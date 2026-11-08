2026-11-08 11:04 享民頭條
原創IP走向商業市場 知名設計學院以角色創作培育跨域應用能力
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：赫綵設計學院推出48小時IP角色實戰培訓。
- 重點二：課程串連角色設計、商品化與商業提案流程。
- 重點三：結業成果結合四大產業管道接軌市場。
記者/李明真報導
看準角色經濟爆發 赫綵推出 48 小時 IP 實戰培訓
近年全球與台灣的角色經濟規模持續擴大，視覺創作已從單純圖像繪製升級為高商業價值的「IP 品牌」。從文創市集、展演活動到跨界聯名，角色 IP 無所不在地滲透至消費場域。看準這股趨勢，赫綵設計學院推出「IP 角色人物創作班」，規劃 48 小時完整培訓系統，結合品牌合作與商業孵化實戰，從角色設定、周邊開發到商業提案，全方位帶領學員掌握 IP 創作與營運流程，協助創作者實現從創意發想到市場落地的轉型。
授權市場強勁成長 精準直擊創作者商業轉型痛點
全球角色授權市場正爆發成長，從貼圖創作到潮流玩具及各項海內外強勢知名IP為例，以 2026 年臺灣文博會為例，品牌商展總交易金額已突破 16.5 億元；據 Licensing International 調查，全球授權營收亦達 3,898 億美元，展現強勁動能。然而，創作者欲將角色推向商業市場，常面臨提案企劃、商品打樣、成本控管、行銷曝光及授權合約等實務瓶頸。赫綵設計學院深知此痛點，精準將角色設計、商品化實務、商業提案與授權規範梳理在同一條學習路徑中，為創作者建立全面的商業思維。
四大模組串連創作旅程 三大實戰講師第一線指導
在 IP 角色設計課程設計上，全期內容梳理為循序漸進的四階段創作旅程：從建立完整的視覺設定與世界觀開始，接著延伸至周邊開發與市集擺攤實務，隨後透過展演實戰累積變現與聯名經驗，最後補足提案簡報與授權合作管理能力。同時，師資陣容特別邀請資深品牌設計師、商品化專家與專業 IP 授權顧問等三位實戰派講師合作，以第一線經驗引導學員接軌真實市場需求。
結業成果實體亮眼 串連四大產業管道接軌市場
結業成果發表現場，學員將完整呈現角色世界觀與多元實體周邊商品，除了展出精細的角色三視圖設定集、表情貼圖與 2D 轉 3D 模型概念圖外，更實體展出貼紙、卡片、吊飾及各類打樣樣品，精彩還原從概念圖像轉化為可銷售商品的過程。為切合業界脈絡，赫綵更於課後串連經紀公司、出版社、遊戲平台與文創商品廠商等四大產業合作管道，讓學員實際熟悉真實的商業運作流程。
系統化資源挹注 陪伴創作者建立可持續經營 IP
角色創作的價值不只在於畫出印象深刻的形象，更在於透過故事、設計與商業應用延伸作品生命力。赫綵設計學院期許透過系統化課程與實戰資源，陪伴有志投入角色創作、插畫設計及 IP 經營的創作者突破發展瓶頸，從靜態到動態，2D 到 3D，建立從創意發想到商業化營運的專業實力。
精華 FAQ
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赫綵推出48小時的IP角色人物創作班，結合品牌合作與商業孵化實戰，從角色設定、周邊開發到商業提案，協助學員建立完整的IP創作與營運能力。
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課程將角色設計、商品化實務、商業提案與授權規範整合為同一學習路徑，針對提案企劃、打樣、成本控管、行銷曝光與授權合約等問題，提供系統化解方。
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結業時學員會展出角色世界觀、三視圖、貼圖與周邊打樣，並由學院串連經紀公司、出版社、遊戲平台與文創商品廠商等4大合作管道，接軌真實市場。
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