2026-11-06 14:20 女子漾／編輯金柔葳
Nana不忍了！認愛T.O.P慘遭惡評攻擊，發長文回擊：我做錯了什麼？
韓國女星NANA（林珍娜）10月公開認愛BIGBANG前成員T.O.P（崔勝鉉），沒想到戀情曝光後，卻因男方過往爭議引來部分網友批評，甚至出現惡意留言。面對持續延燒的負面聲浪，Nana於11月5日在Instagram限時動態發表長文，罕見強硬反擊：「我究竟做錯了什麼？我有傷害誰嗎？」強調戀愛是個人自由，沒有需要道歉的理由，更心疼一路支持自己的粉絲無辜受到波及。
Nana認愛T.O.P遭批評！出道17年罕見發聲反擊
Nana在聲明中回顧出道17年的演藝生涯，表示自己始終以真誠的態度面對工作，即使偶爾因情緒起伏感到不安，也從未敷衍任何一項任務。多年來，她最珍惜的就是那些不求回報、只希望她幸福的粉絲，無論工作繁忙或暫時沒有新作品推出，大家始終默默守候，讓她相當感激。
然而，這次公開戀情後，部分自稱粉絲的人卻開始批評她的感情選擇，甚至留下充滿惡意的文字，讓Nana難以接受。她坦言，自己曾試著理解這些人的想法，卻始終無法明白，為何談一場戀愛會引來如此激烈的指責。
「我做錯什麼了？」Nana強調戀愛不需要道歉
面對外界質疑，Nana在聲明中接連反問：「我究竟做錯了什麼？你們因為我受到了什麼傷害？我有做出什麼不道德的事情嗎？」一連串提問道出她面對惡意評論的無奈，也表明自己不願再因感情生活遭到無端指責。
Nana進一步強調，無論是談戀愛，或決定是否公開承認戀情，都是屬於自己的私生活與人生選擇。她認為，自己並沒有做錯任何事情，因此不需要為戀愛向外界道歉，也希望那些以粉絲身分批評她的人，能重新思考究竟希望她過著什麼樣的生活。
最心疼真心粉絲受傷！Nana喊話：請不要再傷害他們
比起自己遭受攻擊，Nana更心疼真心支持她的粉絲無辜受到牽連。她強調，藝人同樣值得被尊重，呼籲外界停止惡意言論，別再傷害那些只希望她幸福的人。最後，她也向默默承受壓力的粉絲致歉，承諾會珍惜每份支持，以更好的表現回報大家。
T.O.P過往爭議再被翻出！粉絲站關閉掀起討論
Nana與T.O.P因合作男方個人作品的音樂錄影帶結緣，隨著戀情曝光，T.O.P過去的爭議也再次受到關注。他曾因吸食大麻遭判緩刑，之後一度表態退出演藝圈，相關經歷至今仍是部分網友討論的焦點。
此外，長期支持T.O.P的粉絲站「崔勝鉉.com」，先前因籌辦展覽遇上票券銷售不如預期、活動取消等問題，對男方團隊的處理方式表達不滿，最終宣布停止營運。T.O.P事後曾公開致歉，卻又因與Nana一同現身粉絲籌辦的生日咖啡廳活動，再度引發不同聲音。
隨著爭議延燒，部分批評也轉向Nana。這次她選擇親自回應，除了希望外界停止惡意攻擊，也清楚表達自己的立場：她感謝粉絲17年來的陪伴，但同樣希望自己的感情與人生選擇能受到尊重。
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