2026-11-06 15:08 女子漾／編輯金柔葳
當初不珍惜，失去才後悔！6部「追妻火葬場」韓劇，金秀賢《淚之女王》虐到哭
有些男人偏偏要等到失去，才發現身邊的人有多重要！韓劇最讓人又氣又心疼的「追妻火葬場」情節，莫過於男主角一開始冷漠、嘴硬，甚至因誤會親手推開心愛的人，直到女主決定離開，才開始後悔莫及。看著曾經高高在上的男主放下自尊，想盡辦法挽回感情，真的讓人一邊心疼、一邊大喊活該！女子漾整理6部「追妻火葬場」韓劇，包含《淚之女王》、《認識的妻子》、《金秘書為何那樣》等人氣作品，從婚姻危機、離婚重逢到霸總追愛，每部都讓人越追越上癮！
文章目錄
追妻火葬場韓劇推薦1：《淚之女王》金秀賢、金智媛
金秀賢、金智媛主演的《淚之女王》，絕對是近年最催淚的婚姻愛情劇！金秀賢飾演的白賢祐與財閥千金洪海仁（金智媛 飾）原本甜蜜相戀，沒想到結婚3年後，兩人卻逐漸變成無話可說的夫妻。賢祐長期承受豪門壓力，甚至動了離婚念頭，直到得知海仁罹患重病，才讓兩人的關係出現轉機。
隨著彼此重新靠近，賢祐逐漸找回當初的愛意，從一心想逃離婚姻，到願意為妻子付出一切，轉變讓人相當揪心。明明深愛彼此，卻因誤會與不擅表達而越走越遠，也讓觀眾感嘆，有些幸福真的要等到差點失去才懂得珍惜。
追妻火葬場韓劇推薦2：《認識的妻子》池晟、韓志旼
如果能重新選擇結婚對象，你還會愛上同一個人嗎？池晟、韓志旼主演的《認識的妻子》，將婚姻裡的後悔與遺憾拍得格外真實。池晟飾演的車柱赫與妻子徐友珍（韓志旼 飾）結婚多年，卻被工作、育兒與經濟壓力磨光熱情，甚至開始懷疑自己娶錯了人。
某天，他意外獲得改變過去的機會，成功改寫人生，與初戀情人結婚，原本的妻子則成了陌生人。沒想到，看著友珍在另一段人生中活得自信開朗，他才發現自己過去忽略了妻子多少付出。直到失去後才懂得珍惜，這場遲來的醒悟，堪稱追妻火葬場的經典代表！
追妻火葬場韓劇推薦3：《觸及真心》李棟旭、劉寅娜
李棟旭、劉寅娜主演的《觸及真心》，高冷律師談起戀愛竟然這麼甜！李棟旭飾演的權正祿是個工作能力出色、個性冷淡的律師，遇上為了重返演藝圈而到律師事務所實習的女星吳允書（劉寅娜 飾），起初對她相當不耐煩，卻在朝夕相處中逐漸動心。
沒想到兩人確認心意後，卻因允書的演藝事業面臨考驗，正祿為了她的未來忍痛提出分手。直到分開後才發現自己根本放不下對方，原本不擅表達感情的冰山律師，也開始努力挽回愛情，讓人看得又心疼又心動！
追妻火葬場韓劇推薦4：《Go Back夫婦》張娜拉、孫浩俊
張娜拉、孫浩俊主演的《Go Back夫婦》，堪稱已婚觀眾看了最有感的韓劇之一！孫浩俊飾演的崔半島與張娜拉飾演的馬珍珠，曾是恩愛夫妻，卻在婚後被育兒、工作與生活壓力磨光感情，最終決定離婚。沒想到，兩人竟意外回到20歲的大學時期，獲得重新選擇人生的機會！
原本打算避開彼此、展開新戀情的半島，卻在重返過去的過程中，逐漸理解妻子多年來的委屈與犧牲，才發現自己曾經忽略了多麼重要的人。劇中細膩刻畫婚姻裡被忽視的付出與遺憾，讓不少觀眾看完哭到不行！
追妻火葬場韓劇推薦5：《那年，我們的夏天》崔宇植、金多美
崔宇植、金多美主演的《那年，我們的夏天》，將分手後的遺憾與放不下拍得格外細膩！崔宇植飾演的崔雄與金多美飾演的國延秀，高中時因拍攝紀錄片相識，個性截然不同的兩人意外墜入愛河，卻在交往多年後，因延秀突然提出分手而結束戀情。
5年後，兩人因紀錄片再次合作，被迫重新面對彼此。崔雄表面裝作不在乎，甚至刻意保持距離，心裡卻始終忘不了延秀。隨著當年分手的真相逐漸揭開，兩人才發現彼此依然深愛對方。看著兩個嘴硬的人重新靠近，真的讓人忍不住替他們著急！
追妻火葬場韓劇推薦6：《金秘書為何那樣》朴敘俊、朴敏英
朴敘俊、朴敏英主演的《金秘書為何那樣》，堪稱霸總追愛經典！朴敘俊飾演的自戀副會長李英俊，早已習慣萬能秘書金微笑（朴敏英 飾）替自己打理一切，沒想到共事9年後，金秘書竟突然提出辭職，讓他瞬間慌了手腳！
為了留住她，李英俊使出各種招數，甚至直接求婚，卻接連碰壁。直到金微笑堅持離開，他才發現自己早已愛上對方。看著高高在上的霸總放下身段追愛，還因情敵出現而吃醋，反差萌讓人忍不住嘴角失守！
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