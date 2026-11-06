2026-11-06 16:08 女子漾／編輯金柔葳
毛孩喝水少、老化怎麼辦？獸醫教3招補水，熟齡照護別等生病才開始
天氣轉涼，家中毛孩是不是也越來越不愛喝水？其實，貓狗的飲水習慣會受到環境、活動量與飲食影響，長期水分攝取不足，更可能增加泌尿道及腎臟健康風險。此外，隨著寵物年齡增長，日常營養與健康管理也變得更加重要。法國皇家近期分享3大補水技巧，並攜手亞洲小動物獸醫師協會（FASAVA）推動高齡寵物預防照護與營養教育。女子漾整理兩大毛孩健康照護重點，幫助飼主掌握日常補水與熟齡管理方法。
毛孩換季喝水變少？獸醫教3招補水，乾濕糧搭配更重要
天氣轉涼，毛孩喝水量也可能跟著減少！琪欣動物醫院獸醫師黃若茜指出，狗狗每日每公斤約需60毫升水分，貓咪則約40至60毫升。以5公斤貓咪為例，一天約需200至300毫升，10公斤狗狗則約600毫升。不過，實際需求仍會因年齡、活動量及健康狀況而有所不同。
想讓不愛喝水的毛孩主動補水，法國皇家建議從以下3個方向調整：
增加飲水據點：
在毛孩經常活動、休息的位置放置水碗，並定期換水、清潔容器。水碗盡量放在安靜、少受干擾的地方，與飼料碗適度分開，多寵家庭也可以增加水碗數量，避免搶水或互相干擾。
換水碗、試試流動水：
部分貓狗喜歡流動水，飼主可嘗試飲水機，或更換不同材質、尺寸的水碗。法國皇家指出，有些貓咪偏好直徑小於15公分的水碗，建議依毛孩喜好調整，增加喝水意願。
透過濕糧補充水分：
不愛喝水的毛孩，可透過主食濕糧補充水分。不過，獸醫師吳冠勳提醒，乾濕糧熱量不同，不能直接以1：1的重量替換，應依餵食指南調整份量，避免攝取過多熱量。
針對有濕糧需求的貓咪，法國皇家也推出「AIRLIFT貓咪主食罐」，以舒芙蕾般的綿密口感為特色，提供11歲以上、15歲以上熟齡貓，以及腸胃保健、體重控制等不同配方選擇。飼主可依貓咪的年齡、飲食偏好與健康需求挑選，若有慢性疾病或特殊營養需求，則建議先諮詢獸醫師。
毛孩老了才開始保養就太晚？逾8成飼主擔心老化，照護應提前規劃
除了日常補水，隨著貓狗年齡增長，如何延長健康生活的時間，也成為飼主關注的問題。法國皇家針對多個國家及地區、約1.9萬名貓犬飼主進行調查，發現超過8成受訪者擔心寵物逐漸老去，卻有不到一半制定明確的照護計畫，更有48%的飼主直到毛孩出現健康衰退徵兆，才開始積極進行老化管理。
寵物老化可能在出現明顯徵兆前就已悄悄開始！研究指出，營養、體重與活動量都會影響貓狗的健康老化，飼主不妨及早建立以下照護習慣：
定期追蹤體重與飲食：
留意毛孩是否突然變胖、變瘦，或出現食慾及飲水習慣改變，並依照年齡與健康需求調整飲食。
維持適度活動：
依照毛孩的體力與身體狀況安排日常運動，避免長期缺乏活動，並留意行動能力是否出現變化。
提早與獸醫討論熟齡照護：
即使毛孩看起來健康，也可以透過定期健康檢查，評估體重、營養狀態及潛在疾病風險，依個別狀況制定照護計畫。
為了提升獸醫臨床營養與高齡照護專業，法國皇家也宣布與亞洲小動物獸醫師協會（FASAVA）展開為期5年的策略合作，並在2026年10月31日至11月2日於台北舉辦的第14屆亞洲小動物獸醫大會上，發表「CASAN進階小動物營養學認證課程」。
這項免費線上課程主要提供獸醫專業人員學習，內容涵蓋不同生命階段的營養需求，以及腸胃、腎臟、泌尿、皮膚與代謝疾病的營養管理，完整規劃12個單元，預計於2027年初再推出8個新單元。透過專業教育與預防照護觀念，希望協助獸醫師為不同年齡、健康狀況的毛孩提供更適切的照護建議。
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