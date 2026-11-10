2026-11-10 09:14 女子漾／編輯Wendi
《Doctor X》金智媛輸給「他們」！韓媒票選2026年度12大最佳電視劇演員排行榜，《鐵拳教育》金武烈僅獲第5名！
韓媒《Joynews24》慶祝創刊22週年，邀請142位娛樂圈業內人士進行票選，選出2026年表現最耀眼的年度最佳電視劇演員。 本次榜單競爭異常激烈，不僅《鐵拳教育》金武烈重回巔峰，也有爆紅黑馬、《我的王室死對頭》許楠儁強勢突圍，引來全球觀眾高度矚目。
韓媒票選2026年度最佳電視劇演員排行榜Top9：金宣虎、朴志訓、金裕貞、林智妍
《愛情怎麼翻譯？》金宣虎、《菜鳥伙房兵》朴志訓、《百日謊言》金裕貞、《我的王室死對頭》林智妍今年各自憑藉強烈的角色魅力席捲螢幕，不論是虐心的情感演繹，還是顛覆形象的突破性演出，都展現出多變可塑性。他們不僅收穫觀眾的極高評價，在業內人士眼中也是不可或缺的中堅力量。
韓媒票選2026年度最佳電視劇演員排行榜Top8：玄彬
玄彬今年再度以沉穩內斂的演技征服全場，成功扛起作品的收視與口碑，他在時代劇《韓國製造》系列中展現的成熟男性魅力以及對事業的雄心萬丈，今年5月於第62屆百想藝術大賞中榮獲電視部門男子最優秀演技獎，這是玄彬出道23年首度奪下百想視帝，他不僅撐起整部戲的靈魂，也再次向大眾證實不可動搖的收視號召力與頂級演員地位。
韓媒票選2026年度最佳電視劇演員排行榜Top7：許楠儁
作為近年備受矚目的新星，許楠儁在今年的作品《21世紀大君夫人》、《我的王室死對頭》交出極為亮眼的成績單。許楠儁憑藉獨特個人氣質與充滿爆發力演技，完美消化高難度角色，一炮而紅令業內人士留下深刻印象，成為今年不容忽視的超級黑馬。
韓媒票選2026年度最佳電視劇演員排行榜Top5：申惠善、金武烈
申惠善再度展現「名不虛傳」的百變演技，無論《莎拉的真偽人生》、《秘戀稽核中》等不同題材都能精準掌控；而今年夏季因《鐵拳教育》男主角身分爆紅全球的金武烈，則以震撼人心氣場、鐵漢柔情反差令人動容。申惠善、金武烈實力不相上下，可惜在強敵環伺下僅獲得第5名
金高銀以《柔美的細胞小將3》神級演技再度擦亮招牌，為該系列譜下感動最終章；金智媛則在《Doctor X：白色黑手黨時代》再現精湛表現，收穫無數讚譽。金高銀、金智媛2位頂級女神今年皆展現出強大的螢幕存在感，最終不負眾望並列季軍。
韓媒票選2026年度最佳電視劇演員排行榜Top2：李濬榮
李濬榮今年迎來演技大爆發，在《新進社員姜會長》、《我的荒糖戀愛》、《四手聯彈，兩首奏鳴曲》等作品中大膽挑戰自我，展現出極具吸睛的驚人戲劇表現。李濬榮憑藉對角色的反差塑造與亮眼表現，在眾多前輩中脫穎而出，成功殺入重圍，高票奪下今年度最佳電視劇演員排行亞軍。
韓媒票選2026年度最佳電視劇演員排行榜Top1：蘇志燮
眾所期待的第一名由男神蘇志燮強勢奪下！今年他帶著全新作品《金特務：本色回歸》重返小螢幕，憑藉著無可替代的俐落武打身手與教科書級別虐心演技，成功征服142位業界專業評審，以壓倒性的高票榮登今年度最佳電視劇演員之冠。