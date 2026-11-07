「你走到哪裡，哪裡就是答案」：寫給每一個曾被職場衝突擊碎、最終長大成人的你

AI重點 文章重點整理： 重點一： 作者偶遇十多年前的前主管，回想職場衝突與離職關鍵經歷。

作者偶遇十多年前的前主管，回想職場衝突與離職關鍵經歷。 重點二： 文章主張衝突可先退一步，透過道歉、拆分與重聚焦來修復關係。

文章主張衝突可先退一步，透過道歉、拆分與重聚焦來修復關係。 重點三：作者以咖啡機、職涯漂泊與人生體悟，串起失去與獲得的成長。

關係可以修復，對話可以彌補，重新面對那些令你心碎的人。

去年夏天，我跟幾個死黨在板橋誠品的 5 樓買好了晚餐，正準備坐電扶梯下樓。我的眼角餘光瞄到一個人── 10 幾年前在雀巢 Nespresso 的前主管。

她沒有變得太老，當初的霸氣與銳氣也保留得很好，給人的距離感，跟當初，殊無二致。

她不能說是我離開雀巢 Nespresso 的唯一原因，但卻是最關鍵的一擊。

我記得我們有許多場凌厲血腥的對話，內容自然模糊了，但劇情的激烈程度，想起來，還有點膽戰心驚；那時候，年輕的我，並沒有意識到關係可以修復，也沒有能力去彌補每一個爛掉的對話。而她看起來，忙於每一台咖啡機的銷售，每一個行銷活動的戰果，每一次跟老闆的飯局，更沒有興趣處理我無處置放的情緒與矛盾。

回到去年夏天的晚上，我從 5 樓極盡所能地閃躲她，即使我認為她不太可能記得我是誰，一直到 1 樓，我才確認她再次消失在我美好的世界中。

我們，可能，終於完成了人生中最後一場相遇，彼此都覺得沒有責任，也沒有必要重新面對對方。

▍在衝突中先退一步，與對方一起找出問題所在

▍進行「拆分」，澄清自己的動幾是什麼，接著說明自己的動幾是什麼

▍先道歉，並重新聚焦在事情的討論上，且重新確認對話的共同目標

▍最後，利用分歧，化危機為轉機，你可以說：「剛才我們都有點情緒化，甚至對彼此發火。但至少我們都願意敞開心扉，表露真實感受。因為我們犯的錯，因為我們都很激動，反而有機會更了解彼此。」

回想 12、13 年前那幾場火爆的對話，一個年輕氣盛的我、一個氣勢凌人的她，都沒有想在衝突中先退一步；沒有人想踢掉情緒，回到理性，哪怕是 5 秒也好；沒有人想重新確認對話的共同目標；更沒有人願意把衝突當作珍貴的溝通格式，這真的非常可惜。

我想跟她說，未來的我們，即使不會再相遇，如果遇到了各自的「他們」，在「大打出手」之前，也許可以放下執念，試試看。

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星期三，我下單買了人生第 2 台 Nespresso 膠囊咖啡機 - 「Pixie 靛藍色」。

13 年前買的第一台 - Latissima Plus 在今年年初的時候故障了，年紀大了，換休不划算，就先放著，買現煮咖啡。

捱了 9 個月沒咖啡機的日子，最近以「舊換新」3,900 元的優惠價入手了小藍，昨天剛到貨，活蹦亂跳的。

13 年前，我從第一份工作 - 統一企業儲備幹部（主責 City Café B2B Business）畢業，加入那時剛進入台灣市場的 Nespresso Taiwan，也是人生中第一次加入 Tier 1 的「外商」。

原以為會一待好幾年，但生命中的種種，把我導向 85 度 C，又帶我到 Gogoro。

沒有認真喜歡流浪，但我的職涯算是漂泊，可能也是我的宿命吧？

能做的，就是讓每一場旅行，都是 Juicy 到不行的養分。畢竟人生，本來就是「所有的體驗的總和 x 10%」，讓一切的人、事、時、地、物，都變成美好人生的元素 -

▋ 價值觀與你大異其趣的同僚

▋ 給你提供前所未見的「心理安全感」的前主管

▋ 讓你匪夷所思的工作調度

▋ 讓你覺得饒富趣味但又內耗不已的政治權謀 ▋ 讓你心服口服的創意規劃

▋ 深得你心的領導風格

▋ 願意讓你主動再喝一杯咖啡、再約吃一碗紅燒牛肉麵的前老闆

▋ 1,303 台 Gogoro 快閃台北橋，水銀瀉地的瞬間

▋ 燒腦到虛脫的 Standup Meeting

▋ 帶著團隊上台領獎的瞬間

▋ 連續 17 個深夜，熬到凌晨三點鐘的獨白

▋ 一起在台上熱舞，奔放四射，解氣不已

▋ 一起穿上蓬蓬裙跳一場舞，痛快淋漓

▋ 上百場的教育訓練

▋ 東京的冰冷冷的雨，劍拔弩張的價格談判 ▋ -12% 的 MoM 淨利衰退

▋ 232% 的 YoY 營收成長

正如北野武在《北野武的小智慧》說的：「人生沒有答案，你走到哪裡，哪裡就是答案。」

🤟人生就是一場不斷失去與獲得的練習。

💯 看待人生事，心裡一定要裝著「滯後效應」，懂得給萬事萬物加上時間軸。不能老是期待立即變現，不能忽略時間的延遲與演變。

🔥人生本來就是徒勞無功的。

😝人生就兩件事：干你屁事；干我屁事。

😁人生不只是向上攀爬的過程，更是向內心奔走的旅程。

Ikimashou!!!