開始的機會

hotNews__list__item--img

朋友有難絕不跑！「3星座」天生義氣王　平常愛嘴砲、關鍵時刻最可靠
hotNews__list__item--img

楊洋終於回歸現偶！《等風熱吻你》6大看點，禁慾法醫愛上頂流女星 陳都靈《左耳》11年後再續前緣
hotNews__list__item--img

終於等到當媽媽！許允樂懷孕圓夢喜訊藏洋蔥 張兆志當年離婚放手原因惹淚
hotNews__list__item--img

史努比控快衝！萬家福1元換大容量便當盒、康是美23款周邊萌翻
hotNews__list__item--img

陳淑芳、楊貴媚獲得掌聲，許琡婷卻陷入爭議：同樣站上頒獎台，差別究竟在哪裡？
往下滑看更多精彩文章
楊洋終於回歸現偶！《等風熱吻你》6大看點，禁慾法醫愛上頂流女星 陳都靈《左耳》11年後再續前緣

楊洋終於回歸現偶！《等風熱吻你》6大看點，禁慾法醫愛上頂流女星 陳都靈《左耳》11年後再續前緣

2026-11-01 10:41 女子漾／編輯張念慈
《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博
《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博

楊洋終於回歸現代愛情劇！繼《凡人修仙傳》化身修仙者韓立後，這次在新劇《等風熱吻你》中挑戰「清冷偏執天才法醫」，搭檔陳都靈飾演的頂流女明星，上演分手多年後再度相愛的破鏡重圓故事。女子漾整理《等風熱吻你》6大看點、劇情介紹、演員角色及播出資訊，喜歡久別重逢、極致拉扯愛情劇的觀眾可以先收藏！

編輯推薦

文章目錄

《等風熱吻你》看點1. 楊洋挑戰偏執天才法醫，禁慾系男神回歸

《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博
《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博

楊洋這次飾演的男主角「許星純」，是一名外表清冷、工作能力出眾的天才法醫。平時冷靜寡言，面對案件總能保持理性，偏偏遇到前女友付雪梨，所有自制力似乎都開始動搖。

許星純最吸引人的地方，就是他表面上看似對什麼都不在乎，內心卻對愛情有著強烈執著。年少時的分手成為他始終難以放下的心結，即使多年後再度相遇，也無法輕易將對方當成陌生人。繼《凡人修仙傳》裡沉穩謹慎的韓立後，楊洋這次將挑戰更複雜的情感戲，光是角色設定就讓不少喜歡高冷男主的劇迷期待。

《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博
《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博

《等風熱吻你》看點2. 陳都靈化身頂流女星，明豔張揚女主超有反差

《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博
《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博

陳都靈飾演的女主角「付雪梨」，是一名站在鎂光燈下的頂流女明星，擁有亮眼外型與成功事業，個性張揚、直率，看似什麼都不怕，內心卻藏著不願輕易示人的敏感與脆弱。

與許星純的冷靜克制相比，付雪梨在感情上更直接，也有自己的驕傲。即使多年後再次遇見舊愛，她也不願輕易低頭。這種「清冷法醫×明豔女明星」的反差設定，讓兩人每次交鋒都充滿火花，也讓陳都靈有機會展現不同於過往古裝角色的現代都會魅力。

《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博
《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博

《等風熱吻你》看點3. 六年後破鏡重圓，前任重逢上演極致拉扯

《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博
《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博

《等風熱吻你》改編自唧唧的貓同名小說，故事圍繞許星純與付雪梨的愛情展開。兩人在年少時相識相戀，曾經是彼此最親密的人，卻因性格差異與現實問題，最終遺憾分手。

六年後，許星純成為專業法醫，付雪梨則成為備受矚目的女明星。原本以為早已放下彼此，沒想到命運又讓兩人重新相遇。面對曾經深愛、如今卻充滿距離感的前任，兩人一邊試探、一邊隱藏真心，明明還在意對方，卻又不願率先承認。

比起一路甜到底的愛情劇，《等風熱吻你》更著重成年男女面對過往傷害、重新建立信任的過程。究竟當年的誤會能否解開？兩人又是否有勇氣重新開始？成為全劇最讓人期待的感情主線。

《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博
《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博

《等風熱吻你》看點4. 《左耳》CP時隔11年再合作，青春回憶殺太驚喜

《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博
《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博

楊洋與陳都靈再度合作，堪稱《等風熱吻你》最具話題性的亮點之一！兩人曾在2015年電影《左耳》中分別飾演「許弋」與「李珥」，當年青澀的校園戀愛故事，至今仍是不少觀眾的青春回憶。

時隔11年，兩人從青春電影走向成年愛情劇，角色也有了截然不同的變化。楊洋從當年的校園男神，變身冷靜偏執的法醫；陳都靈則從清純乖巧的少女，挑戰個性張揚的頂流女明星。這次再度同框，兩人能否擦出新的CP火花，也成為劇迷關注焦點。

《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博
《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博

《等風熱吻你》看點5. 《偷偷藏不住》、《難哄》導演聯手，打造成年虐戀

《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博
《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博

《等風熱吻你》的幕後製作陣容同樣值得期待！由曾執導《偷偷藏不住》的李青蓉，以及執導《難哄》的瞿友寧聯手掌鏡，兩位擅長描繪細膩情感的導演，這次將共同打造一段充滿遺憾與拉扯的成年愛情。

《偷偷藏不住》以青春暗戀的甜蜜氛圍受到關注，《難哄》則將久別重逢、原生家庭傷痛與雙向救贖融入愛情故事。如今《等風熱吻你》同樣具有破鏡重圓設定，男女主角更帶著複雜的過去重新相遇，導演如何呈現兩人之間的情緒張力，也讓劇迷格外期待。

《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博
《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博

《等風熱吻你》看點6. 五月天〈終於結束的起點〉成先行曲，虐戀氛圍拉滿

《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博
《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博

除了男女主角與製作班底，《等風熱吻你》也在官宣時同步公開宣傳先行曲，由五月天演唱的〈終於結束的起點〉為故事增添濃厚的情感氛圍。

這首歌原本收錄於五月天2016年發行的專輯《自傳》，由阿信作詞、作曲，以感情結束後的心境為主題。如今歌曲搭配《等風熱吻你》的破鏡重圓故事，格外呼應許星純與付雪梨從相愛、分離，到多年後重新面對彼此的情感歷程。

《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博
《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博

#楊洋 #陳都靈 #等風熱吻你 #凡人修仙傳

熱門文章

秦漢80歲靠「最不想演的角色」拿金鐘！《忘了我記得》放下男神光環才明白：人生永遠有重新開始的機會

hotNews__list__item--img

朋友有難絕不跑！「3星座」天生義氣王　平常愛嘴砲、關鍵時刻最可靠
hotNews__list__item--img

楊洋終於回歸現偶！《等風熱吻你》6大看點，禁慾法醫愛上頂流女星 陳都靈《左耳》11年後再續前緣
hotNews__list__item--img

終於等到當媽媽！許允樂懷孕圓夢喜訊藏洋蔥 張兆志當年離婚放手原因惹淚
hotNews__list__item--img

史努比控快衝！萬家福1元換大容量便當盒、康是美23款周邊萌翻
hotNews__list__item--img

陳淑芳、楊貴媚獲得掌聲，許琡婷卻陷入爭議：同樣站上頒獎台，差別究竟在哪裡？
往下滑看更多精彩文章
終於等到當媽媽！許允樂懷孕圓夢喜訊藏洋蔥 張兆志當年離婚放手原因惹淚

終於等到當媽媽！許允樂懷孕圓夢喜訊藏洋蔥 張兆志當年離婚放手原因惹淚

2026-11-05 16:57 女子漾／編輯張念慈
終於等到當媽媽！許允樂懷孕圓夢喜訊藏洋蔥 張兆志當年離婚放手原因惹淚。
終於等到當媽媽！許允樂懷孕圓夢喜訊藏洋蔥 張兆志當年離婚放手原因惹淚。

女星許允樂終於圓了當媽媽的夢！她與小6歲的歌手李玉璽於2025年12月登記結婚，今（5）日驚喜宣布懷孕喜訊，正式升格準爸媽。回顧許允樂的感情路，她曾因生育觀念不同，與結婚6年的前夫張兆志離婚，之後又經歷胎兒停止心跳的傷痛，如今終於等到寶寶平安成長，讓夫妻倆感動不已。李玉璽更心疼向老婆告白：「謝謝老婆，妳很勇敢，辛苦妳了。妳絕對值得這份幸運。」這段得來不易的懷孕歷程，也讓不少人為兩人感到開心。

編輯推薦

文章目錄

許允樂曾因生子觀念不同離婚！張兆志35歲就結紮

圖片來源：IG@byleway
圖片來源：IG@byleway

許允樂過去與張兆志曾是演藝圈令人稱羨的夫妻，兩人交往多年、結婚6年，卻在2023年宣布離婚，原因正是雙方對生育的期待始終無法取得共識。

許允樂一直渴望擁有自己的孩子，張兆志卻早在35歲時就決定結紮，也坦言自己始終找不到成為父親的動力。即使夫妻倆仍深愛彼此，面對人生規劃的分歧，最終還是決定和平分開。

當時張兆志曾在離婚聲明中表示，很開心許允樂終於確定自己想要孩子的心願，也感謝她在相伴10年的過程中，為這段關係做出許多讓步。他坦言曾努力想跟上妻子的想法，卻始終無法真正產生當爸爸的意願，因此選擇放手，讓彼此追求想要的人生。

其實許允樂早在28歲時就萌生凍卵念頭，希望30歲前完成，但當時因為資訊不足而暫緩，直到2022年夏天才正式完成凍卵。對於成為母親這件事，她始終沒有放棄希望。

二婚嫁小6歲李玉璽！曾懷孕卻在產檢時失去寶寶

圖片來源：IG@byleway
圖片來源：IG@byleway

離婚後的許允樂在2024年認愛小6歲的李玉璽，兩人於2025年12月登記結婚，婚後也積極準備迎接新生命。原本以為幸福終於到來，沒想到夫妻倆卻先經歷一場令人心碎的失去。

許允樂透露，婚後其實曾經懷孕，當時兩人滿心期待寶寶的到來，卻在準備聽見胎兒心跳的產檢時，被醫師告知寶寶已經停止心跳。突如其來的消息，讓夫妻倆難以接受，甚至當場崩潰。

圖片來源：IG@byleway
圖片來源：IG@byleway

李玉璽回憶，手術前一晚，看著妻子獨自整理超音波照片的背影，心裡充滿難以形容的難過，卻不知道該如何安慰她。許允樂也坦言，過去曾被外界拍到臉部浮腫、身材變化，因而引發懷孕猜測，但當時的她心裡卻只能默默想著：「本來是有，但現在沒有了。」短短一句話，道盡失去孩子後的心酸。

休養半年終於再懷孕！許允樂感動喊：我們要當爸爸媽媽了

圖片來源：IG@byleway
圖片來源：IG@byleway

經歷失去寶寶的傷痛後，許允樂與李玉璽決定放慢腳步，暫停部分工作，花了約半年時間調養身體、整理心情。如今終於再次迎來懷孕喜訊，且目前胎況穩定，夫妻倆才決定正式與外界分享好消息。

圖片來源：IG@byleway
圖片來源：IG@byleway

許允樂5日在社群平台公開孕肚及超音波照片，開心宣布自己懷孕了，並向肚子裡的寶寶喊話：「我們要當爸爸媽媽了！」李玉璽也分享，妻子現在每天晚上都會拿起放在床邊的超音波照片反覆觀看，讓他忍不住笑說：「原來同一張照片，真的可以看那麼多遍。」看似平凡的生活細節，卻藏著夫妻倆對寶寶滿滿的期待。

而許允樂也感性向老公告白：「謝謝你堅持的什麼都一起，恭喜你要當爸爸了。」經歷過一次失去後，如今能夠再次感受到寶寶的心跳，對兩人而言格外珍貴。

李玉璽爸爸李亞明天天拜拜！全家期待牡羊座寶寶

圖片來源：IG@byleway
圖片來源：IG@byleway

除了夫妻倆滿心期待，家人也早已準備迎接新成員。李玉璽透露，後來才知道爸爸李亞明這段期間每天都替夫妻倆拜拜，希望母子平安，而家中的媽媽們則忙著準備各種食物，把冰箱塞得滿滿的，用行動表達對許允樂的關心。

圖片來源：IG@byleway
圖片來源：IG@byleway

事實上，李玉璽婚後就曾公開透露，希望未來能擁有兩個孩子，夫妻倆也考慮等寶寶出生後再補辦婚禮。如今懷孕喜訊曝光，李玉璽透過經紀公司開心表示：「感謝大家的關心跟祝福，我們全家都會是牡羊座。」一句話也透露寶寶預計將在牡羊座生日區間出生。

回顧許允樂這一路的感情與備孕歷程，曾經因為想當媽媽而結束婚姻，也曾在重新找到幸福後經歷失去孩子的傷痛，如今終於迎來期待已久的新生命。這份得來不易的幸福，也讓夫妻倆更加珍惜即將成為父母的每一天。

#許允樂 #張兆志 #李玉璽

熱門文章

秦漢80歲靠「最不想演的角色」拿金鐘！《忘了我記得》放下男神光環才明白：人生永遠有重新開始的機會

hotNews__list__item--img

朋友有難絕不跑！「3星座」天生義氣王　平常愛嘴砲、關鍵時刻最可靠
hotNews__list__item--img

楊洋終於回歸現偶！《等風熱吻你》6大看點，禁慾法醫愛上頂流女星 陳都靈《左耳》11年後再續前緣
hotNews__list__item--img

終於等到當媽媽！許允樂懷孕圓夢喜訊藏洋蔥 張兆志當年離婚放手原因惹淚
hotNews__list__item--img

史努比控快衝！萬家福1元換大容量便當盒、康是美23款周邊萌翻
hotNews__list__item--img

陳淑芳、楊貴媚獲得掌聲，許琡婷卻陷入爭議：同樣站上頒獎台，差別究竟在哪裡？
往下滑看更多精彩文章
史努比控快衝！萬家福1元換大容量便當盒、康是美23款周邊萌翻

史努比控快衝！萬家福1元換大容量便當盒、康是美23款周邊萌翻

2026-10-30 16:06 女子漾／編輯金柔葳、周意軒
圖片來源：萬家福、康是美
圖片來源：萬家福、康是美

史努比控快看！萬家福11月1日限定推出「史努比大容量便當盒」，持中國信託uniopen聯名卡消費滿799元，就能以1元加購！康是美也推出23款「SNOOPY暖冬小日常」周邊，包括開關夜燈、馬克杯、後背包等，單筆消費滿388元即可加價購買。女子漾整理兩大通路優惠、商品價格及活動資訊，一次看懂！

編輯推薦

桂冠×史努比湯圓登場！開心果、蕈菇滷肉鹹甜都滿足

圖片來源：桂冠
圖片來源：桂冠

桂冠攜手史努比家族推出3款聯名湯圓，以濁水溪糯米搭配六道傳統工法，打造Q彈外皮，包入各具特色的鹹甜內餡。

- 開心果湯圓：西班牙開心果搭配全豆研磨開心果醬、馬斯卡彭起司與卡士達，堅果香濃郁。

- 蕈菇滷肉湯圓：台灣豬、在地蕈菇加入紅蔥頭與醬油慢燉，呈現台式鹹香。

- 提拉米蘇湯圓：馬斯卡彭起司融合UCC咖啡粉、可可與淡淡酒香，打造大人系甜點風味。

11/6起買組合包，送史努比造型湯匙

圖片來源：桂冠
圖片來源：桂冠

圖片來源：桂冠
圖片來源：桂冠

「史努比湯圓派對」組合包將於11月6日起全台限量開賣，內含「芝麻包餡小湯圓」與「花生晶彩小圓子」，並附贈1支史努比家族造型湯匙，共有5款造型，包含1款隱藏版，粉絲可以期待！

史努比優惠1. 萬家福11月1日限定！滿799元享1元加購便當盒

史努比大容量便當盒只要1元！萬家福將於11月1日推出限定加購活動，只要持中國信託uniopen聯名卡，於賣場內單筆刷卡消費滿799元，就能再加1元換購「史努比大容量便當盒」乙個。這款便當盒擁有1000ml大容量，搭配304不鏽鋼內膽，無論上班帶便當、學生午餐或戶外野餐都很實用，兼顧可愛外型與日常需求。

圖片來源：萬家福
圖片來源：萬家福

萬家福自8月起，每月1日都推出史努比1元加購好物，8月是大容量保冷袋、9月為多功能旅行兩用變形包，10月則推出旅行收納包，11月換成大容量便當盒。不過要注意，這項優惠只有11月1日一天，且必須使用指定信用卡，商品數量有限，各門市配額不同，想換購的粉絲記得提前確認活動條件。

圖片來源：萬家福
圖片來源：萬家福

萬家福史努比1元加購資訊

- 活動日期：2026年11月1日
- 活動門檻：持中國信託uniopen聯名卡，於賣場內單筆刷卡消費滿799元
- 加購商品：史努比大容量便當盒（1000ml）
- 加購價格：1元
- 注意事項：數量有限，依各門市實際配額為準

史努比優惠2. 康是美23款「SNOOPY暖冬小日常」周邊登場

康是美自10月23日至11月19日推出「SNOOPY暖冬小日常」，以英倫格紋結合史努比、歐拉夫及胡士托等角色，帶來23款居家用品、餐具、玩偶及外出包款。活動期間單筆消費滿388元，即可用199元至699元加購指定商品。

居家小物：

最吸睛的「SNOOPY開關造型夜燈」採大型開關設計，輕按即可切換柔光，還具備磁吸安裝功能，加購價529元。「旋轉收納盒」採分層設計，附有掀蓋鏡面，加購價199元；「收納籃二入組」299元、「壓克力萬年曆」249元，以及防滑設計的「萬用墊」299元，也適合居家或辦公使用。

圖片來源：康是美
圖片來源：康是美

圖片來源：康是美
圖片來源：康是美

圖片來源：康是美
圖片來源：康是美

餐桌用品：

餐具系列結合史努比圖案與英倫格紋，包括「陶瓷馬克杯二入組」299元、「陶瓷盤二入組」499元，以及「陶瓷筷四入組」259元，適合日常用餐或搭配居家擺設。

圖片來源：康是美
圖片來源：康是美

圖片來源：康是美
圖片來源：康是美

玩偶與保養小物：

喜歡絨毛小物的粉絲，可以留意「SNOOPY夾式玩偶」299元及「玩偶吊飾」399元，適合裝飾包包。「歐拉夫與胡士托造型髮帶二入組」299元，方便洗臉、化妝時固定頭髮；「歐拉夫造型擦手巾」則為199元。

圖片來源：康是美
圖片來源：康是美

圖片來源：康是美
圖片來源：康是美

英倫格紋包款：

包款系列以英倫格紋搭配史努比元素，包括翻蓋設計的「後背包」699元、輕巧「彎月包」399元、「肩背包」399元，以及適合通勤的「電腦包」499元。另外還有可吊掛、拆卸的「多功能收納袋」329元，方便整理旅行用品。

圖片來源：康是美
圖片來源：康是美

圖片來源：康是美
圖片來源：康是美

通勤配件：

通勤小物則有可切換單杯、雙杯模式的「雙杯飲料提袋」199元、「摺疊購物袋」299元、「摺疊傘提袋組」399元，以及「票卡夾」199元、「伸縮票卡零錢包」199元。「隨身鏡磁吸支架」結合手機支架與鏡子功能，加購價229元。

圖片來源：康是美
圖片來源：康是美

圖片來源：康是美
圖片來源：康是美

康是美SNOOPY暖冬小日常活動資訊

活動日期：2026年10月23日至11月19日
活動通路：康是美實體門市、線上門市eShop
活動門檻：單筆消費滿388元
加購價格：199元至699元
商品數量：全系列23款，數量有限、售完為止

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#便當 #桂冠 #史努比 #萬家福 #康是美 #聯名卡 #SNOOPY

熱門文章

秦漢80歲靠「最不想演的角色」拿金鐘！《忘了我記得》放下男神光環才明白：人生永遠有重新開始的機會

hotNews__list__item--img

朋友有難絕不跑！「3星座」天生義氣王　平常愛嘴砲、關鍵時刻最可靠
hotNews__list__item--img

楊洋終於回歸現偶！《等風熱吻你》6大看點，禁慾法醫愛上頂流女星 陳都靈《左耳》11年後再續前緣
hotNews__list__item--img

終於等到當媽媽！許允樂懷孕圓夢喜訊藏洋蔥 張兆志當年離婚放手原因惹淚
hotNews__list__item--img

史努比控快衝！萬家福1元換大容量便當盒、康是美23款周邊萌翻
hotNews__list__item--img

陳淑芳、楊貴媚獲得掌聲，許琡婷卻陷入爭議：同樣站上頒獎台，差別究竟在哪裡？

最新文章

「我辜負了妻子...」黃仁勳為40年感情不忠道歉！心理學解析：為何再成功的男人也難逃桃花劫？

「我辜負了妻子...」黃仁勳為40年感情不忠道歉！心理學解析：為何再成功的男人也難逃桃花劫？

#黃仁勳 #心理學 #外遇心理 #黃仁勳外遇 #出軌 #婚姻不忠 #黃仁勳老婆 #黃樂 #黃仁勳輝達 #黃仁勳小三

女子漾／編輯ANDREA 2026.11.09 66
黃仁勳老婆究竟錯付了什麼？40年婚姻為何遇到這些事情？律師分享關鍵一事

黃仁勳老婆究竟錯付了什麼？40年婚姻為何遇到這些事情？律師分享關鍵一事

#黃仁勳 #黃仁勳老婆 #婚姻 #黃仁勳外遇 #外遇 #黃樂 #Lori Mills #輝達 #機密 #NVIDIA

女子漾／編輯ANDREA 2026.11.09 297
天生公主命！「3星座」從小被寵到大　不用開口就有人主動照顧

天生公主命！「3星座」從小被寵到大　不用開口就有人主動照顧
女子漾／編輯張念慈 2026.11.09 20
情牽46年愛情破滅！黃仁勳坦承外遇他如何處理？一窺AI教父的桃色風暴與神仙眷侶回憶錄

情牽46年愛情破滅！黃仁勳坦承外遇他如何處理？一窺AI教父的桃色風暴與神仙眷侶回憶錄

#黃仁勳 #外遇 #愛情 #NVIDIA #黃仁勳老婆 #黃仁勳出軌 #黃仁勳小三 #輝達 #黃樂 #黃仁勳黃樂

女子漾／編輯ANDREA 2026.11.09 272
【婚俗解惑】合婚報告出現神煞怎麼辦？

【婚俗解惑】合婚報告出現神煞怎麼辦？

#婚姻 #結婚 #婚禮 #感情 #擇日

定洋堂野喵老師｜備婚解憂除錯專欄 2026.11.09 14
【心理測驗】4 種回訊息習慣，測出你在人際關係中最害怕失去什麼

【心理測驗】4 種回訊息習慣，測出你在人際關係中最害怕失去什麼

#人際關係 #心理測驗 #聊天

SWALLOW 2026.11.09 21
清晰覺察自我並即時停損，Ashe 當機立斷的〈Stop The Wedding!〉再創話題！

清晰覺察自我並即時停損，Ashe 當機立斷的〈Stop The Wedding!〉再創話題！

#婚姻 #歌手 #新歌推薦 #歌單推薦 #全新專輯 #音樂

睿忒 2026.11.09 26
黃仁勳認婚外情！科技圈8起感情風波，蓋茲、馬斯克當年怎麼回應？

黃仁勳認婚外情！科技圈8起感情風波，蓋茲、馬斯克當年怎麼回應？

#黃仁勳 #婚外情 #馬斯克 #比爾・蓋茲 #科技 #輝達 #宣明智

女子漾／編輯周意軒 2026.11.09 109
別讓「我們很熟」變成傷害！5個最猛熟人相處地雷 檢視妳是否正被扣分？

別讓「我們很熟」變成傷害！5個最猛熟人相處地雷 檢視妳是否正被扣分？

#感情 #結婚 #人際關係

享民頭條 2026.11.09 31
營造冬日慵懶氛圍！冬天居家換季5個小改變 生活迎來暖意好磁場

營造冬日慵懶氛圍！冬天居家換季5個小改變 生活迎來暖意好磁場

#裝潢 #換季 #居家裝潢

享民頭條 2026.11.09 174
18+