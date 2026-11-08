2026-11-08 10:24 女子漾／編輯王廷羽
2026 AAA頒獎典禮直播攻略！Disney+獨家轉播，紅毯、表演時間懶人包
2026 AAA亞洲明星盛典（Asia Artist Awards）將於12月5日至6日在高雄國家體育場登場，預計集結超過50組歌手與演員，連續兩天帶來紅毯與頒獎典禮！Disney+正式宣布獨家線上轉播，沒搶到門票的粉絲也能在家同步追星。兩天紅毯預計下午3點開始、頒獎典禮下午5點登場，並提供即時中文字幕，直播時間、平台資訊一次整理！
2026 AAA頒獎典禮重返高雄！超過50組歌手、演員齊聚
2026 AAA頒獎典禮重返高雄！超過50組歌手、演員齊聚
第11屆AAA亞洲明星盛典將於2026年12月5日至6日在高雄國家體育場舉行，繼2025年10週年首度移師台灣後，今年再度選擇高雄舉辦，預計有超過50組歌手與演員參與。
AAA是同時表彰影視與音樂領域成就的亞洲大型頒獎典禮，除了年度獎項揭曉，紅毯造型、明星同框及舞台演出也是粉絲關注的焦點。今年活動連辦兩天，12月5日、6日皆安排紅毯與頒獎典禮。
2026 AAA Disney+獨家直播！紅毯下午3點、典禮5點登場
2026 AAA Disney+獨家直播！紅毯下午3點、典禮5點登場
Disney+宣布將於12月5日、6日獨家線上轉播2026 AAA頒獎典禮，兩天紅毯皆預計下午3點開始，正式演出則於下午5點登場，讓無法親自到高雄的粉絲，也能同步收看年度盛典。直播將採韓語原音播出，並提供即時中文字幕翻譯，方便觀眾掌握藝人訪問、得獎感言及典禮內容，官方也提醒，實際直播時間可能隨現場活動流程調整，仍以Disney+最新公告為準。
2026 AAA頒獎典禮Disney+直播資訊
2026 AAA頒獎典禮Disney+直播資訊
第11屆AAA亞洲明星盛典（Asia Artist Awards）活動日期：2026年12月5日（六）、12月6日（日）
活動地點：高雄國家體育場
直播平台：Disney+獨家線上轉播
紅毯時間：兩天下午15:00
頒獎典禮時間：兩天下午17:00
精華 FAQ
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第11屆AAA將於2026年12月5日與6日在高雄國家體育場舉行，繼先前移師台灣後再度選擇高雄，連續2天舉辦紅毯與頒獎典禮。
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Disney+宣布獨家線上轉播這場盛典，讓無法到場的粉絲也能同步觀看。直播採韓語原音並提供即時中文字幕，方便掌握訪問、得獎感言與舞台內容。
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兩天活動的紅毯都預計在下午15:00開始，頒獎典禮則安排在下午17:00登場。不過實際直播時間可能依現場流程調整，仍以Disney+最新公告為準。
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