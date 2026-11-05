2026-11-05 14:13 陳唯君
Netflix夯劇早春晴朗插旗台中 粉絲可同框毒舌總監欒念
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：《早春晴朗》上線後熱播，首週登Netflix全球非英語影集第2名。
- 重點二：台中限定企劃重現名場面，設有角色牆、劇照長廊與留言區。
- 重點三：現場販售近百款周邊商品，並推出台中站限定新品與滿額贈。
《早春晴朗》由井柏然、孫千領銜主演，自8月26日上線後迅速竄紅，首週就以240萬次觀看、2150萬小時觀看時數登上Netflix全球非英語影集週榜第2名，之後更連續3週穩居亞軍，成為今年華語都市愛情劇的話題作品之一。劇中「毒舌總監」欒念與北漂女孩尚之桃，在頂級廣告公司「翎美」從職場交鋒一路發展出不能公開的戀情，甜虐交錯的情節，也讓兩人CP感一路燒到海外。
這次台中限定企劃也抓準劇迷最想重溫的「名場面」。現場以大型角色主視覺牆揭開序幕，欒念、尚之桃與主要角色一字排開，接著一路延伸至劇照長廊與經典台詞區，粉絲可以邊走邊拍；最後還能在「心願留言牆」寫下想對角色說的話，並拿著紀念機票蓋章卡留下限定紀念章，讓追劇回憶從螢幕一路延伸到現實。
周邊商品同樣是劇迷荷包的「危險地帶」。現場推出多款主題禮盒、驚喜「勇氣袋」，還有複刻劇中同款的「鍵帽項鍊典藏禮盒」、限量520張燙金編號官方設計小卡，以及薩摩耶造型「壓克力旋轉化妝鏡」等近百款商品，台中站也將推出限定新品。配合優酷國際會員推廣活動，單筆消費滿1000元可獲得心動書籤及限量桂花牛奶飲料兌換券，滿2500元則加贈A3燙金海報。
《The Early Spring》限定企劃台中站自11月5日起展至12月6日，地點位於新光三越台中中港店10樓天空劇場。週一至週四營業時間為上午11時至晚間10時，週五至週日則自上午10時30分開放。對一路追著欒念、尚之桃心動故事的粉絲來說，這次不用再隔著螢幕重刷名場面，直接走進台中限定展區，就能把屬於《早春晴朗》的回憶與周邊一次帶回家。
《The Early Spring》限定企劃－台中站
- 主辦單位：耕宇文創、辰星計畫
- 地點：新光三越台中中港店 10F 天空劇場
- 時間：2026/11/5（四）～12/6（日）
- ※詳細活動內容依現場公告為準。
精華 FAQ
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因為該劇自8月26日上線後迅速走紅，首週就拿下Netflix全球非英語影集週榜第2名，之後連續3週維持亞軍，人氣與討論度都非常高。
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現場以大型角色主視覺牆開場，接著有劇照長廊、經典台詞區與心願留言牆，粉絲還能持紀念機票蓋章卡留下限定章，邊逛邊拍重溫名場面。
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活動於11月5日至12月6日在新光三越台中中港店10樓天空劇場舉行，平日與假日營業時間不同；單筆滿1000元與2500元可分別獲得書籤、飲料券與海報。
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