2026-11-07 14:35 女子漾／編輯王廷羽
邱澤冰凍68年醒來竟當爺爺！《重生密碼》11/13開播，陳意涵化身格鬥女王、張軒睿打到骨裂
邱澤一覺醒來竟然當爺爺了！台灣科幻懸疑劇《重生密碼》11月13日於愛奇藝國際版獨家開播，集結邱澤、陳意涵、張軒睿等實力派演員，故事圍繞冰凍68年後甦醒的神祕人生展開。戲外幕後故事同樣精彩，陳意涵懷孕5個月挑戰格鬥女王，張軒睿更為動作戲拍到手骨裂！
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《重生密碼》劇情介紹！邱澤冰凍68年甦醒，竟與張軒睿成爺孫
《重生密碼》劇情介紹！邱澤冰凍68年甦醒，竟與張軒睿成爺孫
《重生密碼》以「冷凍重生」為故事核心，邱澤飾演的周亦白在冰凍68年後重新甦醒，醒來後卻發現世界早已改變，自己甚至多了一位由張軒睿飾演的孫子周末。跨越68年的時間差，讓兩人上演一段特殊的爺孫關係，也為故事增添不少懸疑色彩。
這部影集融合科幻、動作與情感元素，透過冷凍重生的設定，帶出人類面對時間流逝、科技進步與親情變化的想像，究竟周亦白為何被冰凍？甦醒後又將面對什麼樣的世界？隨著劇情推進，這些謎團也將逐步揭開。
《重生密碼》陳意涵化身格鬥女王！懷孕5個月仍挑戰動作戲
《重生密碼》陳意涵化身格鬥女王！懷孕5個月仍挑戰動作戲
陳意涵這次在《重生密碼》中飾演身手俐落的「格鬥女王」陸霏，角色擁有大量動作場面，對體力與拍攝技巧都是不小的挑戰。令人意外的是，她透露當時拍攝期間其實已懷有5個月身孕，卻沒有事先告知劇組。陳意涵回憶，幸好拍攝初期剛好遇上疫情，讓她有時間完成生產，這段幕後經歷也讓劇組相當驚訝，畢竟《重生密碼》幾乎每位主要演員都有動作戲，拍攝過程相當辛苦。
《重生密碼》張軒睿打戲拍2天！敬業演出竟導致手骨裂
《重生密碼》張軒睿打戲拍2天！敬業演出竟導致手骨裂
除了陳意涵挑戰格鬥女王，張軒睿在劇中也有不少高強度動作場面，其中一場車內扭打戲，光是拍攝就花了整整2天，過程中甚至造成手部骨裂，讓邱澤忍不住大讚他的敬業精神。面對拍攝時受傷，張軒睿則輕描淡寫表示：「一切都還好，沒有影響到拍攝。」從演員們的幕後分享，也能感受到這部科幻動作劇在拍攝上的投入。
《重生密碼》邱澤穿四角褲落水！戲裡當爺爺、戲外開始戴老花眼鏡
《重生密碼》邱澤穿四角褲落水！戲裡當爺爺、戲外開始戴老花眼鏡
《重生密碼》最新公開的片花中，邱澤還有一場只穿著四角褲、被人從水中救上船的戲碼。他回憶當時天氣非常寒冷，但被問到是否介意這樣的造型時，則大方表示：「不介意，只要劇情需要都可以。」
有趣的是，邱澤在劇中飾演爺爺，戲外也坦然面對年齡帶來的變化，透露自己最近開始配戴老花眼鏡，還笑說：「戴上去才發現這是好東西。」不過他強調，自己與年輕演員及工作人員相處融洽，完全沒有世代隔閡。
《重生密碼》冷凍68年後會怎樣？陳意涵、邱澤回答超有趣
《重生密碼》冷凍68年後會怎樣？陳意涵、邱澤回答超有趣
《重生密碼》以冷凍重生為核心設定，演員們也被問到，如果現實生活中真的能冰凍數十年，醒來後會有什麼反應？陳意涵笑說，未來科技一定會更加進步，但她最擔心的竟然是外貌，直呼：「到那時候一定各方面都很進步，我怕我會變最醜的人！」
邱澤的回答則相當直接，表示如果真的發生這種事，自己應該會選擇再睡回去，張軒睿則希望回到原始生活，原因是擔心家人找不到自己，3人截然不同的回答，也呼應影集對時間、科技與人際關係的探討。
《重生密碼》將於2026年11月13日在愛奇藝國際版獨家播出，喜歡科幻懸疑劇的觀眾可別錯過！
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