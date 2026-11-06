2026-11-06 10:56 女子漾／編輯金柔葳
BTS演唱會最催淚一幕！父親替已故女兒追星，舉牌「她在天堂」惹哭全網
「不知道思念的人如今身在何處，只能走進她最愛的世界，感受她曾經的快樂。」BTS（防彈少年團）2026年巴西聖保羅演唱會上，一名中年父親意外成為全場焦點。當鏡頭捕捉到他手中的應援牌，才發現他是為了已故女兒而來，希望替她完成親眼看見BTS的心願。這段畫面隨後在社群瘋傳，讓無數ARMY（BTS粉絲名稱）紅了眼眶，連成員J-HOPE也傳出按讚相關影片的消息。這場演唱會最令人難忘的瞬間，竟是一位父親跨越生死的思念。
BTS演唱會最催淚畫面！父親舉牌「我的女兒在天堂」
2026年10月31日，BTS巴西聖保羅演唱會上，一名觀眾席中的中年大叔意外成為全場焦點。當導播將鏡頭轉向觀眾席，這位大叔的身影突然出現在大螢幕上。起初，以為他也是BTS的粉絲，直到大家注意到他手中的應援牌，才發現背後藏著令人鼻酸的故事。
「My daughter is in heaven. I'm here for her. ARMY Dad.」(我的女兒已經在天堂，我是替她來的。ARMY爸爸。)
短短一句話，承載著一位父親對女兒無盡的思念。從網路流傳的影片可以看到，當鏡頭對準他時，父親先是露出驚訝的神情，接著神情逐漸變得動容。這一刻，他帶著女兒生前的熱愛，站在她最嚮往的舞台前，替她完成一場來不及赴約的演唱會。
女兒生前最愛BTS！爸爸帶著她的夢想走進紫色燈海
根據巴西媒體報導，這位父親名叫馬科斯（Marcos），已故女兒瑪麗安娜（Mariana）生前是BTS的忠實粉絲，尤其喜歡成員SUGA（閔玧其）。而那塊寫著思念的應援牌，則是由另一名女兒阿曼達（Amanda）親手製作。遺憾的是，瑪麗安娜已經無法親眼看見自己喜歡的偶像站上舞台，於是爸爸帶著應援牌來到演唱會，替她感受現場的音樂與歡呼。
或許瑪麗安娜生前曾向父親分享對BTS的熱愛，那些談起偶像時開心的模樣，如今都成了珍貴的回憶。曾經是女兒帶爸爸認識她最愛的世界，如今換爸爸帶著思念，走進女兒最嚮往的地方。
走進女兒最愛的世界！爸爸替她完成未竟的心願
「不知道思念的人如今身在何處，只能走進她最愛的世界，感受她曾經的快樂。」當思念的人已經離開，熟悉的歌曲、共同的回憶，或許就成了再次感受對方存在的方式。馬科斯來到的地方，有女兒最愛的音樂、最期待的舞台，還有成千上萬名與她一樣熱愛BTS的ARMY。
「女兒，妳沒能看到的風景，爸爸替妳看了。」這句彷彿父親心聲的文字，讓整段故事更加令人動容。對其他粉絲而言，這是一場盛大的演唱會；對馬科斯而言，這裡還承載著與女兒有關的珍貴回憶。
BTS J-HOPE也看到了！父親特別感謝女兒最愛的SUGA
隨著演唱會影片在社群平台瘋傳，馬科斯的故事感動許多ARMY，粉絲紛紛轉發影片，向這位父親與他的家人送上祝福。根據粉絲社群分享，BTS成員J-HOPE也被發現曾在TikTok按讚相關影片，讓這份感人的故事受到更多關注。
故事傳開後，馬科斯也拍攝影片，感謝ARMY的支持與關心，並特別向女兒生前最喜歡的BTS成員SUGA表達謝意。對他而言，BTS不只是女兒熱愛的偶像，更是延續父女回憶的羈絆。即使不熟悉每首歌曲與應援口號，能替女兒親眼見證夢寐以求的舞台，就是這趟旅程最珍貴的意義。
父親不是無所不能，卻願意為女兒竭盡所能
有人說，父親是女兒一輩子的英雄，但其實爸爸也有無能為力的時候。他無法阻止離別，無法讓時間倒流，更無法重新牽起女兒的手，卻依然能用自己的方式，繼續愛著她。即使女兒已經不在身邊，他仍記得她曾經熱愛的一切，甚至親自走進那個充滿音樂與歡呼的世界，替她留下這段珍貴的回憶。
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