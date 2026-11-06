2026-11-06 15:26 女子漾／編輯金柔葳
動漫迷快衝！「宅一番」誠品R79登場，28大IP盲抽、天線寶寶台灣限定造型必收
動漫迷準備荷包失守！「宅一番」11月5日起至2027年1月24日進駐台北誠品R79，集結28大人氣IP、近400張卡牌與近170款盲抽新品，包含《咒術迴戰》、《獵人》、《膽大黨》、《家庭教師 HITMAN REBORN!》等熱門動漫，還有《天線寶寶》抱珍奶、雞排的超萌台灣日常吊飾，以及《蠟筆小新》花生搖搖公仔、《飛天小女警×熊熊遇見你》聯名周邊。女子漾整理這次「宅一番」必逛亮點、限定商品與價格，動漫收藏控快筆記！
文章目錄
宅一番亮點1：28大IP集結！《咒術迴戰》、《獵人》人氣卡牌回歸
喜歡收集動漫卡牌的粉絲，這次真的有得抽！「宅一番」集結28大IP、近400張卡牌，其中《擅長逃跑的殿下》、《異世界四重奏》與《關於我轉生變成史萊姆這檔事》推出共40張全新卡牌。
《擅長逃跑的殿下》收錄14張動畫名場面，《異世界四重奏》則讓多部異世界作品角色化身Q版樂手，推出12張可愛卡牌；《關於我轉生變成史萊姆這檔事》則帶來14張角色閃卡，利姆路、蜜莉姆與紅丸帥氣登場。
此外，《咒術迴戰》、《獵人》、《我的英雄學院》、《藥師少女的獨語》等人氣作品也同步推出經典卡牌，無論喜歡五條悟、奇犽還是貓貓，都有機會抽到心儀角色！
宅一番亮點2：《家庭教師》回憶殺！《膽大黨》變色杯遇冰變身
經典動漫迷準備尖叫！《家庭教師 HITMAN REBORN!》推出「連接吊飾立牌」與角色徽章，阿綱、獄寺、山本等人氣角色通通登場，吊飾立牌每款150元、徽章120元，讓粉絲重溫熱血回憶。
《膽大黨》則帶來超有趣的「變色杯」，只要倒入冰飲，杯身角色就會切換成變身姿態，每款288元！另外還有高速婆婆招財貓造型的立體磁鐵168元，以及《路人超能100》炫彩立牌150元，從實用小物到角色收藏一次滿足。
宅一番亮點3：《天線寶寶》抱珍奶、雞排！台灣日常吊飾萌翻
這次最有台灣味的周邊絕對是《天線寶寶》！全新「台灣日常系列絨毛吊飾」讓丁丁、迪西、拉拉與小波抱著電鍋、珍珠奶茶、雞排等台灣代表性物品，連藍白拖、茄芷袋都融入設計，熟悉的童年角色瞬間變得超接地氣，每款350元，掛在包包上可愛度爆表！
另外還有《飛天小女警×熊熊遇見你》跨界聯名，花花、泡泡、毛毛與熊熊們交換造型，推出350元的絨毛造型吊飾，以及199元的不鏽鋼迷你杯，喜歡可愛角色的女孩絕對不能錯過！
宅一番亮點4：《蠟筆小新》花生搖搖公仔129元！褲褲兔藏隱藏版
宅一番亮點4：《蠟筆小新》花生搖搖公仔129元！褲褲兔藏隱藏版
小新迷又有新玩具可以收！《蠟筆小新》推出「花生搖搖公仔」，圓滾滾的造型只要輕輕一碰就會左右搖晃，每款129元，擺在辦公桌上療癒感十足。
人氣角色《褲褲兔》則推出「超級變變變」盲抽，透過磁吸眼鏡搭配不同表情，呈現16種可愛又倒楣的模樣，還藏有一款隱藏版，每款189元。喜歡夢幻少女風格的粉絲，也能收藏《魔法少女小圓》星星複合吊飾328元、幻彩雷射小卡99元與造型書籤磁鐵89元。
宅一番亮點5：《轉生史萊姆》獨家專區！角色抱枕、空調毯通通有
《關於我轉生變成史萊姆這檔事》粉絲必逛！現場打造主題專區，推出近25款新品，包含8款「炫彩窗花立牌」與8款「閃粉劇照徽章」，利姆路、紅丸、朱菜等人氣角色通通登場！還有超療癒居家周邊，像是史萊姆方型抱枕580元、角色空調毯780元，以及和風碟子組480元，讓粉絲在家也能被萌王包圍！
活動日期：2026年11月5日至2027年1月24日
「宅一番」誠品R79活動資訊
活動地點：誠品R79，台北市大同區南京西路16號B1
營業時間：週一至週日11:00至21:30
商品採盲抽形式，實際款式依現場抽取結果為準，詳細販售資訊以現場公告為主。
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