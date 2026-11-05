2026-11-05 17:21 女子漾／編輯ANDREA
金鐘視帝變身「榴槤控」！姚淳耀自認J人：旅行必做這件事
金鐘視帝姚淳耀近日出席瑞士百年品牌 Victorinox 新品發表會，帥氣展示全新「SPECTRA PRO」旅行箱與「TOURING」旅行袋。總是給人沉穩印象的他，私底下竟是個十足的「J 人」，並笑稱自己凡事都要先做好準備，才能真正放鬆享受當下。
出國必「爆買」寵家人，行李箱擴充功能成救星
談到旅行習慣，姚淳耀透露自己一定會提前收好行李、提早到機場。過去曾因為沒拿捏好時間，錯過買伴手禮的時機，讓他現在出國都會「爆買」零食和紀念品給家人。他分享，之前去丹麥看到一盞精美的設計師小燈，卻因為行李箱塞不下而苦惱。因此，他對這次 Victorinox 「SPECTRA PRO」行李箱的擴充功能讚不絕口：「它可以增加 40% 的空間，多出 11 公分，再也不用怕買太多零食被壓壞，真的太適合我了！」此外，前置收納空間也讓他大讚實用，需要拿東西時不必再狼狽地在大廳打開整個行李箱。
跟著美食去旅行！驚豔泰國榴槤發願「吃遍世界」
除了重視行前準備，姚淳耀更是個徹頭徹尾的吃貨。他表示自己會「跟著美食去旅行」，出國必做的事就是品嚐當地特色小吃。今年中去泰國清邁時，他首度嘗試榴槤，結果驚為天人，與太太雙雙愛上這股獨特風味。他甚至發下豪語：「我很想吃遍世界各地的榴槤！接下來想去曼谷、馬來西亞或菲律賓品嚐。」他笑說，為了美食特地飛一趟，對他來說是非常值得的。
最想挑戰亞馬遜叢林，隨身小包機動性超重要
熱愛植物和園藝的姚淳耀，透露未來若有機會去極端環境，最想挑戰亞馬遜叢林，親眼見證豐富的生物多樣性。而面對各種旅行情境，他認為隨身包的機動性非常重要。他特別推薦 Victorinox 「TOURING」旅行袋，其側邊快捷拉鍊設計，讓他能輕鬆拿取必備的水壺，隨時補充水分，完美契合他「Made to Be Prepared」的生活哲學。
同步推薦：TUMI 2026「旅途之禮」登場，絕美雪鹽白行李箱、萌翻雪怪吊飾必收
年末節慶氛圍漸濃，還在煩惱交換禮物或犒賞自己的清單嗎？國際頂級旅行與生活品牌 TUMI 正式推出 2026 節日獻禮企劃「旅途之禮」（Gifts for the Journey）！今年冬天，TUMI 帶大家走進白雪皚皚的阿爾卑斯山，將滑雪後的愜意時光化為靈感，結合品牌引以為傲的匠心工藝，打造出一系列兼具高顏值與實用機能的夢幻逸品。
絕美「雪鹽白」浪漫降臨！經典行李箱換上冬季新裝
說到 TUMI，怎能錯過擁有標誌性雕塑感輪廓的 19 Degree 系列行李箱！這次節日精選網羅了 19 Degree、19 Degree Aluminum、19 Degree Front Access 及 19 Degree Lite 等人氣款式。最讓人驚豔的是，品牌特別針對冬季推出全新「雪鹽白（Salt）」配色，純淨的色調宛如覆蓋著初雪的山峰，讓原本硬挺的旅行箱瞬間充滿浪漫的冬季氣息，推在機場絕對是質感滿分的焦點。
通勤、出遊神隊友！冰川白包款與義大利頂級皮革
除了出國必備的旅行箱，日常出街的包款也幫你準備好了！包含深受商務人士與潮流男女喜愛的 Harrison、Alpha Bravo、Voyageur 以及 Adatto 等系列，都帶來多款皮革包袋與配件。其中，主打機能與個性兼具的 Alpha Bravo 系列，本季以清冷的「冰川白（Glacier White）」新色帥氣亮相；而義大利製造的 Adatto 皮革托特包，則將細膩的純熟工藝與優雅質感完美揉合，無論是週末微旅行還是平日辦公通勤，都能輕鬆展現不凡品味。
萌度爆表！「雪怪吊飾」與專屬客製化服務，送禮送到心坎裡
想要讓禮物更具巧思？本季 TUMI 驚喜推出充滿玩心的「Snow Monster 雪怪吊飾」！這款結合阿爾卑斯山探索精神的毛茸茸小雪怪，不僅為冷冽的冬季注入一絲俏皮溫暖，掛在包包或行李箱上更是吸睛亮點。此外，若想讓這份心意變得獨一無二，千萬別錯過 TUMI Accent 個人化服務，消費者可挑選多款字母飾章及行李牌，為旅行裝備烙印上專屬記號，讓今年的節日獻禮更具紀念意義。
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