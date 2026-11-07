2026-11-07 15:42 蒔緣‧鹿角腓腓
假性變笨——當戲劇不再需要觀眾思考，觀眾是否也逐漸失去思考的習慣？
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：AI短劇本身未必降智，關鍵在於提供免思考的敘事模板。
- 重點二：長期接觸套路化戲劇，可能讓觀眾思考習慣與深度被壓縮。
- 重點三：真正該警惕的是單一內容輸入，而非所有AI短劇一概有害。
前文探討過《長期收看AI短劇，會讓人假性變笨嗎？》https://woman.udn.com/woman/story/123164/9862804
了解到並不是Ai短劇真的降低了觀眾的智力，而是它提供的敘事模板，屬於讓觀眾不必主動思考、不必自行尋找答案的觀看模式。
當觀眾習慣了這種資訊輸入方式，便可能越來越依賴這種直接、快速、明確的刺激，相對於需要耐心、推理、辨識與理解的內容，反而逐漸失去興趣。
那麼，我們接下來想觀察的就是：當戲劇不再需要觀眾思考，觀眾是否也逐漸失去思考的習慣？
思考模式被單一化
戲劇的功能，本來就不只是娛樂。
它可以演繹人生、呈現人性、引導觀眾分辨善惡，也可以透過人物的遭遇，讓觀眾思考人際關係，以及不同選擇所帶來的結果。
換句話說，戲劇本身具有多種功能，而觀眾也可以從不同作品中，獲得不同層次的感受與思考。
但當我們長期接觸的作品，只有相似的劇情模板、相同的情緒刺激，以及幾乎可以預測的結局，思考模式便可能逐漸被單一化。
更值得留意的是，當觀眾不再習慣追問、不再願意推敲，甚至認為看戲只需要接收情緒，不需要理解故事，那麼，失去的可能不只是觀看戲劇的深度，還包括主動思考的習慣。
到最後，所謂的「假性變笨」，便不再只是看完短劇後的一時疲憊，而是值得我們正視的思考習慣問題。
思考的深度可能逐漸被壓縮
除了思考習慣可能產生變化，連思考的深度，也可能在不知不覺中受到影響。
包括：
1.邏輯推理：因為長久習慣了制式化的劇情鋪排，即使發生情節前後不合理現象，也可能不再追問其中的因果關係。
2.判斷能力：誇張又吸睛的戲劇張力，容易讓人只從人物表面的言行與情緒，快速判斷角色的善惡，而忽略對人物所處的環境與背後的動機探討。
3.深度思考：不再刻意追問人物為什麼這麼做，也不再深入探討角色行為背後的心理、處境與人性。
不過，必須強調的是，這些只是從劇情敘事模式與觀看習慣，所延伸出來的觀察，並不能據此證實，每一位長期觀看AI短劇的人，都會出現上述所謂假性變笨的認知變化。
並非所有AI劇，都是造成「假性變笨」的根源
並非所有 AI 短劇，都會讓觀眾面臨所謂的「假性變笨」問題。
畢竟，作品的內容、敘事品質與創作深度各有不同；觀眾的選劇習慣、觀看時間，以及平日是否還有其他閱讀與思考活動，也存在很大的差異。
因此不能因為部分AI短劇具有劇情套路化、情緒刺激密集等特點，就將所有AI劇一概而論。
所以，真正需要警惕的，不是AI所製作的影片，而是長期接觸缺乏思考深度的內容，卻沒有其他不同類型的閱讀、觀察與思考活動作為平衡。
看得多，不等於想得多；
看得懂劇情，也不等於真正理解了劇情。
當我們習慣了別人把答案直接送到眼前，是否還願意花時間尋找答案？
當戲劇已經替我們安排好情緒、立場與判斷，我們是否還保有自行思考的能力？
這兩者之間的落差，或許才是「假性變笨」這個議題，最值得我們觀察與反思的地方。
文 BY 蒔緣觀劇
精華 FAQ
-
它不是智力真的下降，而是觀眾習慣了直接、快速、明確的敘事刺激，逐漸不再主動追問、推理與理解內容，形成一種思考習慣退化的表象。
-
因為觀眾容易適應制式劇情與高密度情緒刺激，遇到不合理情節也不再追問因果，只看表面善惡，久而久之邏輯推理、判斷與深度思考都可能被壓縮。
-
作者認為不能把所有AI短劇都視為問題根源，真正值得警惕的是長期接觸缺乏思考深度的內容，卻沒有其他閱讀、觀察與思考活動來平衡。
喜歡這篇文章嗎？歡迎贊助作者，好內容值得更多人支持。贊助
贊助說明
為了鼓勵作者持續創作更好的內容，會員可以使用「贊助」功能實質回饋給喜愛的作者。可將您認為適合的點數贈送給作者，一旦使用贊助點數即不得撤銷，單筆贊助最低點數為30點，最高點數沒有上限。
U 利點數 1 點 = NTD 1 元。
您當前剩餘 U 利點數：0點；前往購買點數