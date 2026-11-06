《星期整聊事｜Mandy》: 我可以很愛我的學生，但我不想把整個人生都奉獻給工作。

AI重點 文章重點整理： 重點一： Mandy 喜歡教書與孩子，卻被班導工作與行政壓得喘不過氣。

Mandy 喜歡教書與孩子，卻被班導工作與行政壓得喘不過氣。 重點二： 下班後家長訊息不斷，讓她幾乎沒有真正屬於自己的休息時間。

下班後家長訊息不斷，讓她幾乎沒有真正屬於自己的休息時間。 重點三：她開始調整回覆界線，學會把自己重新放回生活與人生裡。

——Mandy

晚上九點四十七分，Mandy 的手機又亮了。

「老師，不好意思這麼晚打擾，請問明天的作業是寫哪幾頁？」

她剛洗完澡，頭髮還沒吹乾，原本想躺在沙發上看一集影集，卻還是習慣性地拿起手機，打開聯絡簿照片，確認今天交代的功課。

回覆完第一位家長，第二則訊息又跳了出來。

「老師，我們家孩子說今天有人推他，想請問一下是什麼情況？」

Mandy 看著螢幕，深深嘆了一口氣。

她知道家長只是擔心孩子，也明白身為班導師，很多事情確實需要好好溝通。可是她突然很想問一句：「現在已經下班了，我可以不要再當老師了嗎？」

白天，她要教課、控班、處理學生吵架、安撫哭泣的孩子、批改作業，還要完成行政交辦事項。到了晚上，學生放學了，教室安靜了，家長的訊息卻還在繼續。

她很喜歡孩子。也曾經很喜歡教書。只是最近的她，開始不知道自己到底還能撐多久。

01｜最累的不是上課是永遠有處理不完的事情

剛開始當老師的時候，Mandy 以為自己的工作就是備課、教學，陪著孩子慢慢進步。她喜歡看見學生終於聽懂一道題目時的表情，也喜歡那些孩子突然跑過來說：「老師，我今天有進步喔！」的瞬間。那時候，她覺得教書是一份很有成就感的工作。

可是當上班導師之後，她才發現，真正佔據時間的往往不只是教學。早上要確認學生出缺席，中午要處理孩子之間的摩擦，下午要追蹤作業、安排補課、聯絡家長，空堂時間還得處理行政表單和各種臨時交辦事項。

有時候她只是想安靜喝一杯水，卻又聽見學生喊：「老師，他拿我的東西！」她只好放下杯子，重新走進教室。

最讓人無力的，不是事情很多，而是每一件事情都有人在等她處理。當大家都需要老師的時候，老師好像就不能有累的時候。

02｜控班最難的，不是讓學生安靜，而是每天都要重新拿出耐心

Mandy 班上有幾個特別活潑的孩子。

有些學生上課容易分心，有些喜歡聊天，有些情緒一來就會跟同學發生衝突。她知道每個孩子的個性不同，也一直努力尋找適合他們的教學方式。她會調整座位、設計獎勵制度，也會在下課後個別提醒，希望學生能慢慢建立規矩。

可是教育最現實的地方，就是今天做得很好，不代表明天也會一樣。

有時候一堂課才開始十分鐘，她就已經提醒了好幾次秩序。好不容易讓大家安靜下來，另一邊又有人吵架。她一邊維持班級秩序，一邊擔心課程進度落後，還得注意其他學生是不是已經失去學習興趣。

下課鐘響的時候，學生開開心心地跑出去，Mandy 卻只想坐在椅子上安靜五分鐘。

她不是不喜歡孩子，也不是沒有耐心。

只是當一個人每天都要保持情緒穩定、理解別人、解決衝突，回到家之後，真的很難再拿出同樣的力氣照顧自己。

03｜最委屈的是努力做了很多，卻總覺得自己還不夠好

有一次，Mandy 花了整個晚上準備隔天的課程。

她設計了遊戲、整理學習單，希望讓學生更願意參與。結果隔天上課，班上幾個孩子一直吵鬧，活動被迫中斷，原本安排好的進度也沒有完成。

放學後，她又收到家長詢問孩子學習狀況的訊息。

「老師，為什麼孩子最近單字都背不起來？」

她很認真地解釋學生目前的學習情況，也提出後續加強方式。可是回覆完之後，心裡還是有一種說不出口的委屈。

她知道家長關心成績沒有錯，也知道自己還有很多可以改進的地方。只是她偶爾會想，為什麼大家總是看見孩子還沒有做到的部分，卻很少看見老師已經付出的努力？

教育是一份很特別的工作。

你付出很多，不一定立刻看得見成果；你認真準備，也不一定每堂課都能順利。

最消耗人的，有時候不是工作做不好，而是你已經很努力，卻還是一直懷疑自己是不是不夠好。

04｜下班後最害怕的，不是手機沒電，而是家長訊息又跳出來了

以前的 Mandy 很習慣即時回覆訊息。

只要家長有問題，她總覺得應該盡快處理。因為她不希望對方擔心，也不想讓家長覺得老師不負責任。即使已經晚上十點，只要看見訊息，她還是會忍不住打開。

久而久之，她發現自己好像沒有真正下班的時間。

吃飯時會看手機，洗澡前會確認群組，週末出去玩也會擔心是不是漏掉什麼通知。甚至有一次，她和朋友正在吃晚餐，手機突然響起，她下意識地露出緊張的表情。

朋友問她：「妳現在不是下班了嗎？」

她愣了一下，才發現自己好像已經忘記下班應該是什麼感覺。

她開始明白，家長的需求值得被尊重，但老師的私人時間也同樣重要。不是每一件事情都必須在晚上立刻解決，也不是只要沒有即時回覆，就代表自己不夠認真。

一個好的老師，可以很負責任，但不應該需要二十四小時都在工作。

05｜曾經很喜歡的工作現在卻讓自己想逃離

某個星期五晚上，Mandy 和朋友約吃飯。

朋友問她：「妳最近過得怎麼樣？」

她原本想回答還不錯，卻突然不知道該怎麼說。

因為她的生活好像只剩下工作。

每天早上起床就開始想今天的課程，到了學校要處理學生、行政與家長的事情，晚上回家還要整理明天的教材。星期六只想補眠，星期天又開始擔心星期一要面對的班級狀況。

朋友問她：「那妳有沒有想過換工作？」

Mandy 沉默了。她不是沒有想過。只是如果不教書了，自己還能做什麼？已經累積的教學經驗要怎麼辦？換一份工作真的會比較輕鬆嗎？如果離開教育現場，是不是代表自己以前的努力都白費了？

真正讓自己迷惘的，不只是要不要離職。

而是當一個人把太多時間交給工作，久了以後，竟然會忘記自己除了這個身分，還可以成為什麼樣的人。

06｜不是再努力一點，而是重新把自己放回人生裡

後來的 Mandy 沒有立刻辭職。

她還是每天走進教室，還是會提醒學生上課不要聊天，也還是會因為孩子的一點點進步而開心。

只是她開始試著改變一些事情。

她和主管討論工作分配，也嘗試建立家長訊息的回覆時段。非緊急的問題留到工作時間處理，不再要求自己每一則訊息都必須立刻回覆。遇到班級管理的困難，她開始和其他老師交流，而不是把所有問題都歸咎於自己。

放假的時候，她也重新安排屬於自己的時間。

有時候去咖啡廳坐坐，有時候只是散步、看電影，或者什麼事情都不做。她慢慢發現，原來生活不需要每一天都很有效率，也不需要把所有時間拿來準備下一堂課。

她依然重視教育，也依然希望成為一個好老師。

我可以很愛我的學生，也可以不把整個人生都奉獻給工作。

後來有人問 Mandy：「妳還喜歡當老師嗎？」

她想了一下，沒有立刻回答。因為她發現，這個問題其實很難。她喜歡學生終於學會一個單字時的笑容，喜歡孩子在走廊遠遠喊著「老師好」，也喜歡那些曾經讓她覺得自己正在做一件有意義的事情的瞬間。

可是她也真的累了。累到有時候不想講話，累到下班只想一個人待著，累到開始懷疑自己是不是不適合這份工作。

「我真的還喜歡這份工作嗎? 」