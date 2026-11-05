2026-11-05 17:09 女子漾／編輯金柔葳
台灣人拜拜拜到網路上！「線上天后宮」爆紅，月老、財神都能求
台灣人的拜拜文化竟然進化成線上遊戲！近期韓國虛擬寺廟在社群掀起討論，沒想到台灣網友也發揮創意，打造趣味十足的「線上天后宮」，讓大家不用出門，就能透過手機或電腦體驗參拜媽祖、月老及財神，還有擲筊、求籤、求紅線等互動玩法。最可愛的是，玩家還能自由捏臉、搭配服裝，打造自己的專屬角色！女子漾整理線上天后宮的特色與玩法，想求桃花、求財運的女孩們快來看看！
韓國線上寺廟3天吸引60萬人！台灣網友神速打造「線上天后宮」
這股線上拜拜熱潮源自韓國26歲青年打造的虛擬寺廟《山寺》（Sansa），玩家能化身小沙彌，體驗打坐、敲木魚及108拜等活動。網站上線僅3天就吸引超過60萬人次造訪，人氣高到一度擠爆伺服器。
看到韓國網友瘋玩線上寺廟，台灣Threads網友「奇廟旅程」也發揮創意，推出免費3D網頁遊戲《線上天后宮》，把台灣人熟悉的宮廟文化搬到網路世界。玩家能操控Q版角色走進廟宇，與其他網友一起參拜媽祖，彷彿參加一場線上進香活動。
線上天后宮還能自由捏臉！打造自己的「專屬皮膚」
除了拜拜、擲筊與求籤，《線上天后宮》還藏有超可愛的角色客製化功能！玩家進入遊戲後，可以自由調整角色的膚色、眼睛、眉毛、嘴巴、腮紅及髮型，還能搭配不同服裝、頭飾與眼鏡等配件，甚至替角色取名字，打造獨一無二的「專屬皮膚」。
不管想走可愛萌系、搞怪路線，都能自由發揮創意，讓自己的Q版分身陪著一起逛廟、拜媽祖。遊戲還提供多種眼型與表情選擇，包括笑眼、愛心眼、星星眼、驚訝眼等，光是捏角色就能玩上好一陣子！
線上天后宮怎麼玩？領香、擲筊、求籤通通有
《線上天后宮》連拜拜流程都相當講究！玩家進入網站後，可以先到服務處領取清香、鮮花、水果、糕餅、金紙等虛擬供品，再依照網站提供的11個參拜步驟完成儀式。
遊戲畫面下方設有「參拜」、「擲筊」、「求籤」及「持香」等功能，玩家可以向神明稟告心願、擲筊請示，還能抽取籤詩。整體操作模擬台灣傳統廟宇的參拜方式，讓不少網友直呼新奇。
想脫單、求財運都能玩！月老、財神、虎爺陸續加入
最有趣的是，《線上天后宮》還持續擴充神明陣容！除了正殿供奉的媽祖，開發者陸續加入月下老人、武財神趙公明、虎爺、玄天上帝及關聖帝君，玩家可以依照不同需求探索廟宇，體驗求紅線、求發財金等互動。
相關玩法也引發網友熱議，有人認真分享完整拜拜流程，也有人表示抽籤結果很有感，甚至有玩家開玩笑抱怨「拜到沒錢了」，讓傳統宮廟文化多了幾分遊戲趣味。不過，開發者特別提醒，網站內的虛擬神像並未開光，主要以趣味互動為主，求籤、擲筊結果僅供娛樂參考。
｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower