2026-11-06 13:26 女子漾／編輯ANDREA
台版《藍調時光》預告太精彩！張鈞甯崩潰爆粗口「幹X的」 仔仔變台客叫賣：奶罩1件100
由「偶像劇教母」柴智屏監製的華語版《我們的藍調時光》即將在12月3日於Netflix全集數上線，6日釋出首波正式預告，卡司陣容一字排開堪稱「神仙打架」！不僅有鍾欣凌重逢初戀信（蘇見信）的小鹿亂撞、王柏傑英雄救美險溺斃的安心亞，以及鄭人碩與郭泓志在市場大打出手；最讓網友驚喜的是，氣質女神張鈞甯這回不計形象崩潰爆粗口，而男神周渝民（仔仔）更化身脾氣暴躁的雜貨車司機，當街叫賣「奶罩一件100」，顛覆以往形象的演出，立刻掀起全網熱烈討論。
張鈞甯崩潰爭撫養權 為入戲深聊憂鬱症友
張鈞甯這次在劇中飾演從台北回到澎湖的單親媽媽「董宣雅」，不僅深受憂鬱症所苦，還得面對前夫爭奪兒子撫養權的殘酷現實。預告中一幕她情緒失控，直接對著鏡頭大罵：「幹！馬的，把小列還給我。」展現極具張力的內心戲。她坦言，接下這角色的初衷是希望能讓大眾更理解憂鬱症，為此她還特別向病友進行田調，聽著朋友訴說「為什麼沒有在夢裡就死掉」的痛苦歷程，讓她相當心疼，也將這些真實感受轉化為演出角色的強大力量。
仔仔草根味全開！三搭張鈞甯首度「湊對」
總是以憂鬱男神形象示人的仔仔，這次跌破眾人眼鏡，飾演開著雜貨車在澎湖四處販售雜物的司機「李東遠」，一出場就大喊「奶罩一件100」，講話大聲又暴躁，草根味十足！這也是他和張鈞甯繼《痞子英雄》、《回家》後，時隔多年的第三度合作，更是兩人首度配對談虐戀。談到這次交手，仔仔難掩興奮地說：「這麼多年過去，這次合作有很多讓我意外、也覺得很好的火花！」張鈞甯也笑稱，看到朋友跟自己一起成長，再合作的感覺真的非常棒。
與影后母子情超揪心 仔仔直呼：飆戲有幸福感
除了男女主角的感情線，仔仔與資深影后陸弈靜的「揪心母子情」也是劇中一大催淚看點。劇中他對媽媽充滿怨懟，只要同框幾乎都在兇媽媽，讓陸弈靜苦笑透露：「他常常讓我很心碎，尤其是每次大發脾氣之後。」不過兩人對戲卻意外有默契，仔仔形容和陸弈靜飆戲有一種「幸福感」，不需要私下特別對戲，只要對方加個手勢或情緒，自己就能瞬間感受到並給出完美回應。
華語版《我們的藍調時光》歷時120天在澎湖、嘉義、阿里山等地取景，集結周渝民、張鈞甯、鍾欣凌、信、王柏傑、安心亞、鄭人碩、郭泓志等華麗卡司，12月3日將在Netflix一次上架全集數，勢必將在年底掀起一波台劇熱潮！
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