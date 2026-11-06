2026-11-06 11:11 女子漾／編輯黃冠婷
IKEA聖誕新品可愛瘋了！熱狗、冰淇淋變吊飾只要179元，巨型火柴燈回歸
日本生活雜貨控又有新地方可以逛了！IKEA 2026聖誕系列推出熱狗、冰淇淋玻璃吊飾，還有去年受到關注的巨型火柴造型落地燈，最低149元就能替家裡增添節慶氣氛。另一邊，日本人氣雜貨品牌3COINS不到兩個月就在台灣開出第2間門市，11月5日正式進駐誠品生活南西，除了實用廚房用品，還新增寵物、追星收藏等系列。女子漾整理兩大品牌近期必買亮點，準備逛街的女孩快收藏！
IKEA聖誕新品登場！熱狗吊飾179元、巨型火柴燈899元回歸
聖誕節準備倒數！IKEA今年VINTERFINT與STRÅLA系列以「玩心創意」和「北歐經典」為主題，將熱狗堡、冰淇淋變成玻璃吊飾，還推出可折疊聖誕帽、馴鹿造型家飾等新品。其中最受矚目的還有去年登場的巨型火柴燈，今年再度回歸，讓居家佈置多了幾分童趣。
IKEA 2026聖誕必買推薦
VINTERFINT熱狗玻璃吊飾：將熱狗堡變成11公分的聖誕樹裝飾品，造型俏皮又有趣。
VINTERFINT冰淇淋玻璃吊飾：11.5公分的冰淇淋造型，適合搭配其他趣味掛飾。
VINTERFINT立體聖誕老人帽：紅白配色紙製裝飾，過完節後可折疊收納。
VINTERFINT松木壁面掛飾：壁掛式聖誕樹可調整展開寬度，適合空間有限的租屋族。
VINTERFINT馴鹿造型附蓋碗：可盛裝堅果、果乾，也能藏入交換禮物的小驚喜。
STRÅLA巨型火柴造型LED落地燈：三根巨型火柴交疊成燈架，具備兩段式調光功能。
STRÅLA紅色星形紙燈罩：56公分星形設計，呈現經典北歐聖誕風格。
STRÅLA白色村莊圓頂LED桌燈：電池式設計，白色圓頂內藏著迷你村莊景色。
IKEA聖誕系列商品依各門市供貨情況為準，詳細資訊可至IKEA台灣官網查詢。
3COINS台灣第2店開幕！進駐誠品南西，寵物、追星系列成亮點
日本人氣生活雜貨品牌3COINS繼9月進駐台北武昌商圈後，11月5日正式開設台灣第2間門市，地點就在誠品生活南西B1F，不到兩個月便完成第二家店布局。
這次南西店除了延續廚房、收納及居家用品，也特別新增追星收藏、寵物與手作系列。其中寵物商品在開幕首日吸引不少消費者詢問，尤其是造型可愛的露臉小熊寵物包，以及能保存毛孩回憶的鑰匙圈系列。
實用生活用品同樣受到歡迎！「兩用噴油瓶」與「AUS彈性順髮梳」名列開幕首小時熱銷商品，兩款合計售出超過50單。
3COINS南西店必逛商品推薦
一鍵按壓式製冰盒
三層公仔收藏展示櫃
迷你網球玩具3入組
露臉小熊寵物包
展示收納架5層
帶提把卡片收納盒
3COINS也透露，未來將持續推進第3、第4間門市，對於中南部消費者的展店期待，品牌表示已收到相關意見，但尚未公布確切地點與時間。
3COINS誠品生活南西店資訊
開幕日期：2026年11月5日
門市名稱：3COINS誠品生活南西店
門市地址：台北市中山區南京西路14號B1F
營業時間：週日至週四11:00～22:00；週五至週六11:00～22:30
開幕優惠：11月5日至6日，每日前50名完成消費結帳的顧客，可獲得3COINS Logo鳳梨酥1份，送完為止。
3COINS商品售價依門市標示為準，寵物及熱銷商品實際供貨情況以現場為準。
｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower