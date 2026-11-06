2026-11-06 21:31 蒔緣‧鹿角腓腓
長期收看AI短劇，會讓人假性變笨嗎？
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：長期看AI短劇未必真變笨，而是可能出現假性疲勞感。
- 重點二：短劇高密度刺激與固定模板，容易讓觀眾被動接收資訊。
- 重點三：若缺少推理與思考練習，注意力與理解習慣可能受影響。
相信很多人都注意到，AI短劇的風行，已逐漸擴及不同年齡層的觀眾。
而「假性變笨」這個詞，也在2026年10月中旬，隨著媒體報導及網路討論「短劇降智」現象而受到關注。
不少網友反映，自己在大量觀看短劇後，出現思維遲鈍、注意力難以集中，甚至對日常事務提不起精神的感受，也因此引發了，短劇是否會影響認知能力的討論。
既然稱為「假性」變笨，便是指這種感受並不等同於智力真正下降，更不能直接解讀為大腦發生不可逆的結構萎縮或實質性損傷。
短劇的敘事特性，往往是在極短的時間內，安排高密度的衝突、情緒刺激與劇情反轉。當觀眾持續接收這類快速而密集的訊息，可能產生精神疲勞、注意力消耗，以及暫時難以集中精神處理其他事情的感受。
不過，這種暫時性的疲勞感，經過適當休息與調整，通常有機會改善。
而多巴胺是否真的因此被大量透支，則不能單憑觀看後的疲憊感就下定論。
真正值得留意的，是當這種高頻率的觀看模式，養成為日常習慣，是否會影響我們分配注意力、處理訊息，以及主動思考的方式。
所以，比起單純探討，長期或大量收看某些製作模式的Ai短劇，是否會引發「假性變笨」、「退化感」，不如換幾個角度來思考。
一、是什麼讓認知能力逐漸失去運用的機會？
原來，所謂的「變笨」，未必是大腦真的失去了什麼能力，而可能是我們逐漸習慣了不必思考的觀劇方式。
當大腦長期處於被動接收訊息的狀態，缺少主動推敲、判斷與深入理解的機會，久而久之，思考的耐心與習慣便可能受到影響。
而這類短劇最值得觀察的地方，就是幾乎一成不變的敘事模板。
包括：
1.好人與壞人的區別非常明顯： 不必猜測人物立場，不必懷疑角色動機，也不必透過劇情線索，進行推理與判斷。
2.對話缺乏鋪陳，凡事直接了當：有誤會不需要經過層層解釋，有冤屈也不必費心尋找證據，往往只要一個情節安排，就能迅速揭曉真相。
3.衝突與反擊接連不斷：劇情不斷堆疊刺激與互動，戲劇張力十足，卻幾乎沒有留下讓觀眾自行推敲、消化與思考的空間。
4.不同題材，卻有相似的劇情走向：不論是古裝劇、現偶劇、深山老林開荒、大海撈漁獲，還是萌娃團寵，大抵不脫離相似的模式：一開始好人遭受欺負，接著劇情很快安排反擊，讓觀眾立即獲得情緒上的滿足。
5.人物情緒被高度視覺化：AI的設計，能將角色的情緒透過表情、肢體動作與台詞清楚呈現。某些細微的情緒變化，甚至能被刻意放大，讓觀眾幾乎不必猜測人物的心思，就能直接接收到角色想傳達的情緒。這也是AI短劇容易吸引觀眾的特色之一。
這些敘事模板，並不代表AI短劇真的降低了觀眾的智力，而是它提供了一種不必主動思考、不必自行尋找答案的觀看模式。
當觀眾習慣了這種資訊輸入方式，便可能越來越依賴直接、快速、明確的刺激，對於需要耐心、推理、辨識與理解的內容，反而逐漸失去興趣。
某些認知能力長期缺少運用的機會，便可能讓人產生思考變慢、理解變得吃力的感受。
這或許才是「假性變笨」值得觀察的第一個方向。
~~~~未完待續~~~~
文by蒔緣觀劇
精華 FAQ
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因為它常帶來的是短暫疲勞、注意力耗損與思考遲鈍感，不代表智力真的下降；真正要留意的是，長期被動觀看可能讓人越來越少主動推理與深度理解。
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主要包括人物善惡分明、對話直接、衝突密集、劇情模板高度相似，以及情緒表達過度視覺化，讓觀眾幾乎不必猜測、推敲或自行補足資訊。
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作者提醒，重點不在於短劇是否真的讓人變笨，而在於它是否讓人習慣快速刺激與被動接收；若要避免思考能力被削弱，就要保留需要耐心與判斷的內容。
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