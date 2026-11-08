2026-11-08 23:26 曾浩原醫師
月經量多、經期外也出血？她忍了幾年，才查出子宮息肉
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：經血過多、非經期出血，可能是子宮息肉造成。
- 重點二：子宮鏡可直接觀察並切除息肉，較傳統刮除更精準。
- 重點三：月經天數超過8天或異常出血，應盡快就醫檢查。
文／曾浩原醫師
「妳的子宮裡有非常多息肉。」
她看起來不知所措，好像快哭了。
過去幾年，她每次的月經血量都多得離譜，還伴隨大量的血塊。甚至連沒月經的時候，也很常出血。這讓熱愛戶外運動及玩水的她非常困擾。
因為害怕婦科檢查，她就這麼忍了好幾年。後來在朋友的推薦下，才下定決心來找我看診。
我從超音波，就懷疑子宮內應該有長東西，所以幫她安排了子宮鏡檢查。子宮鏡是把很細的鏡頭，經過陰道、子宮頸，放進子宮腔，直接看裡面的情況。檢查後，果然發現很多息肉。
我趕緊向她解釋，息肉大部分是良性的，僅有少數有病變的可能。但這應該就是造成她出血的原因。而且這麼多息肉，除了出血，也可能對未來受孕造成影響。
子宮息肉，是常見的異常出血原因
子宮息肉是子宮內膜局部增生形成的組織。正常的子宮內膜平坦、整齊，長息肉的話，內膜看起來會有不規則的突起。
息肉常見的症狀，包括經血量過多、月經天數太長、非經期出血。有些女性沒有明顯症狀，是在照超音波或做不孕症檢查時才發現。
發現息肉，不一定每個人都要手術。如果息肉很小、沒有症狀，也沒有病變的疑慮，可以先追蹤。但像她這樣，長期出血已經影響生活，就應該考慮切除。如果有生育計畫，也要把息肉對受孕的影響一起考量。
經過詳細解釋，病人決定接受子宮鏡手術。
子宮鏡手術，直接看著息肉切除
以前處理息肉，會用子宮擴刮術（D&C）。這是個「盲操」的手術，醫師無法直接看到息肉的位置，只能憑手感處理。可能有息肉沒刮乾淨，也可能刮傷正常的子宮內膜。現在處理子宮息肉，以子宮鏡手術為主。
子宮鏡手術是微創手術。鏡頭和器械都經由陰道、子宮頸進入，肚子上沒有傷口。醫師可以直接看著息肉的位置切除，盡量保護正常的子宮內膜。
這次她接受的是冷刀子宮鏡手術。冷刀是用旋轉刀片結合吸引，將息肉削碎、吸走，不使用電燒切割。
手術進行得很順利。在舒眠麻醉下，不到十分鐘，就把息肉切除乾淨。術後觀察一小時，她就順利回家，不用住院。隔天開始正常上班，也沒有什麼不舒服。
切除的息肉會送病理檢查，確認有沒有病變。她的報告顯示是良性的息肉，我們都鬆了一口氣。
「醫生，如果我早點來看你就好了。」
三個月後，我收到她的Instagram訊息。
她術後的這幾次月經，經血量已經回到正常。而月經以外的時間，也都沒有再出血。我安慰她，雖然拖了好幾年，受了許多苦，但總算結果是好的。
月經天數如果超過8天，就算太長，需要檢查原因。而經期以外的出血，也應該到婦產科檢查，不能直接當作排卵性出血。
至於經血量，我們很難真的去測量每次流了多少血。只要妳覺得經血太多，身體、心裡不舒服，或影響到生活品質，就應該就醫檢查。
註：為維護病人隱私，病例細節已做去識別化處理。
精華 FAQ
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子宮息肉常見表現包括經血量過多、月經天數太長，以及非經期出血；有些人甚至沒有明顯症狀，直到超音波或不孕檢查才被發現。
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因為她長期出血已影響生活，且息肉可能影響未來受孕，醫師評估後建議切除。子宮鏡能直接看到息肉位置處理，較能保留正常子宮內膜。
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若月經天數超過8天、經血明顯過多，或在經期外反覆出血，都應到婦產科檢查，不要自行當作正常現象或排卵性出血而延誤診斷。
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