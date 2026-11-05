2026-11-05 19:04 女子漾／編輯張念慈
許允樂終於等到寶寶！28歲就想當媽、35歲凍近30顆卵 李玉璽陪她走過傷痛
39歲的許允樂終於迎來期待已久的懷孕喜訊！為了實現當媽媽的心願，她其實早在28歲就開始研究凍卵，35歲時更接受排卵針療程，成功取出將近30顆卵子，提前為未來的生育計畫做準備。
她也曾因為生育觀念不同，與結婚6年的張兆志和平離婚，2025年底再婚小6歲的李玉璽後，夫妻倆一度迎來新生命，卻不幸經歷胎兒停止心跳的傷痛。如今經過半年休養，再次懷孕的她終於能開心宣布：「我們要當爸爸媽媽了！」這份幸福背後，其實藏著她多年來為生育做出的努力。
28歲就想凍卵！許允樂35歲取出近30顆卵子
許允樂對於當媽媽一直抱有期待，早在28歲時就曾計畫在30歲前完成凍卵，但當時因為不熟悉療程，加上上網查詢後覺得程序複雜，才暫時擱置。直到35歲時，因為身邊好友聊起凍卵，大家一句「要不然姊妹凍？」讓她決定付諸行動。
她於2022年夏天接受凍卵療程，先完成抽血、超音波檢查，再學習自行施打排卵針。期間特別重視飲食、睡眠及情緒調整，到了療程後期，甚至出現腹部腫脹、容易想哭等反應，讓她形容有點像懷孕初期。
從施打排卵針到取卵手術，整個過程大約10天，最後成功取出將近30顆卵子。許允樂曾表示，完成凍卵後，感覺自己終於為未來多做了一份準備，也讓當媽媽的期待有了更踏實的依靠。
為了當媽媽結束6年婚姻！張兆志35歲就已結紮
除了提前凍卵，許允樂也曾在人生重要的感情選擇上，面對生育觀念的難題。她與張兆志2017年結婚，原本是外界眼中的模範夫妻，卻因為雙方對生小孩始終無法達成共識，最終在2023年宣布離婚。
張兆志早在35歲時就已接受永久結紮手術，並坦言始終找不到成為父親的動力，但許允樂一直渴望擁有孩子。即使兩人仍深愛彼此，也曾努力溝通，最後還是決定和平分開。
當時張兆志也感性表示，很開心許允樂終於確定自己想要孩子的心願，不希望她為了婚姻放棄人生中的重要期待。
二婚李玉璽積極備孕！曾失去寶寶讓夫妻崩潰
離婚後，許允樂於2024年認愛小6歲的歌手李玉璽，兩人因合作舞台劇《婚內失戀》結緣，並於2025年12月登記結婚。夫妻倆婚後對生育有共同期待，也開始為迎接新生命做準備。
然而，求子過程卻出現令人心碎的插曲。許允樂透露，婚後曾經懷孕，夫妻倆原本滿心期待聽見寶寶的心跳，沒想到產檢時卻被醫師告知胎兒已停止心跳，讓兩人當場崩潰。
李玉璽回憶，手術前一晚，看著妻子獨自整理超音波照片的背影，心裡充滿不捨，卻不知道該如何安慰她。許允樂也曾因外貌變化被猜測懷孕，當時只能在心裡默默想著：「本來是有，但現在沒有了。」一句話令人鼻酸。
39歲終於迎來懷孕喜訊！李玉璽心疼告白
經歷失去寶寶的傷痛後，夫妻倆花了約半年時間調養身體、照顧心情，也暫時放慢工作步調。如今許允樂終於再次懷孕，並於11月5日公開孕肚與超音波照片，開心分享即將升格媽媽的好消息。
李玉璽透露，許允樂現在每天晚上都會拿起超音波照片反覆觀看，讓他忍不住笑說：「原來同一張照片，真的可以看那麼多遍。」他也感性向妻子告白：「謝謝老婆，妳很勇敢，辛苦妳了。妳絕對值得這份幸運。」
而李玉璽的爸爸李亞明，也在這段期間天天替夫妻倆拜拜，家人更準備各種食物照顧許允樂。李玉璽還開心透露：「我們全家都會是牡羊座。」讓外界更加期待寶寶出生。