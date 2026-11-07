2026-11-07 10:13 Elvis Lin
「你走到哪裡，哪裡就是答案」：寫給每一個曾被職場衝突擊碎、最終長大成人的你
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：作者偶遇十多年前的前主管，回想職場衝突與離職關鍵經歷。
- 重點二：文章主張衝突可先退一步，透過道歉、拆分與重聚焦來修復關係。
- 重點三：作者以咖啡機、職涯漂泊與人生體悟，串起失去與獲得的成長。
關係可以修復，對話可以彌補，重新面對那些令你心碎的人。
去年夏天，我跟幾個死黨在板橋誠品的 5 樓買好了晚餐，正準備坐電扶梯下樓。我的眼角餘光瞄到一個人── 10 幾年前在雀巢 Nespresso 的前主管。
她沒有變得太老，當初的霸氣與銳氣也保留得很好，給人的距離感，跟當初，殊無二致。
她不能說是我離開雀巢 Nespresso 的唯一原因，但卻是最關鍵的一擊。
我記得我們有許多場凌厲血腥的對話，內容自然模糊了，但劇情的激烈程度，想起來，還有點膽戰心驚；那時候，年輕的我，並沒有意識到關係可以修復，也沒有能力去彌補每一個爛掉的對話。而她看起來，忙於每一台咖啡機的銷售，每一個行銷活動的戰果，每一次跟老闆的飯局，更沒有興趣處理我無處置放的情緒與矛盾。
回到去年夏天的晚上，我從 5 樓極盡所能地閃躲她，即使我認為她不太可能記得我是誰，一直到 1 樓，我才確認她再次消失在我美好的世界中。
我們，可能，終於完成了人生中最後一場相遇，彼此都覺得沒有責任，也沒有必要重新面對對方。
▍在衝突中先退一步，與對方一起找出問題所在
▍進行「拆分」，澄清自己的動幾是什麼，接著說明自己的動幾是什麼
▍先道歉，並重新聚焦在事情的討論上，且重新確認對話的共同目標
▍最後，利用分歧，化危機為轉機，你可以說：「剛才我們都有點情緒化，甚至對彼此發火。但至少我們都願意敞開心扉，表露真實感受。因為我們犯的錯，因為我們都很激動，反而有機會更了解彼此。」
回想 12、13 年前那幾場火爆的對話，一個年輕氣盛的我、一個氣勢凌人的她，都沒有想在衝突中先退一步；沒有人想踢掉情緒，回到理性，哪怕是 5 秒也好；沒有人想重新確認對話的共同目標；更沒有人願意把衝突當作珍貴的溝通格式，這真的非常可惜。
我想跟她說，未來的我們，即使不會再相遇，如果遇到了各自的「他們」，在「大打出手」之前，也許可以放下執念，試試看。
•┈┈┈┈┈┈୨୧┈┈┈┈┈┈•
星期三，我下單買了人生第 2 台 Nespresso 膠囊咖啡機 - 「Pixie 靛藍色」。
13 年前買的第一台 - Latissima Plus 在今年年初的時候故障了，年紀大了，換休不划算，就先放著，買現煮咖啡。
捱了 9 個月沒咖啡機的日子，最近以「舊換新」3,900 元的優惠價入手了小藍，昨天剛到貨，活蹦亂跳的。
13 年前，我從第一份工作 - 統一企業儲備幹部（主責 City Café B2B Business）畢業，加入那時剛進入台灣市場的 Nespresso Taiwan，也是人生中第一次加入 Tier 1 的「外商」。
原以為會一待好幾年，但生命中的種種，把我導向 85 度 C，又帶我到 Gogoro。
沒有認真喜歡流浪，但我的職涯算是漂泊，可能也是我的宿命吧？
能做的，就是讓每一場旅行，都是 Juicy 到不行的養分。畢竟人生，本來就是「所有的體驗的總和 x 10%」，讓一切的人、事、時、地、物，都變成美好人生的元素 -
▋ 價值觀與你大異其趣的同僚
▋ 給你提供前所未見的「心理安全感」的前主管
▋ 讓你匪夷所思的工作調度
▋ 讓你覺得饒富趣味但又內耗不已的政治權謀 ▋ 讓你心服口服的創意規劃
▋ 深得你心的領導風格
▋ 願意讓你主動再喝一杯咖啡、再約吃一碗紅燒牛肉麵的前老闆
▋ 1,303 台 Gogoro 快閃台北橋，水銀瀉地的瞬間
▋ 燒腦到虛脫的 Standup Meeting
▋ 帶著團隊上台領獎的瞬間
▋ 連續 17 個深夜，熬到凌晨三點鐘的獨白
▋ 一起在台上熱舞，奔放四射，解氣不已
▋ 一起穿上蓬蓬裙跳一場舞，痛快淋漓
▋ 上百場的教育訓練
▋ 東京的冰冷冷的雨，劍拔弩張的價格談判 ▋ -12% 的 MoM 淨利衰退
▋ 232% 的 YoY 營收成長
正如北野武在《北野武的小智慧》說的：「人生沒有答案，你走到哪裡，哪裡就是答案。」
🤟人生就是一場不斷失去與獲得的練習。
💯 看待人生事，心裡一定要裝著「滯後效應」，懂得給萬事萬物加上時間軸。不能老是期待立即變現，不能忽略時間的延遲與演變。
🔥人生本來就是徒勞無功的。
😝人生就兩件事：干你屁事；干我屁事。
😁人生不只是向上攀爬的過程，更是向內心奔走的旅程。
Ikimashou!!!
精華 FAQ
-
因為那位前主管曾是他離開雀巢 Nespresso 的關鍵人物，兩人過去有多場激烈衝突。重逢讓他立刻回想起當年的壓力與心結，也意識到彼此其實都沒有再面對對方的必要。
-
文章建議先在衝突中退一步，和對方一起找問題；接著拆分自己的動機，先道歉並把討論拉回事情本身，重新確認共同目標，最後把分歧轉成理解彼此的契機。
-
作者以買入第 2 台 Nespresso 咖啡機為引子，回顧自己從統一、Nespresso、85 度 C 到 Gogoro 的漂泊職涯，認為人生是失去與獲得的總和，重點在把每段經歷都變成養分。
喜歡這篇文章嗎？歡迎贊助作者，好內容值得更多人支持。贊助
贊助說明
為了鼓勵作者持續創作更好的內容，會員可以使用「贊助」功能實質回饋給喜愛的作者。可將您認為適合的點數贈送給作者，一旦使用贊助點數即不得撤銷，單筆贊助最低點數為30點，最高點數沒有上限。
U 利點數 1 點 = NTD 1 元。
您當前剩餘 U 利點數：0點；前往購買點數