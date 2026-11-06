2026-11-06 13:10 女子漾／編輯ANDREA
網友最愛「有劇情神結尾」陸劇TOP6盤點！《錦繡安寧》結局超圓滿、這部誰看誰推
陸劇迷們是不是常常遇到前期劇情超精彩，結果大結局卻草草收尾的「爛尾劇」呢？其實不管是2025還是最新的2026年，都有不少「從頭精彩到尾」且結局神圓滿的口碑好劇！這回為大家盤點了6部網路上討論度超高、絕對沒有爛尾的陸劇清單。趕快收進你的追劇片單，保證看完身心舒暢、滿滿幸福感！
1. 《錦繡安寧》：童話般的美好收官
由張晚意、任敏主演的《錦繡安寧》，被網友大讚是近期少見的完美HE收尾！男女主角在一次次的危機中互相扶持，最終羅慎遠成功為恩師翻案，大反派也徹底下線。兩人不僅光明正大地成婚，還生下了一個可愛的兒子，一家三口猶如童話般美好的神結尾，絕對讓螢幕前的你嘴角失守！
2. 《蘭香如故》：大女主逆襲爽度破表
由譚松韻、劉學義領銜主演的2026年爆款古裝劇！劇情講述落難千金化身丫鬟，憑藉聰慧與善良在世家後宅中步步為營，最終執掌大權並為家族洗刷冤屈。大結局中，女主角成功爭取脫籍奔向自由新生活，大女主逆襲的姿態充滿力量，結局圓滿又痛快。
3. 《嫁金釵》：真假千金復仇超解氣
田曦薇主演的古裝大女主爽劇！女主從倒夜香的孤女一路逆襲成為護國長公主，與男主攜手揭開當年換子的真相。結局中所有反派皆自食惡果，得到應有的報應，男女主角也打破了「五年不和離」的契約，成為真正的生死伴侶，復仇與感情線的完美收尾讓人直呼超過癮。
4. 《早春晴朗》：破鏡重圓的雙向成長
井柏然與孫千主演的現偶佳作。劇情描述男女主角長達十年的情感拉扯，兩人在經歷分手後各自蛻變，女主角回鄉創業成為女老闆，男主則放下高傲開啟「追妻火葬場」模式。結局中，井柏然紅著眼眶下跪求婚，兩人事業家庭雙豐收，跳脫霸總俗套的雙向成長，被全網盛讚「零爛尾」！
5. 《小城良方》：豆瓣8分的高分神作
由肖戰、姜妍主演的2026年醫療劇，大結局狂攬超過6.43億播放量，並在豆瓣拿下8分超高評價。這部劇沒有強行拼湊的大團圓，而是每個人在獲得治癒後各自奔赴新生活，男主角也因救人克服了原先的心理創傷，貼近真實又餘韻無窮的神來一筆，收穫了絕佳口碑。
6. 《逐玉》：好嗑上頭的絕美古言
由張凌赫、田曦薇強強聯手的2026年古裝愛情劇！男女主角的CP火花極強，感情線更是好嗑到讓人上頭。劇情跌宕起伏且收尾完整，被許多劇迷評為今年最不容錯過的高分好劇，看完保證內心充滿粉紅泡泡，絕對是值得二刷的完美佳作！
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