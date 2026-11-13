2026-11-13 09:24 女子漾／編輯張念慈
心軟到讓人心疼！「4星座」被傷害還替別人找藉口 總是委屈自己
有些人明明受了委屈，卻還是忍不住替對方說話，甚至被傷害了也捨不得生氣！朋友勸他們別再傻傻付出，卻總會回一句「他應該不是故意的」，讓身邊的人看了又氣又心疼。從星座性格來看，有4個星座特別容易心軟，不僅習慣替別人著想，還經常把自己的感受擺在最後，甚至一次又一次原諒不值得的人，快看看你有沒有上榜！
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最容易心軟星座1.雙魚座：太容易共情，受傷了還心疼對方
雙魚座天生感性又善良，對別人的情緒特別敏感，只要看到有人難過，就會忍不住想安慰。尤其在感情裡，雙魚一旦愛上一個人，就很容易全心投入，即使對方做出讓自己失望的事情，也常常捨不得責怪。
最讓人心疼的是，雙魚總能替別人的錯誤找到理由。另一半忘記重要紀念日，他們會安慰自己「可能工作太忙」；朋友說了傷人的話，也會想著「他最近心情不好」。明明自己已經委屈到想哭，卻還是優先考慮對方的處境。雙魚最大的課題，就是學會分辨體諒與縱容，別讓自己的溫柔成為別人反覆傷害自己的機會。
最容易心軟星座2.巨蟹座：太重感情，寧願委屈也捨不得離開
巨蟹座向來重視感情，無論親情、友情還是愛情，只要認定一個人，就會真心付出。他們很念舊，也特別珍惜共同經歷過的回憶，因此即使一段關係已經讓自己感到疲憊，仍然很難狠下心離開。
尤其當對方主動道歉、表現出一點點改變，巨蟹就可能再次心軟，甚至把過去受到的委屈全部吞下去。他們總相信，只要自己再多付出一點，事情或許就能變好。偏偏這份不願放棄的執著，有時反而讓巨蟹陷入反覆受傷的循環。其實，真正值得珍惜的關係，應該讓彼此都感到安心，沒必要永遠靠一個人委屈求全。
最容易心軟星座3.天秤座：最怕關係破裂，受委屈也不敢翻臉
天秤座天生追求和諧，最不喜歡與人發生衝突，尤其面對親近的人，更容易選擇退讓。他們很在意別人的感受，說話做事總會先替對方著想，即使心裡已經不舒服，表面上還是努力維持笑容。
當朋友提出不合理的要求，天秤可能明明不願意，最後卻還是答應；遇到另一半態度冷淡，也容易先反省是不是自己哪裡做得不夠好。最讓人無奈的是，天秤常常把「不要讓別人失望」看得太重要，卻忘了自己也有拒絕的權利。久而久之，身邊的人可能習慣他們的好脾氣，甚至忽略那些沒說出口的委屈。對天秤來說，學會勇敢說不，才有機會建立更平等的關係。
最容易心軟星座4.處女座：嘴上嫌得要命，最後還是默默幫忙
處女座平常給人理性、挑剔的印象，遇到不合理的事情也很敢表達意見，讓人以為他們絕對不會委屈自己。但其實，處女座的心往往比嘴巴還軟，尤其面對真正重視的人，即使嘴上抱怨不停，最後還是忍不住伸出援手。
當朋友遇到麻煩，處女座可能一邊碎念「早就叫你不要這樣」，一邊默默幫忙收拾殘局。即使曾經被對方傷害，只要看到對方陷入困境，還是容易因為不忍心而再次付出。處女座最大的弱點，就是太習慣替別人解決問題，甚至把不屬於自己的責任攬在身上。明明自己已經很累，卻還是放心不下別人，讓人既佩服又心疼。
這4個星座最大的共同點，就是太容易把別人的感受放在自己前面。雖然善良、體貼是珍貴的優點，但心軟也需要有底線。願意原諒別人，不代表必須接受同樣的傷害；懂得替人著想，也別忘了照顧自己的情緒。畢竟，真正值得你付出的人，不會總讓你一個人受委屈！
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