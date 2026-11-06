許允樂懷孕為何讓人想哭？李玉璽一句「請衝著我來」，藏著婚姻最珍貴的溫柔

AI重點 文章重點整理： 重點一： 許允樂與李玉璽曾失去一個孩子，這段痛楚讓報喜更動人。

許允樂與李玉璽曾失去一個孩子，這段痛楚讓報喜更動人。 重點二： 李玉璽曾在留言中說「請衝著我來」，展現保護太太的溫柔。

李玉璽曾在留言中說「請衝著我來」，展現保護太太的溫柔。 重點三：夫妻倆經歷流產後互相扶持，如今再次迎來期待中的寶寶。

今天看到許允樂和李玉璽宣布懷孕，我真的感動到哭出來。之前就很期待他們能圓了當爸爸媽媽的夢，直到看完兩人各自寫下的文字，才知道，原來在這次報喜之前，他們曾經迎來一個孩子，卻又經歷了失去。許允樂說，婚後安排孕前檢查時，意外發現自己的身體裡，除了自己的心跳，還多了一個心跳。原本屬於她一個人的夢想，變成兩個人的期待。

夫妻倆喜滋滋地過了一個月，沒想到，後來再去產檢，寶寶卻沒有心跳了。他們拿出手機，本來想錄下孩子的心跳聲，最後錄到的，卻是醫師告知沒有心跳的消息。她說，離開醫院走過馬路時，連車水馬龍都蓋不過自己的哭聲。讀到這裡，真的很難不心疼。

當年他來我的臉書留言：「請衝著我來～」

之前他們結婚時，我就曾寫過文章，真心替許允樂開心。那時外界有祝福，也有不看好，甚至有人對她說了很不好聽的話。但我一直覺得，她值得被好好愛著，值得擁有自己期待的幸福。後來，她因為備孕期間的身材變化，被網友批評「臉好浮腫」，我又寫了一篇：【為備孕胖到60公斤錯了嗎？】

沒想到，文章發出後，夫妻倆都來留言了。許允樂寫：「謝謝您。」李玉璽則說：「這張照片明明怎麼看都是我比較腫，請衝著我來～」這句話，我一直記得。有點好笑，又很溫暖。他用一句幽默的話，把那些針對太太外表的評論，往自己身上接，也讓人看見，他有多捨不得她受委屈。

我當時就覺得，這對夫妻真的很可愛，也回覆祝福他們，能快快樂樂地成為爸爸媽媽。今天再回頭看那句「請衝著我來」，感受更深了。原來，在我們看見的笑容背後，他們還有許多沒有說出口的難受。

「本來是有，但現在沒有了」

失去孩子後，他們花了一段時間調養身體，也照顧心情。減少工作、好好吃飯、好好睡覺，把生活慢下來。

許允樂說，這半年身體圓潤了一些，幾次被拍到臉腫、發福，又被猜是不是懷孕了。每次看到，她心裡會偷偷想：「本來是有，但現在沒有了。」這句話，真的讓人心疼。旁人眼裡的一點身材變化，對她來說，卻連著一個曾經滿心期待、最後沒能留下來的孩子。我們看見的，只是一張照片，卻不知道照片之外，那個人正在經歷什麼。

她可能正在調養身體，也可能花了很大的力氣，才讓自己重新吃得下、睡得著。一句隨口的評論，說的人轉頭就忘了，聽的人卻可能又得把傷口收拾一次。如果不知道對方經歷了什麼，對別人的身體，真的可以少一點評論，多留一點溫柔。

還好，那些讓人難受的聲音之外，也有好多善意。朋友和讀者送來祝福，有人分享孕夢，孕婦媽媽看到她，還會挺出肚子，讓她多摸幾下。她把這些關心，一件件記在心裡。讀著她的感謝，也讓我覺得，這個世界願意替別人盼望、為別人開心的人，還是很多很多。

「老婆，我是不是不能哭？」

孩子失去心跳後，許允樂需要接受引產手術。手術前一晚，李玉璽問她：「老婆，我是不是不能哭？」她回答：「要不一起用力哭吧，哭完就會好了。」這是整篇過程裡，最打動我的地方。

他想照顧她，自己卻也很痛；她承受身體和心裡的傷，也沒有要求他一定要堅強。於是，兩個人抱頭痛哭。不用勉強說沒事，不必急著安慰對方，也不用躲起來，一個人承受失去孩子的難過。

許允樂說，那場一起痛哭，成了這趟旅途最重要的行李。我很喜歡這個形容。因為往後再遇到害怕的時刻，他們都知道：我可以說我很難受，可以讓你看見我撐不住的樣子。李玉璽也寫，經歷這段路，他才漸漸了解，懷孕並非努力就一定會有成果。

這份體會很重要。有些等待，已經讓人很辛苦了。身邊的人願意理解、願意一起承擔，才能讓那條路少一點孤單。

同一張照片，原來真的可以看那麼多遍

現在，他們再次迎來孩子。這一次，兩個人一邊開心，一邊小心翼翼，經過一次又一次產檢，直到聽見響亮有力的心跳，才終於安心了一些。

許允樂說，自己會永遠記得，聽到心跳時，他們同時泛淚、看向彼此的瞬間。李玉璽則寫，現在超音波照片都放在太太床邊。每個晚上，她會拿起來，笑著看那張和昨天一樣的照片。他跟著看，也跟著開心。「原來同一張照片，真的可以看那麼多遍。」讀到這裡，我真的忍不住笑了，含著眼淚。

許允樂懷孕後嗜睡、反胃、孕吐，李玉璽攬下幾乎所有家務。她還笑說，老公共感到快跟著孕吐，讓她完全沒有感到孤單。家人也用自己的方式陪伴：爸爸替他們祈福，媽媽們用各種好吃的，把冰箱塞得滿滿的。孩子還沒出生，就已經被這麼多愛包圍著。

看著他們，我想，這就是很多人期待的婚姻模樣。有共同的夢想，也願意一起承受夢想暫時落空的失望。你心疼我的辛苦，我也允許你的脆弱。遇到挫折時，我們可以暫停、可以哭，然後牽著手，慢慢往前走。

許允樂，妳值得這份幸福。無論有沒有孩子，這句話都成立。而今天，知道你們再次迎來期待中的寶寶，真的很替你們開心。

恭喜許允樂、李玉璽即將當爸爸媽媽。願寶寶平安健康地長大，願你們一家三口，在往後的日子裡，繼續這樣珍惜彼此。好的婚姻，是你不必永遠勇敢，因為有人願意陪你流完眼淚，再一起期待明天。