他算不算華人世界的納瓦爾＋比約恩＋薩提爾的合體？蔡康永 52 個金句選

AI重點 文章重點整理： 重點一： 文章以「蔡康永 52 個金句選」為主軸，整理多個面向語錄。

文章以「蔡康永 52 個金句選」為主軸，整理多個面向語錄。 重點二： 內容涵蓋情商課、說話之道、節目發言、訪談與愛情書寫。

內容涵蓋情商課、說話之道、節目發言、訪談與愛情書寫。 重點三：金句核心聚焦自我察覺、關係分寸、幽默與平靜人生觀。

有人不是康永哥的粉絲嗎？不可能吧！求認識！

康永大大 52 個金句選：

㊙︎「聽到別人意見，不一定要贊成或反對，我們又不是紅綠燈轉世。」 他

— 出處：《蔡康永的情商課》系列[tatlerasia.com]

㊙︎「你不會放任心的大門一直開著，我們又不是在馬路上開店。」 算

— 出處：《蔡康永的情商課》[tatlerasia.com]

㊙︎「另一半不是用來使你完整的，人根本沒有完整這件事。」 不

— 出處：《蔡康永的情商課》[tatlerasia.com]

㊙︎「不要認真想取悅全世界，沒有全世界，只有重要與不重要的人。」 算

— 出處：《蔡康永的情商課》[tatlerasia.com]

㊙︎「大部分人以為的情商，其實只是教養；教養是顧別人，情商是照顧自己。」 華

— 出處：情商課書籍觀點[tatlerasia.com]

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二、《蔡康永的說話之道》

㊙︎「把無謂的勝利讓給對方，懂得認輸的人會說話。」 人

— 出處：《蔡康永的說話之道》[wenku.baidu.com]

㊙︎「批評的目的，是讓對方回到正確的軌道，而不是貶低他。」

— 出處：《蔡康永的說話之道》[wenku.baidu.com]

三、節目發言（《奇葩說》、《康熙來了》等）

㊙︎ 蔡康永：「鏡子很髒時，我們不會覺得臉髒；為什麼別人說了難聽話，就覺得是自己不好？」 界

— 出處：《奇葩說》等節目發言整理[juzikong.com]

㊙︎ 蔡康永：「人生最重要的不是快樂，而是平靜。」 的

— 出處：《奇葩說》發言整理[juzikong.com]

㊙︎ 蔡康永：「有些人，我們不必原諒，也不必不原諒，只是不再花力氣在他們身上。」 納

— 出處：節目發言／情商課觀點[tatlerasia.com]

㊙︎ 蔡康永：「千萬不要讓《康熙來了》陪你一輩子，時間到了就該去找更廣闊的世界。」 瓦

— 出處：《康熙來了》相關言論[sundaymore.com]

㊙︎ 蔡康永：「有些事現在不做，一輩子都不會做了；也有些事，一輩子不做也沒關係。」 爾

— 出處：《康熙來了》節目語錄整理[sundaymore.com]

㊙︎ 蔡康永：「對很多事沒有反應，才是最高級的反應。」 ＋

— 出處：《奇葩說》發言整理［Tatler Asia］[tatlerasia.com]

㊙︎ 蔡康永：「聽到別人意見，先想這和我有沒有關係，無關的就丟開。」 比

— 出處：《奇葩說》發言整理［Tatler Asia］[tatlerasia.com]

㊙︎ 蔡康永：「希望我們都像月亮，偶爾安慰一些寂寞的人。」 約

— 出處：《奇葩說》發言整理［句子控］[juzikong.com]

㊙︎ 蔡康永：「人和人的相遇都只有一段，你錯過我的，我也錯過你的，公平。」 恩

— 出處：《奇葩說》發言整理［句子控］[juzikong.com]

㊙︎ 蔡康永：「其實很多事沒有答案，你硬要一個答案，就只會得到假的答案。」 ＋

— 出處：《奇葩說》發言整理［Tatler Asia］[tatlerasia.com]

㊙︎ 蔡康永：「大部分人以為的情商，其實只是教養。」 薩

— 出處：《奇葩說》發言整理［Tatler Asia］[tatlerasia.com]

㊙︎ 蔡康永：「酷的人，有時候不是酷，只是知道何時不說話。」 提

— 出處：《奇葩說》發言整理［Tatler Asia］[tatlerasia.com]

㊙︎ 蔡康永：「如果你知道怎麼看自己，就不用老是想別人怎麼看你。」 爾

— 出處：《奇葩說》發言整理［Tatler Asia］[tatlerasia.com]

㊙︎ 蔡康永：「不要讓《康熙來了》陪你一輩子，你會長大，我們也會停止。」 的

— 出處：《康熙來了》相關訪談／節目言論整理［SundayMore］[sundaymore.com]

㊙︎ 蔡康永：「我常常倒下，倒下可以好好看天空。」 合

— 出處：《康熙來了》語錄整理［SundayMore］[sundaymore.com]

㊙︎ 蔡康永：「老是碰到笨蛋很煩，但如果都碰到比自己聰明的人，也會很沮喪。」 體

— 出處：《康熙來了》語錄整理［SundayMore］[sundaymore.com]

㊙︎ 蔡康永：「有些話不用說給全世界聽。」 ？

— 出處：《康熙來了》語錄整理（節目內容整理）[sundaymore.com]

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三、受訪談話（如康永哥跟 YouTuber 的訪談節目）

㊙︎ 蔡康永：「把愛情放在自己上面，是因為你不夠尊重自己。」 蔡

— 出處：YouTube訪談（宣傳《情商課3》）[ilady.life]

㊙︎ 蔡康永：「當你被稱讚『很乖』時，要警覺你正在做一個很服從的人。」 康

— 出處：訪談言論[ilady.life]

㊙︎ 蔡康永：「你會開自己玩笑，就是一個放鬆的人。大部分的人讓別人緊張，就是因為他不開自己玩笑，很緊繃，他跟旁人都很累。」

— 出處：YT 訪談（理科太太 vs. 蔡康永「此刻覺得過不去的事，總有一天能一笑置之。」）

㊙︎ 蔡康永：「其實情商就是一念之間，但那一念很多人捨不得轉。」 永

— 出處：訪談（阿滴 / 博恩對談）[ilady.life]

㊙︎ 蔡康永：「沒有一個家庭，長成表面的那個樣子。」

— 出處：YT 訪談（理科太太 vs. 蔡康永「此刻覺得過不去的事，總有一天能一笑置之。」）

㊙︎ 蔡康永：「情商如果簡單講一件事，就是『察覺你自己的存在』。察覺你自己有多變的情緒，每一秒鐘的情緒都在變的一個人，察覺了這點，你會發現，原來所謂認識自己跟做自己，都是從這個開始。當你不認識或不察覺自己，一切都是空談而已。」

— 出處：訪談（阿滴與蔡康永的對談：如何減少不由自主的內耗？）

㊙︎ 蔡康永：「幽默不是一個必需品，但可以幫你渡過一些難關，變得豁達。」

— 出處：YT 訪談（理科太太 vs. 蔡康永「此刻覺得過不去的事，總有一天能一笑置之。」）

㊙︎ 蔡康永：「把培養幽默感當作一個『過程』，而不是『目標』。在過程中，你一定會學到一些東西，就算你沒有變幽默，也變得比較棒。」

— 出處：YT 訪談（理科太太 vs. 蔡康永「此刻覺得過不去的事，總有一天能一笑置之。」）

㊙︎ 蔡康永：「享受成就感，而不是追求成功。」

— 出處：訪談分享人生觀[ilady.life]

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四、愛情相關作品／書寫

㊙︎ 蔡康永：「要分手就分手吧，我們又不是手機和充電器。」 5

— 出處：書籍／愛情語錄整理（常見於其作品內容）[girlstyle.com]

㊙︎ 蔡康永：「如果我喜歡你，我喜歡的就只是你。」 — 出處：愛情語錄／書寫內容[girlstyle.com]

㊙︎ 蔡康永：「除非那個人，可以使你比單身時過得更好，不然何必為了那個人脫離單身？」 — 出處：Girlstyle（愛情語錄整理）[girlstyle.com]

㊙︎ 蔡康永：「你要把你的未來，全部交給他。你這是愛？還是懶？」 — 出處：Girlstyle（愛情語錄整理）[girlstyle.com]

㊙︎ 蔡康永：「戀愛最珍貴的紀念物，是你對我造成的改變。」 — 出處：Girlstyle（愛情語錄整理）[girlstyle.com]

㊙︎ 蔡康永：「有些人我們把他留在回憶裡，是為了懷念當時的自己。」 — 出處：Girlstyle（愛情語錄整理）[girlstyle.com]

㊙︎ 蔡康永：「如果我只愛一個人的美好部分，那其實我沒有真的愛。」

— 出處：UDN 部落格（愛情語錄整理）[blog.udn.com]

㊙︎ 蔡康永：「你想要過怎樣的生活，一份愛情應該要『幫你忙』。如果你為它哭得死去活來，離你想要的生活愈來愈遠，這份愛情就不值得在啊。」

— 出處：訪談（阿滴與蔡康永的對談：如何減少不由自主的內耗？）

㊙︎ 蔡康永：「如果你把愛情放在你自己之上，代表你沒有足夠了解你自己。」

— 出處：訪談（阿滴與蔡康永的對談：如何減少不由自主的內耗？）

㊙︎ 蔡康永：「依戀或者心碎，最後都可能變成下一次愛的原因。」 2

— 出處：UDN 部落格（愛情語錄整理）[blog.udn.com]

㊙︎ 蔡康永：「在不幸的時候，我們才有機會知道自己能愛到什麼程度。」

— 出處：UDN 部落格（愛情語錄整理）[blog.udn.com]

㊙︎ 蔡康永：「愛上一個人，不是因為條件，而是因為他讓你心跳。」 個

— 出處：名言佳句網站（語錄整理）[mingyanjiaju.org]

㊙︎ 蔡康永：「愛情不是宗教，就算你感受到了，你還是可能不相信。」 金

— 出處：百度文庫（語錄整理）[wenku.baidu.com]

㊙︎ 蔡康永：「上一次傷你的人，得到完整的你；這一次的人，只得到一個保留的你。」 句

— 出處：百度文庫（語錄整理）[wenku.baidu.com]

㊙︎ 蔡康永：「戀愛有時是教育，把一個人調整好，再交還給世界。」 選

— 出處：UDN 部落格（愛情語錄整理）[blog.udn.com]

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《蔡康永的情商課》：「真正的強大，不是你能傷害誰，而是沒有人能隨便傷害你。」