2026-11-06 16:37 女子漾／編輯張念慈
《末路兼職》李宰旭爆紅7件事！曾認愛aespa Karina、入伍前最後一部韓劇演技獲讚
Netflix韓劇《末路兼職》上線後掀起追劇話題，男主角李宰旭這次徹底拋開《還魂》的帥氣形象，化身欠下鉅額債務的落魄青年「卞革浚」，原本想靠著時薪50倍的神祕兼職翻身，沒想到每份工作都藏著致命危機，讓他嚇到崩潰、狼狽逃命，精湛演技獲得不少好評！
李宰旭戲外同樣話題十足，除了曾與女團aespa隊長Karina公開戀情，還擁有模特兒般的高挑身材，更在事業上升期選擇入伍。究竟這位韓劇男神有哪些故事？女子漾整理李宰旭7件事，帶大家認識他的出道經歷、代表作品、感情世界與最新近況。
文章目錄
李宰旭介紹1：187公分高挑身材，出道就演玄彬情敵
1998年5月10日出生的李宰旭，擁有187公分高挑身材，精緻五官加上成熟氣質，讓人很難相信他才20歲就正式出道。2018年，他透過玄彬、朴信惠主演的韓劇《阿爾罕布拉宮的回憶》踏入演藝圈，飾演遊戲世界中的神祕角色「馬可」，與玄彬飾演的劉鎮宇有精彩對手戲。
有趣的是，當時李宰旭明明年紀很輕，卻因為外型成熟、眼神銳利，成功演出帶有危險氣息的角色。首次演戲就能與玄彬同台，也讓他迅速累積表演經驗，為之後挑戰不同類型角色打下基礎。
李宰旭介紹2：《意外發現的一天》演壞男孩爆紅，男配角比男主角還搶眼
真正讓李宰旭人氣大漲的作品，是2019年校園奇幻韓劇《意外發現的一天》。他飾演個性冷漠、脾氣暴躁的富家少爺「白經」，與金惠奫飾演的殷端午有著複雜的婚約關係。
白經明明在乎端午，卻總用傷人的態度掩飾情感，直到發現對方逐漸將心思放在別人身上，才開始正視自己的感情。這種嘴硬又彆扭的角色設定，讓不少觀眾一邊生氣、一邊心疼，甚至出現支持白經的觀眾。
李宰旭也憑藉這部作品拿下2020年百想藝術大賞電視部門男子新人演技獎，正式躋身韓劇備受關注的新生代男演員。
李宰旭介紹3：《還魂》晉升古裝男神，與庭沼珉、高允貞CP感超強
如果說《意外發現的一天》讓李宰旭打開知名度，那麼2022年的《還魂》系列，絕對是他演藝事業的重要轉捩點！
李宰旭飾演大湖國張氏家族少爺「張煜」，雖然出身名門，卻因身世祕密被封住氣門，無法像其他術士一樣修煉。直到遇見庭沼珉飾演的無德，才逐漸踏上成為強大術士的道路，兩人亦師亦友的相處模式，讓觀眾追得欲罷不能。
到了《還魂：光與影》，李宰旭再與高允貞搭檔，飾演經歷失去摯愛、性格變得冷酷的張煜。角色背負傷痛卻仍深情守護愛人的模樣，讓不少粉絲直呼心疼，也讓李宰旭成功站穩韓劇男主角地位。
李宰旭介紹4：挑戰財閥復仇、醫療愛情劇，戲路越來越廣
李宰旭走紅後，沒有只接浪漫愛情劇，反而積極挑戰不同類型的角色。2023年，他在《死期將至》特別出演極具悲劇色彩的角色，短短戲份就讓人印象深刻。
2024年，他主演Disney+韓劇《篡位》，飾演出身複雜、頭腦聰明的韓太悟，與李濬榮飾演的財閥私生子攜手向上爬，試圖站上韓國頂級財閥權力核心。劇中充滿野心、背叛與利益交換，讓李宰旭展現冷靜算計的一面。
近年他也陸續挑戰愛情與醫療題材，從古裝術士、復仇青年到《末路兼職》的膽小打工仔，每次回歸都努力呈現不一樣的角色魅力。
李宰旭介紹5：曾認愛aespa Karina！米蘭時裝秀一見鍾情，公開戀情5週就分手
李宰旭最轟動的感情新聞，莫過於2024年與人氣女團aespa隊長Karina的短暫戀情！兩人因為同年1月出席義大利米蘭Prada時裝秀而結緣，據韓媒《Dispatch》報導，兩人在活動上互有好感，之後持續保持聯繫，逐漸發展成戀人關係。
2024年2月27日，韓媒曝光兩人在首爾約會的照片，雙方經紀公司隨後證實戀情，表示兩人正處於互相了解的階段。由於當時Karina正是K-pop當紅偶像，李宰旭也憑《還魂》人氣飆升，這段「韓劇男神戀上女團隊長」的戀情，瞬間成為娛樂圈焦點。
然而，戀情公開僅約5週，兩人就在4月2日宣布分手。李宰旭所屬公司當時表示，他決定專注於正在拍攝的作品，雙方回到互相支持的同事關係。這段短暫戀情也讓不少支持兩人的粉絲感到惋惜。
李宰旭介紹6：戲外是時尚寵兒！私下反差萌圈粉
李宰旭在戲劇裡經常演出冷酷、難以親近的角色，但私下卻有著截然不同的一面。高挑身材搭配俐落五官，讓他成為時尚品牌與雜誌喜愛的演員之一，不管是正式西裝、皮革外套，還是休閒穿搭，都能展現獨特魅力。
他也曾為時尚活動來台，與台灣粉絲近距離互動。平時在社群上分享的生活照，經常能看到他自然微笑、搞怪或放鬆的模樣，與螢幕上的高冷形象形成有趣反差。
2025年，李宰旭還加入韓國實境綜藝《姐姐們的產地直送2》，成為固定班底，跟著其他成員體驗漁村、農村生活。觀眾也因此看見他在戲劇之外，親切又帶點呆萌的個性，難怪不少粉絲越了解越喜歡！
李宰旭介紹7：28歲入伍服役！《末路兼職》成入伍前最後一部韓劇
讓粉絲相當不捨的是，李宰旭已經在2026年5月18日正式以陸軍現役軍人身分入伍！入伍前一天，他特別在社群平台公開剪短頭髮的照片，向粉絲報平安，表示自己會平安歸來。
為了讓粉絲在「軍白期」依然能看到新作品，李宰旭入伍前就完成多部戲劇拍攝。除了2026年6月播出的醫療愛情劇《醫到孤島愛上你》，還有10月30日登場的Netflix《末路兼職》，成為他入伍前拍攝、服役期間推出的重要作品。
尤其《末路兼職》讓觀眾看見李宰旭完全不同的演技！他飾演的卞革浚因為被詐騙欠下鉅額債務，接下「蜘蛛人力」提供的高薪工作，原本只想趕快賺錢還債，沒想到超商夜班、送牛奶、臨床試驗等工作，竟然接連出現無法解釋的恐怖事件。
劇中李宰旭頂著黑眼圈、滿臉疲憊，遇到怪事就嚇得結巴、逃跑，完全沒有偶像包袱。韓國媒體也肯定他將普通人面對恐懼的真實反應演得十分生動。對粉絲而言，這部作品既能欣賞他的突破演出，也成為等待男神退伍期間的重要追劇選擇。
《末路兼職》全劇共8集，目前已在Netflix一次上線，喜歡李宰旭的觀眾，不妨趁這次重新回顧他出道以來的代表作品！