2026-11-06 10:30 女子漾／編輯黃冠婷
57具遺體全找到了，唯獨爸爸消失！《被消失的第58人》揭17年屠殺傷痛
2009年11月23日，菲律賓發生震驚國際的「馬京達瑙大屠殺」，一場與選舉有關的暴力事件奪走58條人命，其中57名罹難者的遺體被尋獲，唯獨攝影記者雷納多貝博特莫邁至今下落不明。改編自真實事件的動畫紀錄片《被消失的第58人：馬京達瑙大屠殺》，透過失蹤記者女兒的視角，揭開這場政治悲劇與長達17年的追尋正義之路，電影將於12月4日在台上映。
《被消失的第58人》真實事件：58人遇害，攝影記者遺體至今未尋獲
2009年11月23日，菲律賓馬京達瑙省發生大規模政治暴力事件，58人遭到殺害，其中包含多名媒體工作者，成為新聞史上針對記者最致命的單一攻擊事件。
案發後，57具遺體陸續被尋獲，攝影記者雷納多貝博特莫邁（Reynaldo “Bebot” Momay）卻始終沒有下落。多年來，他的女兒雷娜菲卡斯提歐（Reynafe “Nenen” Castillo）持續為父親發聲，爭取真相、正義，以及父親作為第58名罹難者應有的正式承認。
《被消失的第58人》劇情：女兒苦追17年，只想替父親討回公道
電影以雷娜菲的視角展開，回顧父親失蹤當天的記憶，以及家人在漫長歲月中追尋真相的過程。面對父親遺體始終未被尋獲的現實，她仍持續尋求司法正義，希望這段歷史不被遺忘。
導演卡爾約瑟夫帕帕（Carl Joseph E. Papa）將動畫與真實新聞影像、歷史檔案結合，重現難以透過現場影像完整呈現的事件與個人記憶，讓觀眾看見政治暴力對受害者家庭留下的長期傷痛。
菲律賓首部動畫紀錄片！導演曾以《消失的人》角逐奧斯卡
《被消失的第58人》由卡爾約瑟夫帕帕執導，為菲律賓首部動畫紀錄片，曾入選2026年鹿特丹國際影展、安錫國際動畫影展、紐西蘭Doc Edge國際紀錄片影展，以及釜山國際影展。
導演原本是一名軟體工程師，過去執導的動畫電影《消失的人》（The Missing），曾代表菲律賓角逐奧斯卡最佳國際影片獎，成為該國首部獲選送件的動畫長片。
談及新作，他表示，希望延續「為失語的族群發聲」的創作使命。由於莫邁已無法親自訴說遭遇，電影希望陪伴他的女兒持續追尋正義，也讓更多人了解這場尚未畫下句點的歷史悲劇。
《被消失的第58人：馬京達瑙大屠殺》電影資訊台灣上映日期：2026年12月4日
電影類型：動畫、紀錄片
國家：菲律賓
語言：菲律賓文、英文
導演、編劇：卡爾約瑟夫帕帕（Carl Joseph E. Papa）
演員：格萊薩德卡斯特羅（Glaiza de Castro）、瑞奇達瓦（Ricky Davao）
｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower