2026-11-09 11:30 睿忒
清晰覺察自我並即時停損，Ashe 當機立斷的〈Stop The Wedding!〉再創話題！
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：Ashe 以〈Stop The Wedding!〉延續自我覺察主題。
- 重點二：歌曲結合弦樂與流行編曲，呈現古典療癒氛圍。
- 重點三：新作反映其走出前段婚姻陰影並擁抱新生活。
Hi there，在幾年前以一首〈Moral of the Story〉(2019) 打響知名度的Ashe，如今又以一首風格截然不同的〈Stop The Wedding!〉(2026) 再次闖進大眾視野啦！這首歌是他在經歷了第一段婚姻的結合又分開後、面對自己內心後所創作而成的，目前在各榜單上已經在前列位置霸佔了好長一段時間了，這首收錄在他最新專輯《The Girl of Your Dreams》(2026) 中的歌曲，也應該會成為自〈Moral of the Story〉以來在全球獲得最成功的歌曲之一吧。
大概在去年時，Ashe 在網路節目《Boyfriend Material with Harry Jowsey》中談論了發生在自己21歲時的第一段婚姻，當初的這段婚姻是以充滿負面情緒的不愉快收場，並且也促使他在數年前創作了作為二部曲的兩張迷你專輯《Moral of the Story: Chapter 1》(2019) 及《Moral of the Story: Chapter 2》(2019)；然而今年發行了〈Stop The Wedding!〉的他，可以從歌曲中看出他的心境已經完全不同，不只因為他在去年進入了幸福的第二段婚姻，也或許因為時過境遷，現在的心情早已走出當時的陰霾了。
〈Stop The Wedding!〉以豐富的弦樂拉開序幕，整首歌雖是流行音樂，但卻充滿了古典韻味，在 Ashe 本就溫柔的嗓音詮釋下，雖是以苦勸的語氣為主，但又更添了幾分療癒的感覺，因此在這首歌當中的 Ashe 就只是像說故事的人，生動地述說著自己的故事，只為了將自己的經歷分享給其他人。在自己的生活面臨並不僅止於結婚的重大決定時，如果察覺到對於自己造成了困擾甚至苦難，那就及時地將一切停止吧！
去了解過 Ashe 關於這首〈Stop The Wedding!〉的創作靈感就會覺得挺有趣的，他表示自己在去年的第二段婚姻的婚禮上，突然覺得自己是那麼地幸福，對比起第一段婚姻簡直是天差地別，因此也就萌生了寫下這首歌的契機；而實際上在歌詞中也非常地淺顯易懂，儘管在事情進行中、甚至一切就緒之後，只要發現了不對勁就應該直接喊停，為了自己未來的生活，這是非常必須的。
我很喜歡 Ashe 在這首歌中玩的節奏變化，在前半段都是順暢且優雅的，到了後半段則開始出現了節奏快慢的交錯去製造出情緒的波動，而這樣的有趣變化也反映在 MV 上，Ashe 在影片裡是以很有氣質的形象出現，帶著似是復古風味的濾鏡，展現出富有智慧的從容，一切的氛圍都讓人感到非常舒服，這樣溫柔且堅定的勸說，我想是不少人都會覺得很有說服力的吧。
在正式發行的版本之外，Ashe 在前陣子也釋出了〈Stop The Wedding!〉的鋼琴版本的 demo，其實可以聽到 demo 版本和正式版本其中的情緒是一樣的，只不過兩種版本各有不同強度的情緒。但無論如何，Ashe 在這首歌當中讓大家看見了他在應付生活上的自如，並且這份從容不迫也延伸到了《The Girl of Your Dreams》整張專輯當中，因此如果是喜歡這首歌的人，也很推薦去聽完整張專輯！
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🎧〈Stop The Wedding!〉官方收聽連結：ashe.lnk.to/StopTheWedding
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精華 FAQ
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這首歌核心在於自我覺察與及時停損，當人生重大決定如婚姻出現不對勁時，就應該勇敢喊停，避免讓自己陷入更深的困境。
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Ashe 表示，因為他在去年第二段婚姻的婚禮上感受到前所未有的幸福，對比第一段婚姻的痛苦經驗，讓他萌生了這首歌的創作靈感。
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歌曲以豐富弦樂開場，融合流行與古典氛圍，後段還加入節奏變化；MV 則以復古濾鏡與優雅形象呈現，營造溫柔又堅定的勸說感。
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