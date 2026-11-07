2026-11-07 10:15 Elvis Lin
北野武：「別人怎麼看你，那是別人的事；你怎麼活，那是你的事。」北野武金句選
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：北野武以失敗、孤獨與人生態度勉勵讀者面對挫折。
- 重點二：他的語錄強調創作與藝術應接受誤解、重視持續實踐。
- 重點三：金句核心指出活出自己，比在意他人評價更重要。
北野武這麼說：
🎬 關於人生與失敗
1. 「人活著，總要跌倒幾次，摔得越痛，反而記得越清楚。」
── 出處：《北野武的小孤獨》
2. 「成功不是教科書教你的樣子，而是從一次次失敗中爬起來的樣子。」
── 出處：《北野武的小智慧》
3. 「失敗本身沒有意義，能從中學到什麼才有價值。」
── 出處：NHK 專訪
🎭 關於藝術與創作
4. 「所謂天才，就是一個笨蛋持續做一件事情的樣子。」
── 出處：《北野武的小智慧》
5. 「幽默不是裝出來的，而是你用什麼眼睛去看這個世界。」
── 出處：《北野武的小酒館》
6. 「真正的藝術家不是追求被理解，而是接受被誤解。」
── 出處：法國坎城影展採訪
💡 關於人生態度
7. 「別人怎麼看你，那是別人的事；你怎麼活，那是你的事。」
── 出處：《北野武的小孤獨》
8. 「人生沒有答案，你走到哪裡，哪裡就是答案。」
── 出處：《北野武的小智慧》
9. 「幽默是一種生存方式，沒有幽默的人，活得太嚴肅就太痛苦。」
── 出處：《北野武的小酒館》
🥂 關於孤獨與人際
10. 「孤獨不是壞事，它會讓你看清哪些人是真正重要的。」
── 出處：《北野武的小孤獨》
11. 「朋友不是越多越好，而是能在深夜一起沉默也不尷尬的人。」
── 出處：《北野武的小智慧》
精華 FAQ
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文章彙整北野武關於人生與失敗、藝術與創作、人生態度，以及孤獨與人際關係等面向的語錄，呈現他對挫折、幽默與自我選擇的看法。
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他認為失敗本身沒有固定意義，真正重要的是能從失敗中學到什麼；成功也不是一帆風順，而是一次次跌倒後再站起來的結果。
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最核心的態度是不要過度在意別人怎麼看，因為那是別人的事；更重要的是專注於自己如何生活，並在孤獨、誤解與幽默中找到前進方式。
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