2026-11-06 11:31 女子漾／編輯金柔葳
MyVideo 11月必看電影推薦！諾蘭《奧德賽》領軍 小布新片、恐怖神作一次追
11月不知道要追什麼電影？台灣大哥大MyVideo本月片單相當精彩！除了由克里斯多福諾蘭執導、麥特戴蒙與湯姆霍蘭德主演的史詩鉅作《奧德賽》，還有布萊德彼特新片《野獸之心》、恐怖續作《惡靈古堡：爆發夜》，以及經典動畫《攻殼機動隊》4K數位修復版。不論喜歡史詩冒險、驚悚恐怖，還是輕鬆動畫，都能找到適合自己的片單！
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MyVideo推薦1｜《奧德賽》：諾蘭史詩鉅作！麥特戴蒙、湯姆霍蘭德豪華陣容必看
11月必看電影少不了諾蘭執導的《奧德賽》！集結麥特戴蒙、湯姆霍蘭德、安海瑟薇等豪華卡司，全球票房逼近18億美元。幕後趣事同樣精彩，麥特戴蒙透露，諾蘭拍攝特洛伊木馬前竟坦言「不知道怎麼拍」，最後約25人擠進木馬內摸索拍攝；湯姆霍蘭德則每天爬山45分鐘開工，還因懸崖打鬥戲累到雙腿像「果凍」，讓這部史詩鉅作話題十足！
MyVideo推薦2｜《野獸之心》：布萊德彼特新片登場！影迷搶先追
好萊塢男神布萊德彼特的新作《野獸之心》也加入MyVideo 11月片單，並推出搶先版！對喜歡小布的影迷來說，又多了一部值得關注的作品，不必出門就能在家欣賞他的銀幕演出。
MyVideo推薦3｜《惡靈古堡：爆發夜》：經典恐怖系列回歸！驚悚迷別錯過
喜歡恐怖電影的觀眾，11月也有新選擇！經典系列新作《惡靈古堡：爆發夜》推出搶先版，讓喜愛驚悚題材的影迷多了一部追片選擇。此外，《陰兒房：穿越陰深處》也加入片單，想延續萬聖節的恐怖氣氛，不妨安排一場居家驚悚電影夜！
MyVideo推薦4｜《攻殼機動隊》：科幻動畫經典回歸！4K修復版值得重溫
1995年推出的日本科幻動畫經典《攻殼機動隊》，這次以4K數位修復版登上MyVideo！作品描繪人類與機械界線逐漸模糊的未來世界，探討科技與人性的關係。無論是當年看過的老影迷，還是第一次接觸這部作品的觀眾，都能透過高畫質版本重新感受經典魅力。
MyVideo推薦5｜《誤闖遺忘島》：動畫喜劇新選擇！輕鬆追片就選這部
如果不想看太刺激的電影，動畫喜劇《誤闖遺忘島》也是11月值得留意的選擇！本片推出搶先版，適合想換換口味、享受輕鬆觀影時光的觀眾。
MyVideo推薦6｜《鞋貓劍客歷險記》：人氣動畫回歸！第二、三季接力上架
喜歡動畫影集的觀眾，也別錯過夢工廠推出的《鞋貓劍客歷險記》！第二、三季將於MyVideo接力上架，跟著機智又愛耍帥的鞋貓劍客展開一連串熱鬧冒險。無論是喜歡這個角色的粉絲，還是想找輕鬆動畫追看的觀眾，都能加入收藏清單。