AI重點 文章重點整理： 重點一： 母親因前夫現任妻子來電而替未成年子女聲請拋棄繼承。

母親因前夫現任妻子來電而替未成年子女聲請拋棄繼承。 重點二： 法院依民法1088條審查，認定放棄遺產不符子女利益。

法院依民法1088條審查，認定放棄遺產不符子女利益。 重點三：未成年繼承應先查財產與債務，避免因傳聞錯失權益。

▋十八年後，孩子翻開那份謄本 ▋

先把時間往後撥十八年。兩個孩子成年了，其中一個準備買人生第一間房，銀行的承辦人員請他補齊家族財產資料。他在整理文件的過程中，無意間查到父親當年留下的紀錄：名下有存款，也有登記在案的不動產，而且沒有任何一筆債權人聲請強制執行的案號。他拿著那張紙，坐在客廳裡看了很久，然後問母親：「爸爸那時候，不是欠了很多錢嗎？」

這是一個假設的場景，卻是這起新聞最值得細想的地方。

真實案件中，母親阿卉接到前夫現任妻子的電話，對方口頭表示前夫生前欠下龐大債務。她信了，帶著一對兒女前往法院，打算替孩子聲請拋棄繼承。法院要她提出債務證明，她拿不出來；法院自己調查財產資料，又發現前夫並非一無所有。這個聲請最後被駁回，孩子才沒有在十八年後面對那個問不出口的問題。

很多人習慣把拋棄繼承看成一種乾淨俐落的告別，像是把一個爛攤子推回去，從此兩不相欠。可是繼承權一旦放掉，補不回來。孩子將來長大，面對的不是母親當年的恐懼，而是一張白紙黑字的謄本，上面寫著他曾經可以拿到什麼。母親的善意在當下是真的，後果在十八年後也是真的，兩者可以同時成立，這正是處理遺產最難的地方。

▋她想切乾淨的，是情緒，不是債 ▋

阿卉的反應，很多離婚的女性都懂。婚姻結束的時候，她大概已經花了很多力氣，才把前夫那一邊的人、事、錢全部隔在生活之外。前夫過世的消息傳來，她心裡浮上來的第一個念頭多半不是遺產，而是不要再被牽扯進去。這時候有人打電話來說有債務，等於遞給她一個完美的理由：為了孩子，趕快切乾淨。

這樣的心理很自然，卻也最容易被人利用。電話另一端的現任妻子，在繼承關係裡本來就和這兩個孩子站在同一張桌子的兩側。孩子多分一份，她就少拿一份。一個與結果有直接利害的人說出來的話，需要用憑證去驗證，而不是用情緒去接收。阿卉當時缺的不是愛，也不是勇氣，缺的是一個動作：開口要求對方拿出借據、判決或催繳文件。

我們常教女孩子要溫柔、要體面、不要為了錢跟人撕破臉。這些教養在平常是美德，到了繼承現場卻可能變成缺口。體面並不等於把孩子的份讓出去，真正的體面是坐下來看帳。要看的東西很具體：國稅局的財產歸戶資料、金融機構的存款與投資紀錄、地政事務所的土地建物謄本、法院的強制執行案件查詢。這些資料攤開，恐懼就有了尺寸。

▋法官問的那一句：這對孩子有什麼好處 ▋

民法第一千零八十八條第二項只有一句話，意思卻很重：父母對未成年子女的特有財產，非為子女的利益，不得處分。繼承而來的遺產屬於孩子，父母可以代為管理，卻不能憑自己的心情放棄。拋棄繼承是把一份可能存在的財產永久放掉，法院審查時就會問同一個問題：這個決定對孩子有什麼好處？

在這個案子裡，答案很清楚。沒有債權憑證，沒有任何證據顯示遺產不足以清償債務，反而查到前夫名下有資產。在這種情況下，母親替孩子放棄的是真實的權利，換來的只是一通電話裡的傳聞。法院駁回聲請，等於在母親與孩子之間重新劃了一條線：你是他們的代理人，不是他們財產的主人。

這個裁定並沒有責怪阿卉不夠愛孩子，它只是要求每一次替孩子做決定的時候，先有證據，再有行動。對任何一位家長來說，這一點都值得記住：法院不會因為你出於好意就放過一個沒有查證的決定，因為孩子將來要承受的，是決定的後果，不是動機。

▋該怕的是沒查，不是債 ▋

另一個常見的誤會，是以為父母欠債，孩子就得替他還。台灣的繼承制度在民國九十八年修正之後，已經改成繼承人只以所得遺產為限負清償責任，條文就是民法第一千一百四十八條第二項。也就是說，就算最糟的情形成立，債務比財產多，孩子的薪水、存款、房子，與那些債務也沒有關係。

既然如此，遇到繼承的第一個動作就不是放棄，而是整理。民法第一千一百五十六條給了繼承人三個月的時間，向法院陳報遺產清冊。法院會公告，讓債權人在期限內申報。有債就按比例分配遺產，沒債就把剩下的留給繼承人。這個程序走完，孩子不會多背一毛錢，也不會少拿該拿的那一份。

至於放棄之後會流向誰，也不是一句話就能說完。子女全部放棄，繼承權會依序轉到後面的順位，可能是被繼承人的父母、兄弟姊妹或祖父母，配偶則與這些人共同繼承；只有後面的順位都沒有人時，配偶才可能一個人拿全部。每個家庭的狀況不同，這正是需要查清戶籍與親屬關係的原因。

這起案件留下的提醒很簡單：接到那種電話，先不要答應任何事。請對方把債權資料寄過來，自己去查財產，三個月的時間足夠一個母親把帳看清楚。看清楚之後再做決定，孩子日後翻開謄本的時候，才不會有一個問不出口的問題。

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