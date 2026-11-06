2026-11-06 13:49 女子漾／編輯黃冠婷
道枝駿佑純愛男神變壞了！《皎潔深宵之月》化身輕浮富家少爺，狂撩帥氣王子系女孩
浪花男子成員道枝駿佑又有純愛電影可以追了！日本人氣少女漫畫《皎潔深宵之月》改編真人電影，將於11月20日在台灣上映，由道枝駿佑搭檔新生代女星安齊星來，上演一場「王子愛上王子」的校園戀情。這次道枝駿佑突破過往清純形象，化身外表帥氣、個性有些輕浮的富家學長，遇上同樣被稱為「王子」的帥氣女孩，兩人逐漸萌生青澀又甜蜜的初戀情愫。
《皎潔深宵之月》劇情：兩個校園王子相遇，竟然談起戀愛！
《皎潔深宵之月》故事圍繞高中少女瀧口宵（安齊星來 飾）展開。她擁有俊美外貌與瀟灑氣質，經常被同學稱為「王子」，但這個稱號也讓她感到困擾，因為她其實渴望像其他女孩一樣，被當成女生看待，談一場普通又浪漫的戀愛。
直到某天，她遇見同樣被稱為「王子」的學長市村琥珀（道枝駿佑 飾）。琥珀家境優渥、長相出眾，還擁有豐富的戀愛經驗，初次見面就對宵產生興趣。
面對這位看似輕浮又愛撩人的學長，宵起初有些反感，卻在琥珀一次次真誠靠近後，逐漸發現他不為人知的一面。兩個習慣被眾人注視的「王子」，也開始摸索自己真正的心意。
道枝駿佑突破純愛男神形象！挑戰玩世不恭的富家學長
曾主演《即使，這份戀情今晚會從世上消失》、《妳最後留下的歌》的道枝駿佑，過去經常以溫柔、清爽的少年形象受到喜愛，這次則挑戰個性更加主動的市村琥珀。
琥珀表面上玩世不恭，面對喜歡的人卻相當直接，尤其遇見瀧口宵後，更展現出少見的認真與真摯。道枝駿佑將如何詮釋這位既有魅力又帶點神祕感的校園王子，也成為電影的一大看點。
女主角則由曾演出《御上老師》、《赤羽骨子的秘密保鑣》的安齊星來飾演。她在片中以中性帥氣的造型詮釋瀧口宵，呈現角色外表瀟灑、內心卻渴望被理解的反差魅力。
820萬冊人氣漫畫改編！《交換謊言日記》導演操刀
《皎潔深宵之月》改編自日本漫畫家山森三香的同名作品。山森三香曾創作《白晝的流星》、《椿町的寂寞星球》等人氣少女漫畫，本作自2020年開始連載，並在《這本漫畫真厲害！2022》女生篇獲得第4名，截至2026年7月底，全球累積發行量突破820萬冊。
真人電影由《交換謊言日記》導演竹村謙太郎執導，他也曾參與《Unnatural 法醫女王》、《中學聖日記》等人氣日劇，擅長描繪角色之間細膩的情感變化。
電影主題曲〈Moonlit〉則由道枝駿佑所屬男團「浪花男子」演唱，為這段青澀初戀增添浪漫氛圍。
《皎潔深宵之月》電影資訊台灣上映日期：2026年11月20日
電影類型：日本青春愛情電影
片長：119分鐘
原著：山森三香《皎潔深宵之月》
主演：道枝駿佑、安齊星來、水澤林太郎、星乃夢奈、鈴川紗由、大倉空人、阿佐辰美、與田祐希、藤木直人
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