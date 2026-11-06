2026-11-06 16:23 女子漾／編輯金柔葳
分手多年還忘不了！4星座最容易成為前任心中的白月光，第一名太難取代
有些人分手後很快就能放下，有些人卻像心裡的一根刺，即使過了好幾年，偶爾想起還是會忍不住心動！在星座性格分析中，有4個星座特別容易成為前任心中的「白月光」，可能是因為戀愛時太過溫柔，也可能是獨特的個性讓人難以取代。即使雙方早已沒有聯絡，對方仍可能在某個瞬間想起曾經的美好。快來看看你有沒有上榜！
白月光星座TOP 4：雙魚座，溫柔體貼讓人懷念
雙魚座談戀愛時，總能把另一半的小事放在心上，記得對方喜歡吃什麼、討厭什麼，也願意在對方心情低落時耐心陪伴。他們擅長營造浪漫氛圍，一句貼心的關心、一場精心準備的約會，都可能成為戀人多年後仍記得的回憶。
雙魚座最讓前任難忘的地方，就是那份毫無保留的真心。分手後，對方或許還能遇見更適合的人，卻不一定能再次感受到當初被細心呵護的感覺。尤其當生活遇到挫折時，更容易懷念雙魚座曾經給予的溫柔與陪伴。
白月光星座TOP 3：天秤座，魅力太強讓前任忍不住比較
天秤座天生懂得經營關係，戀愛時既有浪漫情調，也重視相處的舒適感。他們通常不喜歡無謂的爭吵，遇到意見不合時，傾向先溝通、尋找雙方都能接受的方式，加上懂得打扮、重視生活質感，往往能為戀愛留下許多美好回憶。
最讓前任放不下的，是天秤座那種恰到好處的吸引力。分手後，即使對方開始新戀情，也可能不自覺想起天秤座的體貼、幽默與相處默契。尤其天秤座一旦決定離開，往往會努力維持體面，這份瀟灑反而讓前任更想知道：「他現在過得好嗎？」
白月光星座TOP 2：巨蟹座，失去後才懂被愛的幸福
巨蟹座一旦認定一個人，就容易把對方當成家人般照顧。他們重視感情中的安全感，也願意花時間經營兩人的日常。無論是生病時的一碗熱湯，還是加班後的一句關心，巨蟹座總能用生活裡的小細節，讓另一半感受到被放在心上的幸福。
然而，這份照顧有時也容易在交往期間被視為理所當然。直到分手後，前任才可能發現，原來有人願意記住自己的習慣、包容自己的脾氣，是多麼難得的事。巨蟹座留下的回憶通常沒有太多轟轟烈烈的情節，卻最容易在平凡日常裡突然浮現，讓人越想越捨不得。
白月光星座TOP 1：天蠍座，愛得太深讓前任一輩子難忘
天蠍座在感情中慢熱又謹慎，不輕易敞開心房，但一旦愛上，就會展現強烈的專一與投入，讓另一半感受到自己被深深珍惜。
天蠍座最讓前任難忘的，就是那段刻骨銘心的感情。無論是熱戀時的濃烈、爭吵時的拉扯，還是分開後的沉默，都容易成為難以抹去的回憶。尤其當天蠍座徹底死心、不再回頭，更可能讓前任多年後仍感到遺憾。
➤星座分析僅供參考與娛樂，請勿過度迷信
｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower