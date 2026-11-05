2026-11-05 18:34 女子漾／編輯王廷羽
《膽大黨》神曲女聲再來台！AiNA THE END 2027演唱會TICC開唱，票價、搶票時間一次看
《膽大黨》神曲終於有機會現場聽了！日本創作歌姬AiNA THE END宣布2027年10月16日登上台北國際會議中心（TICC），舉辦《AiNA THE END LIVE TOUR 2027》台北演唱會，更將台灣安排為巡演最終場！這次巡演橫跨19座城市、共22場演出，也是她出道以來最大規模巡演。這篇女子漾整理演唱會日期、票價、VIP福利及搶票時間，粉絲快把行事曆空下來！
文章目錄
AiNA THE END 2027台北演唱會！首登TICC、台灣成巡演最終場
AiNA THE END 2027台北演唱會！首登TICC、台灣成巡演最終場
日本人氣歌姬AiNA THE END正式宣布2027年展開個人最大規模巡演《AiNA THE END LIVE TOUR 2027》，將於3月7日從日本神戶出發，巡迴19座城市、共22場演出，最終於10月16日唱進台北國際會議中心（TICC），以台灣站為整趟巡演畫下句點。
AiNA THE END曾於2024年在台北Legacy舉辦個人首場海外專場，2026年亞洲巡演台北站更在開賣4小時內完售，隨後緊急宣布加場！今年她也登上大港開唱女神龍舞台，現場大合唱讓她驚喜加碼安可。此外，她原訂參與MUSIC EXPO LIVE 2026 in TAIPEI，卻因颱風導致演出取消，當時特別親筆寫信向台灣歌迷承諾一定會再回來，如今終於兌現約定！
AiNA THE END 2027台北演唱會資訊一次看
AiNA THE END 2027台北演唱會資訊一次看
AiNA THE END LIVE TOUR 2027 台北站演出日期：2027年10月16日（六）
演出時間：19:30
演出地點：台北國際會議中心大會堂（TICC）
演唱會票價：NT$5,880（VIP）／4,880／3,880／3,280／2,480／1,880
AiNA THE END 2027台北演唱會VIP福利
AiNA THE END 2027台北演唱會VIP福利
這次演唱會最高票價為5880元，VIP套票除了包含演唱會門票1張，還加贈VIP專屬紀念吊牌及掛繩、留言明信片各1份，更能參加Sound Check彩排活動，提前感受AiNA THE END的現場魅力，想收藏限定周邊、近距離欣賞女神演出的粉絲可別錯過！
AiNA THE END 2027台北演唱會搶票時間一次看
AiNA THE END 2027台北演唱會搶票時間一次看
全面開賣
開賣日期：2026年11月12日（四）
開賣時間：上午10:00
售票平台：寬宏售票系統
AiNA THE END必聽代表歌曲推薦
AiNA THE END必聽代表歌曲推薦
〈革命道中 - On The Way〉：《膽大黨》第二季片頭曲
〈愛語〉（アイコトバ）：《藥師少女的獨語》片尾曲
〈Red: birthmark〉：《機動戰士鋼彈 水星的魔女》第二季片尾曲
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