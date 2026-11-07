2026-11-07 22:13 曾浩原醫師
不再生了，誰去結紮？先比較男女手術與剖腹產時機
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：男性結紮為輸精管手術，女性多為輸卵管手術，負擔不同。
- 重點二：若已安排剖腹產且不再生育，可順便做輸卵管結紮。
- 重點三：結紮屬永久避孕，不能把重接視為一定可逆的保證。
文／曾浩原醫師
確定不再生小孩之後，接下來常遇到的問題就是：結紮要由誰做？
這件事需要把兩個人的身體狀況、手術負擔與未來想法一起攤開來談。尤其要先確認，兩人是否都已充分想過「永久避孕」代表什麼。
男女結紮手術位置與負擔不同
男性結紮處理的是陰囊內的輸精管，通常可在局部麻醉下完成。女性永久避孕處理的是輸卵管；如果沒有同時接受其他腹部手術，通常需要另外安排較大手術及住院。
如果孕婦本來就有剖腹產計畫，而且已經確定不再生育，可以在產前和醫師討論，同時進行輸卵管結紮。剖腹產時本來就會把肚子打開，能看到子宮、輸卵管、卵巢等器官。所以當我們已經完成了剖腹產的主要步驟，把寶寶生出來、子宮縫合止血，對於有結紮需求的女性，只要在這時順便把輸卵管剪斷、綁起來即可。無需額外傷口、速度快，出血量極少。這種方式，並沒有剖腹產本身以外的風險，對於永久避孕意願非常確定的女性，是很好的選擇。
如果孕婦是自然產，或是非懷孕期間想要結紮，那就需要另做小開腹手術（mini-laparotomy）或腹腔鏡手術。在這種狀況下，男性的輸精管結紮相對來說容易很多，只需要局部麻醉或舒眠麻醉，而且無需住院，因此我會建議考慮由男方結紮。這是男性為伴侶分擔避孕責任的絕佳機會。
實際採用哪一種方式，仍要看個人的健康狀況、本人意願及雙方共識。
結紮不影響荷爾蒙
一個常見的誤解是擔心結紮可能影響女性荷爾蒙而「老得快」，或是男性結紮影響雄風。實際上，輸卵管和輸精管只是讓卵子和精子通過的管道，並不負責內分泌。身體分泌性荷爾蒙的是睪丸和卵巢。
結紮是一個重大的決定
結紮是永久避孕的手段。這裡要嚴肅糾正網路上的錯誤資訊。我在網路上看過很多人會說，要避孕就直接結紮，要懷孕再「打開」就好。這是非常嚴重的錯誤觀念。無論男女結紮，在醫學上就是歸類在永久性避孕。
結紮是以永久避孕為目的的手術，不應以日後可以重接為前提，因為重接不能保證恢復生育。可逆避孕是指停止使用或取出裝置後，生育能力自然可以恢復。很多事情我們都能嘗試補救，但我們並不會稱之為可逆。
我喜歡用刺青來比喻。刺青之後確實可以做雷射淡化，甚至多次治療後有機會看起來接近消失，但我們不會把刺青稱為「可逆」的行為，因為結果不保證、代價與風險也不同。
任何一位負責任的專業人士，都不會跟妳說結紮是可逆的。包括美國婦產科醫學會（ACOG）、美國泌尿科醫學會（AUA）、英國皇家婦產科醫學會（RCOG），及我國衛福部都一致同意：結紮應被視為永久性避孕（permanent contraception），不應預期日後透過重接就一定能恢復生育。
如果妳們還有一絲猶豫，那就先不要結紮，可以先選其他可逆避孕方式。未來如果確定想結紮，隨時都可以安排。但如果先選結紮，未來改變心意的代價是很大的。
本文內容節錄自曾浩原醫師所著的《避孕，由我決定》。
精華 FAQ
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男性結紮處理輸精管，多在局部麻醉下完成，通常不需住院；女性結紮處理輸卵管，若未同時做其他腹部手術，往往要安排較大手術與住院，負擔相對較高。
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若孕婦本來就已確定採剖腹產，且夫妻雙方都明確不再生育，可在生完寶寶、完成主要縫合止血後，順便把輸卵管剪斷並結紮，幾乎不需額外傷口。
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因為結紮的醫學定位就是永久性避孕，重接後也不保證恢復生育能力；若仍有猶豫，應先選擇其他可逆避孕方式，避免未來改變心意時承擔很大代價。
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