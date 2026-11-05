2026-11-05 18:57 女子漾／編輯王廷羽
遭禁55年終於解封！影史禁片《盧丹的惡魔》11/27上映，18禁爭議尺度震撼影壇
被禁55年的電影終於能看了！1971年上映便因宗教、性愛與暴力爭議遭到刪剪的影史禁片《盧丹的惡魔》（The Devils），宣布將於11月27日在台灣限量上映，全新4K修復版更以導演肯羅素認定的剪輯版本重返大銀幕。
這部作品曾因驚人尺度引發審查風波，如今不僅入選2026坎城影展「坎城經典」單元，更在爛番茄影評網站獲得98%新鮮度，就連《水底情深》奧斯卡名導吉勒摩戴托羅都給予高度評價。這篇女子漾整理《盧丹的惡魔》劇情、禁映爭議及上映資訊，帶你搶先認識這部封印超過半世紀的電影。
文章目錄
《盧丹的惡魔》為何遭禁55年？宗教、性愛與暴力尺度引爭議
《盧丹的惡魔》為何遭禁55年？宗教、性愛與暴力尺度引爭議
《盧丹的惡魔》由英國名導肯羅素執導，1971年問世後，因片中涉及宗教狂熱、性愛、暴力與政治迫害等敏感題材，在多地面臨審查與刪剪，成為影史上極具爭議的作品之一。
電影以17世紀法國的宗教與政治衝突為背景，描述神父格蘭迪耶捲入修道院集體附魔事件，遭到宗教與政治勢力聯手迫害的故事。片中修女受到慾望與宗教狂熱影響，逐漸陷入失控狀態，而掌權者則利用恐懼與信仰操弄群眾，讓整起事件演變成一場令人不寒而慄的政治鬥爭。
肯羅素以大膽的視覺風格呈現宗教儀式、集體歇斯底里及暴力場面，挑戰當時電影審查尺度，也讓作品長年無法以導演認定的完整版本公開發行。
《盧丹的惡魔》4K完整版首度公開！睽違25年重返大銀幕
《盧丹的惡魔》4K完整版首度公開！睽違25年重返大銀幕
歷經超過半世紀，《盧丹的惡魔》終於迎來重新上映的機會！這次4K修復版使用電影原始攝影負片進行修復，並以肯羅素生前與剪輯師共同整理的版本為依據，還原導演最終認定的剪輯樣貌。這個版本過去從未正式公開發行，直到2026年才首度亮相，並於坎城影展「坎城經典」單元放映。電影睽違25年重返大銀幕，也讓影迷有機會重新欣賞肯羅素充滿挑釁性與批判意味的影像語言。
《盧丹的惡魔》爛番茄98%好評！奧斯卡名導盛讚揭露人性黑暗
《盧丹的惡魔》爛番茄98%好評！奧斯卡名導盛讚揭露人性黑暗
雖然《盧丹的惡魔》當年因尺度問題備受爭議，但隨著時代改變，電影的藝術價值也逐漸受到重新評價，作品在爛番茄影評網站獲得98%新鮮度，成為2026年備受關注的經典修復電影之一。
曾執導《羊男的迷宮》、《水底情深》的奧斯卡名導吉勒摩戴托羅，也對這部作品給予高度評價。他認為《盧丹的惡魔》即使問世超過50年，對極權政治與人性黑暗的描繪依然具有當代意義，肯定肯羅素勇於挑戰體制的創作精神。電影透過宗教狂熱與權力鬥爭，揭露人們如何在恐懼、慾望與集體壓力下失去判斷能力，也讓這部昔日飽受爭議的禁片，在半世紀後依然值得討論。
《盧丹的惡魔》演員陣容！奧利佛李德、凡妮莎蕾格烈芙飆戲
《盧丹的惡魔》演員陣容！奧利佛李德、凡妮莎蕾格烈芙飆戲
《盧丹的惡魔》集結兩位英國傳奇演員，奧利佛李德飾演遭宗教與政治勢力圍剿的神父格蘭迪耶，以強烈的表演張力呈現角色面對迫害時的掙扎與反抗。
凡妮莎蕾格烈芙則飾演修女珍妮，她因壓抑的情感與宗教信仰陷入極端心理狀態，逐漸成為整起事件的重要人物。兩位演員在片中展現充滿衝突與張力的表演，也讓《盧丹的惡魔》成為肯羅素導演生涯最具代表性的作品之一。
《盧丹的惡魔》將於11月27日上映！
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