別在辦公室裡抓田鼠！中階主管的「照鏡子」修練：9 個比日常更棘手的深水區戰場

AI重點 文章重點整理： 重點一： 中階主管需應對跨部門衝突與組織變革。

中階主管需應對跨部門衝突與組織變革。 重點二： 處理低績效、離職危機與辦公室政治風險。

處理低績效、離職危機與辦公室政治風險。 重點三：以自我覺察平衡授權、留才與精力分配。

「中階主管」在企業中往往扮演夾心餅乾（正面翻譯叫「中流砥柱」）的角色，會面臨許多管理情境，例如：新官上任、帶新人、帶年紀比自己大的老鳥、做 1-on-1、打年度考績、開會、向上報告、交辦給部屬、給予部屬反饋等等，這些，都還算日常，或者說「經典」。

之所以戲稱日常，或者說「經典」，是因為出現的頻率高，跌倒個一、兩次，也就習以為常，知道如何見招拆招了。

但是，真實世界中，「中階主管」還會面臨以下這些更棘手、更考驗情境領導力與高難度對話的管理情境：

一、 跨部門與組織變革（政治與戰略考量）

1. 跨部門資源搶奪與衝突（矩陣組織協調）：

各部門 KPI 互相衝突（例如行銷要衝流量、風控要防弊），如何在沒有絕對權力的情況下，進行跨部門談判、利害關係人管理並達成共識。

2. 跟空降主管的磨合（或不磨合？）：

當你的直屬主管（老闆）換人，或是組織空降了一位高階主管，如何快速解讀新老闆的「潛台詞」、重新對齊預期並建立信任。

3. 政策傳遞與擋子彈（變革管理）：

面臨組織縮編、高層決策大轉彎，或推行不討喜的新政策時，如何不當傳話筒，將高層生硬的指令轉譯成團隊聽得懂、願意拼的目標，甚至在基層抱怨時為組織擋子彈。

二、 績效與團隊結構調整（黑臉與防禦情境）

4. 處理低績效員工（PIP/資遣）：

面對不適任、態度消極或能力跟不上團隊的員工，如何啟動績效改善計畫（PIP），在保護公司法務風險、不引發團隊集體焦慮的前提下，優雅地送他下車。

你有被 Fire 過嗎？有 Fire 過別人嗎？是和平收場還是大動干戈？甚至……血流成河？

5. 團隊成員集體離職或挖角危機：

當核心主力突然提離職，甚至打算帶走整組人馬或客戶時，如何進行危機控管、穩定軍心、重新調配資源以防範營運風險。

6. 處理團隊內鬥與流言蜚語（辦公室政治）：

當部屬之間出現小團體、互相推諉責任，或在私底下散播不實謠言時，如何點出盲點，重塑對事不對人的團隊文化。

三、 人才培育與精力調配

7. 優秀員工的留才與職涯定錨：

面對能力極強、渴望晉升或加薪，但組織暫時沒有空缺的關鍵人才，如何透過 1-on-1 引導，給予他們長線的靈魂啟發，不讓他們因為「不將就」而跳槽。

8. 明星員工變成有毒老鳥（格調失衡）：

某位員工績效頂尖，但脾氣暴躁、拒絕配合流程，甚至公開質疑你的管理。如何不投鼠忌器，在保留績效的同時校正他的協作態度。

9. 主管本人的精力焦慮（從執行者到領導者）：

面臨部屬搞砸事情，如何在「事必躬親自己跳下去做」與「大膽授權並承擔容錯風險」之間取得平衡，避免自己陷入職業倦怠。

以上這些情境的核心底層邏輯，其實都考驗著中階主管能否回歸「第一性原理」：看清各方真正的硬需求，並用我們代替你我，在混亂的賽局中找出彎道超車的平衡點。

而我的淺見是，在捲起袖子，解決上述疑難雜症時，中階主管非常有必要將焦點回歸管理者的自我覺察與底層邏輯。以下這份中階主管「自我檢視表」，也許是一面照妖鏡，或者，別說得這麼難聽，總之，可以將它作為日常照鏡子、盤點盲點的決策工具：

維度一：跨部門與組織變革

1. 跨部門資源搶奪與衝突

☯ 面對跨部門衝突，我是在爭奪自己部門的輸贏，還是回歸公司大局的第一性原理，找出雙方不變的硬需求？

☯ 我有沒有落入你我的對立陣營，還是用我們的視角，把跨部門談判變成一場共同解決問題的選擇題？

2. 與空降主管的磨合

☯ 我是否還帶著過往的假設與套路，去評估新老闆的決策，而不是主動去對齊他背後的戰略主導權與核心焦點？

☯ 我有沒有主動詢問新主管：要讓現有的重要專案得以順利推進，從您的戰略定錨來看，我們需要滿足哪些條件？

3. 政策傳遞與擋子彈

☯ 當我傳達高層不討喜的決策時，我是一個唯唯諾諾的傳話筒，還是能將生硬的指令轉譯成能點燃團隊靈魂的原因與目標？

☯ 團隊此時感受到的，是組織大轉彎帶來的集體焦慮，還是我為他們建立的容錯空間與長線方向？

維度二：績效與團隊結構調整（黑臉與風險控管）

4. 處理低績效員工（PIP/資遣）

☯ 面對不適任的員工，我有沒有及早讓他看見實際數據與客觀事實，而不是等到年度考績時才讓他當眾難堪？

☯ 我在啟動績效改善計畫時，焦點是在批評他個人的能力，還是針對流程與做法本身進行具體的風險評估？

5. 團隊成員集體離職或挖角危機

☯ 核心主力離開時，我是在焦慮眼前的碎玻璃（人力缺口），還是退後一步，重新做團隊營運的壓力測試與最壞打算？

☯ 我有沒有第一時間穩住剩下團員的軍心，讓他們清楚知道接下來的替代方案與短期的機會成本？

6. 處理團隊內鬥與流言蜚語

☯ 面對部屬之間的小團體與摩擦，我是被動地優化表面關係，還是果斷介入，用對事不對人的格調重新拉回團隊底線？

☯ 我們的團隊文化裡，是否存在著一個不能被違背的基本命題，讓大家在流言蜚語中依然維持專業協作？

維度三：人才培育與精力調配（長線與賦能機制）

7. 優秀員工的留才與職涯定錨

☯ 面對渴望更大舞台的關鍵人才，除了薪資與職稱，我有沒有好好回答他是誰以及他想做什麼這兩個人生大哉問？

☯ 當組織暫時沒有空缺時，我是否給了他足夠的靈魂啟發，引導他看見留在這裡能共同創造的長線偉大工作？

8. 明星員工變成有毒老鳥

☯ 面對績效頂尖但破壞團隊和諧的老鳥，我是否因為害怕犯錯、擔心業績滑落，而將就了他不合格的協作態度？

☯ 我有沒有讓他明白：即使個人勝算再高，如果無法融入極致的團隊協作，也無法帶領這艘火箭跨越星際？

9. 主管本人的精力焦慮（事必躬親 vs 大膽授權）

☯ 我今天花最多精力處理的事情，是能培養接班梯隊的戰略大事，還是因為我不肯放手、導致部屬技能停滯的例行雜務？

☯ 當部屬搞砸事情時，我是在憤怒地收回主導權，還是把失敗當作合理的選項，陪他找出減少組成成本的新路徑？

《人生勝利聖經》（頁 565）中，有一則【羚羊和田鼠的故事】，是這麼說的——

「如果你是一隻獅子，你會獵殺羚羊？還是田鼠？」

當獅子要獵殺動物時，必須觀察、追逐、獵殺、消化，這會耗費牠們大量的精力。如果牠選擇到處獵殺田鼠，那麼這些小動物提供的熱量才不足以支撐獅子的所需能量，最後牠會餓死。實際上，聰明的獅子會把時間用來追逐羚羊，大吃一頓之後就可以放鬆休息，從容地等待下一次的出擊。而且一旦成功，對獅子的生理跟自尊都是大勝利，飽餐一頓，又能開心很久。

田鼠就像是工作上的一堆可有可無的雜事，羚羊則是那些能產生巨大貢獻的重要任務。所以，我們如何使用我們的精力？如果花在捕田鼠，短期感覺可能不賴，長期而言，也許是死路一條。所以在長日將近時，你要問自己：

「我是在獵殺羚羊？還是田鼠？」

所以，作為組織的管理階層之一，「中階主管」在能量耗盡的 Day In, Day Out 中，必須老實地問自己：

「我是在獵殺羚羊？還是田鼠？」