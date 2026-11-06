2026-11-06 16:01 女子漾／編輯黃冠婷
老公寵小三還想廢后！《再婚皇后》申敏兒直接改嫁李鍾碩，5個愛情觀比復仇更痛快 女人必看
老公愛上別的女人，甚至想把情婦扶正，身為皇后的你會怎麼做？Disney+話題韓劇《再婚皇后》由申敏兒、朱智勛、李鍾碩及李世榮主演，11月3日正式開播，劇情圍繞皇后娜菲爾遭丈夫背叛後，決定離婚並改嫁鄰國王子的故事。
比起宮廷裡的愛恨糾葛，娜菲爾面對婚變時的冷靜與果斷，更讓人重新思考愛情中的自我價值。女子漾從劇情整理出5個清醒愛情觀，或許能為正在感情中迷惘的女孩帶來一些啟發。
文章目錄
《再婚皇后》劇情介紹：丈夫出軌還想扶正情婦，皇后決定改嫁王子
《再婚皇后》改編自Alphatart創作的同名網路小說及其漫畫版本，故事以架空的東大帝國為背景。申敏兒飾演的娜菲爾，自幼接受皇后教育，擁有出色的政治能力與沉穩性格，原本與青梅竹馬索本修（朱智勛 飾）共同治理帝國。
然而，索本修遇見逃亡奴隸出身的菈絲塔（李世榮 飾）後，逐漸將感情轉向她，甚至打算讓菈絲塔取代娜菲爾的皇后地位。多年婚姻與承諾，在丈夫的變心之下逐漸崩塌。
面對突如其來的婚變，娜菲爾沒有選擇苦苦挽留，而是同意離婚，並提出與西王國王子海因里（李鍾碩 飾）再婚的要求。一場原本由皇帝主導的離婚風波，也因此演變成牽動兩國命運的宮廷權力鬥爭。
《再婚皇后》愛情觀1：他不愛你了，不代表你不值得被愛
被伴侶背叛時，很多人的第一個反應，可能是懷疑自己：「是不是我不夠漂亮？是不是我做得不夠好？」
娜菲爾曾是索本修最親近的人，兩人有共同的成長回憶，也曾對未來抱有期待。然而，即使她努力扮演好皇后的角色，仍無法阻止丈夫變心。
這段劇情提醒我們：
一個人是否忠於感情，是他自己的選擇。伴侶的背叛不應成為否定自己的理由，也不需要為了證明自己值得被愛，與另一個人比較。感情失敗不代表人生失敗，更不代表自己失去了被珍惜的資格。
《再婚皇后》愛情觀2：真正的清醒，是知道什麼時候該停止委屈
娜菲爾最令人印象深刻的地方，是她沒有因為害怕失去皇后身分，就一再接受丈夫提出的要求。
現實感情中，有些人明明已經不快樂，卻因為交往多年、共同朋友圈，甚至害怕重新開始，而遲遲無法離開。心裡總想著：「再忍一下，他或許就會改變。」
但一段關係能否繼續，需要雙方共同努力。如果伴侶反覆違背承諾、忽視你的感受，又不願意面對問題，繼續等待未必能換來想要的結果。
娜菲爾的選擇讓人看見：
承認一段感情已經改變，需要勇氣；決定離開，也不等於否定過去付出的真心。
《再婚皇后》愛情觀3：別因為害怕失去，就放棄自己的底線
索本修擁有皇帝身分，習慣掌握宮廷中的決定權，卻也試圖主導娜菲爾的婚姻與未來。
這樣的權力落差，放到現實生活同樣值得思考。有些人會因為太在乎伴侶，而不斷調整自己的原則，明明介意對方與異性曖昧，卻不敢表達；明明不喜歡被冷落，仍說服自己不要太計較。
每對伴侶對相處界線的期待不同，但重要的是雙方能否坦誠討論，並尊重彼此的感受。娜菲爾即使面對皇帝，也沒有放棄替自己做決定的權利。
當一段關係總是只有其中一人退讓，就值得重新檢視彼此是否真正平等。
《再婚皇后》愛情觀4：分開之後，人生仍然有重新開始的可能
《再婚皇后》最有戲劇張力的設定，就是娜菲爾在離婚後，選擇與西王國王子海因里再婚。
對她而言，這個決定牽涉感情，也涉及身分、政治與未來人生的重新安排。當原本熟悉的一切被打亂，她仍試圖尋找新的出路。
現實中，結束一段長期關係同樣不容易。除了失去伴侶，還可能需要重新調整生活習慣、經濟安排與未來計畫。
不過，重新開始未必代表立刻投入下一段戀情。
有人選擇再次相信愛情，也有人希望先把時間留給自己。只要是經過思考、符合自身需求的決定，都值得被尊重。
《再婚皇后》愛情觀5：最漂亮的反擊，是重新掌握自己的人生
如果只看《再婚皇后》的故事設定，很容易把它當成一部「渣男後悔、前妻華麗改嫁」的爽劇。但娜菲爾最值得討論的地方，其實是她始終擁有自己的能力與判斷。
她並非因為遇見海因里，才突然變得有價值。早在婚姻發生危機之前，她就已經是一位具備政治能力、受到人民敬重的皇后。
這也讓人想到，當一段感情結束後，真正值得重新找回的，可能是曾經為了關係而擱置的興趣、朋友、工作目標，以及對未來的期待。
有人會選擇離開，有人選擇修復關係，也有人需要更多時間釐清心意。無論最後做出什麼決定，重要的是保有選擇權，並且不再把自己的價值完全交給另一個人決定。
《再婚皇后》播出資訊
劇名：《再婚皇后》（The Remarried Empress）
播出平台：Disney+
開播日期：2026年11月3日
主演：申敏兒、朱智勛、李鍾碩、李世榮
類型：宮廷、奇幻、愛情
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